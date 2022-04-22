Інституційні інвестори повільно заходять в криптопростір, вони або безпосередньо купують активи, або інвестують у криптопроєкти.

Марієке Фламан, генеральний директор NEAR Foundation, вважає, що все більше установ збирається інвестувати в криптовалюти.

Про це вона заявила під час інтерв’ю на паризькому саміті Blockchain Week. За словами Фламан, через перехід компаній від Web2 до Web3 все більше інституційних інвесторів долучається до криптовалютного простору. Вона сказала:

«Ми бачимо величезний апетит з боку інституційних інвесторів, які хочуть пізнати цей простір, зрозуміти, куди вони можуть долучитися».

Значною мірою криптопростір залишається нерегульованим у різних частинах світу. Фламан вважає, що його врегулювання відіграє величезну роль і визначить, наскільки активно будуть долучатися організації до галузі криптовалют.

Фламан також зазначила, що одним із пріоритетів NEAR Foundation є те, як вони можуть допомогти в регулюванні криптовалютної екосистеми. Вона повідомила:

«Нам потрібно бути більш скоординованими, щоб відстоювати інтереси галузі та у підсумку об’єднати свої зусилля з регуляторами».

Декілька країн, зокрема Сполучені Штати, працюють над запровадженням політики належного регулювання криптогалузі, яка швидко розвивається.

У криптовалютній екосистемі стають все більш популярними децентралізовані автономні організації (DAO). Фламан зазначила, що вона схвильована появою DAO і тим, що вони можуть запропонувати криптовалютному простору.

Децентралізована природа DAO матиме позитивні наслідки для ринку, і Фламан планує все більше залучати їх до блокчейну NEAR.

NEAR, нативний токен блокчейну Near, є однією з провідних криптовалют за ринковою капіталізацією. За розміром капіталізації ця монета посідає 18-у сходинку і є однією з тих, що розвиваються швидкими темпами.

На момент виходу статті NEAR торгувався за 15,69 долара, що на 20% нижче від історичного максимуму в 20 доларів. За останні 24 години NEAR втратив понад 3% своєї вартості, оскільки загальний критпоринок демонструє слабкі результати.