Шанувальники Robo Dog мають шанс придбати серію NFT і допомогти зібрати кошти для фонду Petfinder Foundation, що займається пошуком домівок для тварин, які цього потребують.

NFT карбуються на блокчейні Tezos.

Kia America і NFT-платформа Sweet оголосили про співпрацю, завдяки якій шанувальники «Robo Dog» від автомобільного постачальника зможуть збирати колекцію робота-щеня, і 90% від цих продажів підуть на підтримку фонду PetFinder Foundation.

Sweet — це нью-йоркський NFT-маркетплейс, серед користувачів якого можна знайти відомих особистостей у світі спорту, розваг та моди.

NFT для благородної справи

Окрім початкового внеску, PetFinder також отримає в подальшому фінансування у вигляді 10%-го роялті від вторинних продажів NFT Robo Dog.

Ця ініціатива на підтримку Petfinder Foundation допоможе тваринам «знайти назавжди свою домівку», – зазначено у пресрелізі Kia America, який опублікували в CoinJournal.

Рассел Вейджер, віце-президент з маркетингу в Kia America, повідомив, що в останній рік пандемії кількість домашніх тварин, яких здають до притулків, зросла, і ця кількість постійно збільшується, адже все більше людей повертаються на роботу.

«Хоча десятки тисяч тварин знайшли свої домівки, проте кількість тварин, яких здають до притулків, зростає, бо люди повертаються на роботу. Є багато домашніх тварин, історії яких мають закінчитися так само щасливо, як завершилася історія нашого Robo Dog у Суперкубку», – додав він.

10 000 NFT Robo Dog, які слугують «перепустками на усиновлення»

Robo Dog — це серія невзаємозамінних токенів (NFT) від Kia, яку викарбували на блокчейні Tezos, і яка стала зіркою цієї компанії на Суперкубку.

Згідно з анонсом, ця серія NFT буде доступна в трьох унікальних колекціях.

Kia випустила 10 000 Robo Dog Adoption Pass NFT, які 11 лютого стали доступні безкоштовно. Кожен, хто володіє такими NFT, які є перепусткою на усиновлення тварин, отримає доступ до попереднього продажу 10 000 генеративних NFT Robo Dog, про це повідомили в компанії. Попередній продаж відбудеться 18 лютого на платформі Sweet.io.

«13 лютого (що збігається з великою грою) шість єдиних у своєму роді, натхнених мистецтвом NFT Robo Dog стануть доступні за стартовою ставкою 299 доларів. Це була рекомендована роздрібна ціна оригінального робота-щеня до того, як він утік з магазину електроніки. Аукціони триватимуть до 18 лютого і завершаться о 19:00 за Києвом», – додали в Kia America.

Зображення "Robo Dog" надала Kia America