Komodo (KMD) оголосив, що додає підтримку взаємодії для AtomicDEX, щоб стати сумісним з 13 іншими блокчейнами. Для Komodo (KMD) це буде останній крок, щоб реалізувати міжланцюгову інтеграцію. У зв’язку з також новиною його нативний токен зріс майже на 50%. Нижче розглянемо деякі важливі моменти:

Тепер інтеграція взаємодії з AtomicDEX дасть змогу спростити міжланцюгові транзакції.

На тлі таких новин нативний токен Komodo піднявся з мінімуму в 0,44 до 0,6 долара.

На момент виходу статті ці здобутки трохи знизилися, бо монета впала на 7% і торгувалася за 0,5 долара.

Джерело даних: Tradingview

Як взаємодія може сприяти розвитку Komodo (KMD)?

Взаємодія між ланцюгами залишається однією з найважливіших тем у криптогалузі. Поки не вдається реалізувати можливість проводити транзакції в різних блокчейнах, але зробити це цілком можливо. І Komodo (KMD) сподівається тут бути в авангарді.

Наразі цей проєкт підтримує 13 мереж. AtomicDEX залишається однією з небагатьох децентралізованих бірж, які мають відмінну міжланцюгову підтримку. Ця платформа сумісна не лише з віртуальною машиною Ethereum, але й з іншими проєктами, наприклад, Dogecoin.

До того ж, Komodo робить серйозні кроки, щоб залучити до своєї екосистеми NFT, зокрема працює над створенням власної ексклюзивної NFT-колекції. Завдяки усім цим крокам екосистема має розширитися, і в кінцевому підсумку це відобразиться на ціні. KMD зараз торгується на рівні 0,5 долара, і оскільки настрої на ринку покращуються, варто очікувати, що монета буде зростати далі.

Чи варто інвестувати в Komodo (KMD)?

Так, Komodo (KMD) дійсно багатообіцяючий проєкт. Він спеціалізується на взаємодії між ланцюгами, і це великий крок. Хоча існують деякі проблеми та слабкі сторони, але, безсумнівно, індустрія блокчейну буде рухатися у цьому напрямку.

Схоже, Komodo тут є лідером, а отже, варто зараз інвестувати в цей актив. Ринкова капіталізація проєкту становить 70 мільйонів доларів, тому в нього є потенціал для зростання.