Komodo зростає на тлі похмурих настроїв на ринку

Нативний токен відкритої сумісної багатоланцюгової платформи підскочив, незважаючи на те, що майже весь ринок охопили похмурі настрої. Таке зростання відбулося завдяки новині про те, що цей проєкт буде підтримувати більше десятка блокчейнів.

Також оголосили про плани випустити колекцію невзаємозамінних токенів (NFT).

Екосистема використовує унікальний підхід, щоб забезпечити сумісність

Хоча міжланцюгові мости допомагають покращити зв’язок між блокчейнами, та вони є досить уразливими, і цим можуть скористатися. Варто лише згадати злом мосту Wormhole, який з'єднував Ethereum і Solana.

Альтернативний підхід, який використовує Komodo, щоб забезпечити сумісність, привертає все більший інтерес. Мережа підтримує гаманець AtomicDEX і DEX без функції зберігання, а також додала підтримку 13 різних блокчейнів.

Нова розробка, що підтримує мультиланцюги

Ця платформа є інноваційною розробкою. Це одна з небагатьох DEX, яка надає підтримку мереж за межами тих, що сумісні з EVM. Ця DEX може підтримувати будь-яку мережу, якщо та обмінюється вихідним кодом Bitcoin.

Сюди належать: Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Cosmos, Polkadot і Digibyte.

Ця нова DEX також забезпечує міжланцюговий обмін, і при цьому немає потреби в послугах зберігання. Окрім того, ця платформа не потребує розумних контрактів, які є складними і тому вразливими до різних проблем.

Запуск NFT-колекції Cyber Komodos

Після того, як у Komodo оголосили про запуск Cyber Komodos, колекцію з 777 NFT, токен значно виріс. Кожен NFT матиме унікальні функції і буде відрізнятися рівнем рідкісності.

Цей запуск відбудеться 15 березня на NFT-платформі Tokel. Сьогодні ціна Komodo зросла до максимуму в 0,69 долара, для порівняння, 20 лютого токен коштував 0,45 долара. На момент написання статті монета знайшла золоту середину і торгувалася за 0,55 долара.

Про Komodo

Цей блокчейн розробили ще в 2014 році, і Komodo вважається одним з піонерів багатоланцюгової архітектури в просторі блокчейну. Komodo спеціалізується на тому, що надає безпечні масштабовані та адаптивні блокчейн-рішення.

Завдяки поточному набору технологій та фреймворку Antara Komodo пропонує інструменти для наскрізної розробки блокчейну.

Сюди входить спеціальний Smart Chain, який можна налаштувати на свій смак, а також бібліотека з вбудованими модулями і відкритий API, щоб можна було створювати додатки на базі блокчейну.