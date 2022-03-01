Kishu Inu (KISHU) здорожчав на 8%. Чому ціна KISHU зростає?

Kishu Inu зріс більше ніж на 8% за останні 24 години і зумів повернутися до списку топ-10 токенів, які купують кити з гаманцями ETH.

На момент написання статті KISHU торгувався за 0,0000000001585 долара. Його денний максимум сягнув 0,0000000001591 долара.

Що таке Kishu Inu?

Перш ніж ми розглянемо причини поточного зростання цін, хочемо спочатку пояснити, що ж таке Kishu Inu.

Коротко кажучи, Kishu Inu — це мем-криптовалюта на собачу тематику, що надихається Dogecoin. Замість того, щоб використовувати шиба-іну, як це роблять монети Dogecoin та Shiba Inu, Kishu Inu вирішив зробити символом свого бренду породу собак кішу.

KISHU є нативним токеном проєкту мем-монет Kishu Inu.

Чому зростає ціна на KISHU?

Існує декілька причин, чому ціна токена зараз зростає. Основними причинами є: збільшення попиту на монети KISHU серед китів Ethereum, популярність Kishu Inu на біржі Binance та майбутній випуск NFT-колекції від Kishu Inu.

Кити ETH скуповують KISHU

Однією з причин, чому ця монета зараз зростає, стало те, що раптово збільшилась кількість китів ETH, які скуповують токени KISHU. Наразі KISHU входить у десятку монет, які користуються найбільшою популярністю серед китів ETH, і в результаті цього обсяг його торгів зріс більше ніж на 200%.

За даними Whalestats, KISHU посідає четверте місце за популярністю серед китів, що мають гаманці ETH.

«Вартість топ-1000 гаманців Ethereum становить у середньому 150,39 мільйона доларів, вони мають у середньому 40 404 ETH, 39 токенів та 1 NFT».

У цьому списку лідирує Ethereum, йому наступає на п'яти токен USDC. З іншого боку, NuCypher (NU) користується найбільшою популярністю серед найбільших китів ETH.

Тим часом мем-монета Shiba Inu надзвичайно популярна серед багатьох китів з гаманцями ETH. Згідно з даними Whalestats, найбільший кит ETH володіє більше ніж 1,27 мільярда токенів SHIB.

Те, що мем-монети користуються популярністю серед китів, означає, що на спільноту мем-криптовалют чекає світле майбутнє.

Kishu Inu набуває популярності на Binance

Іншою причиною поточного бичачого імпульсу стало те, нещодавно повідомили про те, що ця монета стає дедалі популярнішою на Binance і вже займає 4-у сходинку.

#4 on the trending list, soon #1 on the most traded projects – one by one we will tackle each milestone and show what we’re made of. Let’s go Kishu army! 🚀🐶💥❤️@binance @HuobiGlobal @kucoincom @cryptocom @krakenfx https://t.co/EiRLWQMqMs — Kishu Inu (@InuKishu) February 26, 2022

Kishu Inu випустив трейлер майбутніх NFT

Окрім того, KISHU також вже раніше випустив трейлер KISHUVERSE NFT, і це викликало ажіотаж спільноти.