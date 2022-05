ФРС відвищила відсоткові ставки, і це дуже позитивно позначилося на всьому крипторинку. Одні з найкращих результатів має Thorchain.

Його нативний токен RUNE піднявся ще більше, коли команда повідомила, що вони разом з Immunefi оновили програму винагород за помилки. Тепер екосистема Thorchain заплатить до 1 000 000 доларів США, якщо знайдуть критичні вразливості.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке Thorchain, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати Thorchain, ви потрапили в правильне місце.

Thorchain — це децентралізований протокол ліквідності, за допомогою якого користувачі можуть без проблем обмінюватися криптовалютою в кількох мережах, при чому немає ризиків, що вони втратять контроль на своїми активами, чи це позначиться на їхньому зберіганні.

Цей протокол дозволяє користувачам обмінюватися активами, і при цьому не потрібні дозволи. Можна отримати ліквідність, і вам не доведеться покладатися на книги замовлень. Співвідношення активів у пулі дозволяє підтримувати ринкові ціни.

RUNE є нативним токеном платформи Thorchain. Він служить основною валютою в екосистемі Thorchain. Також користувачі платформи використовують його для управління та безпеки, щоб зберігати стійкість Thorchain.

Немає жодних сумнівів, у Thorchain варто інвестувати, особливо якщо правильно обрати для цього час. На жаль, не завжди його можна вирахувати заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Wallet Investor вважає токен RUNE від Thorchain гарною інвестицією. Експерти цього ресурсу очікують, що в довгостроковій перспективі він буде зростати, і прогнозують, що у травні 2027 року його ціна становитиме 22,72 долара.

5-річні інвестиції принесуть близько +214% прибутку. Якщо зараз інвестувати в Thorchain 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 314 доларів.

