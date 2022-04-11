Блокчейн-технологія здійснює революцію в кількох галузях, і найбільших змін зазнає фінансовий сектор.

Ян ван Ек, головний виконавчий директор глобальної компанії VanEck, що займається управлінням інвестиціями, в нещодавньому інтерв’ю заявив, що він в захваті від блокчейн-технології. За словами генерального директора VanEck, технологія блокчейну здійснює революцію на Волл-стріт. Про це він заявив, виступаючи на конференції Bitcoin 2022, що відбулася у Майамі. Він сказав:

«Схоже, блокчейн-технологія повністю змінює Волл-стріт. Єдина причина, чому це займає так багато часу, — це регулятори. Я маю на увазі не лише явище NFT, я вражений технологією загалом. Вона грає позитивну роль».

Однак ван Ек зазначив, що така зміна може зайняти деякий час, оскільки фінансові регулятори повинні схвалювати кожен крок, який робиться у цьому просторі.

Він додав, що дружня до криптовалют позиція декількох європейських країн стане сприятливим поштовхом для загального криптопростору. Єдиною країною в регіоні, що дотримується жорсткої політики щодо криптовалют, є Велика Британія. Ян ван Ек додав:

«Німеччина дружня до криптовалют. Швейцарія. Як не дивно, континент дуже дружній до криптовалют. Але не Велика Британія. Ви знаєте, це як дивитися на світ у чорно-білих кольорах. Так-от вони налаштовані дуже негативно».

VanEck є однією з численних фінансових установ, яким Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила заявку на біржовий фонд на біткоїн (ETF) протягом останніх кількох років.

Генеральний директор компанії повідомив, що він розчарувався у SEC, оскільки під час процесу прийняття рішення не було комунікації між агентством та його компанією. Він заявив:

«Регулятори прийняли рішення. Вони нічого не хочуть знати, доки не буде чіткого правового регулювання. Минулого року нічого не відбулося. Нічогісінько. Окрім примусових заходів. І цього року нічого не буде. Б’юся об заклад, що і наступного року нічого не станеться. Я маю на увазі, що в такому темпі важко набрати швидкість».

Галузь криптовалют та блокчейну продовжує набувати швидкого поширення в різних сферах світової економіки. Незважаючи на негативні прогнози у деяких країнах, впровадження криптовалют продовжує зростати.