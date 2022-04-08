Тестова мережа Alpha, спільний ланцюг Ethereum з Kava, стала дуже успішною. В ході її роботи вдалося створити трохи менше 400 000 блоків і обробити понад 162 500 транзакцій EVM, при цьому було задіяно понад 12 000 адрес гаманців і не було простою, як заявили творці Kava в сьогоднішньому дописі на Medium.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про Kava: що це таке, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Kava.

Де зараз найкраще купувати Kava

Оскільки KAVA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати KAVA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити KAVA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на KAVA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть KAVA.

Що таке Kava?

Kava — це блокчейн рівня 1, який поєднує в собі потужності Ethereum та швидкість і сумісність Cosmos. Він використовує архітектуру спільного ланцюга, які оптимізували для розробників.

Спільний ланцюг з Cosmos забезпечує роботу швидкісного механізму консенсусу Tendermint і IBC (Inter Blockchain Communication), а спільний ланцюг з Ethereum забезпечує підтримку розумних контрактів EVM.

Компілятор з’єднує ці два спільні ланцюги і дозволяє їм взаємодіяти без жодних проблем. Kava об’єднала два найбільш популярні блокчейн-середовища в єдину масштабовану мережу.

KAVA — це нативний токен управління та службовий токен в мережі Kava. Валідатори можуть скористатися токенами для стейкінгу або передати їх вузлам.

Чи варто купувати Kava сьогодні?

Kava може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів цін від провідних аналітиків і провести власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Kava

CryptoNewsz прогнозує, що середня річна ціна Kava.io може зрости з 4,89 до 9,13 долара в цьому році, а це становить майже 100%. У 2023 році Kava буде торгуватися в діапазоні 10-12 доларів. Того ж року максимальна вартість токена може сягнути 12,81 долара.

CryptoNewsz очікує, що у 2024 році монета буде зростати. Kava розпочне рік з 12 доларів і може досягти рекордного рівня десь близько 15 доларів.

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