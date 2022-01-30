Генеральний директор deVere Найджел Грін стверджує, що інституційні інвестори розуміють цінність технології криптовалюти, яку вона може принести у майбутньому.

Він заявляє, що криптовалюти – це неминуче майбутнє грошей, і дивується, чому МВФ тисне на Сальвадор, щоб той відмовився від біткоїну в якості законного платіжного засобу.

Інституційні інвестори все частіше намагаються збільшити свої запаси криптовалюти, адже вони розуміють, що цифрові валюти — це «неминуче майбутнє грошей», — говорить головний виконавчий директор deVere Group Найджел Грін.

За його словами, розуміння цього є однією з причин того, що гіганти з Волл-стріт та інші інституційні інвестори по всьому світу «помітно збільшують свої запаси» криптовалют.

Він каже, що криптовалюти приваблюють загальновідомих інвесторів, а також деяких з найбільших світових транснаціональних корпорацій, які інвестують у криптовалюту. Саме тому кілька провідних компаній додали цифрові активи до своїх балансів та вкладають ресурси та досвід, щоб допомогти цій галузі розвиватися.

«Вони розуміють і цінують ключові характеристики біткоїну, тому криптовалюти, які є винаходом цього століття, користуються все більшою популярністю», – повідомив Грін.

Коментуючи деякі з ключових характеристик, завдяки яким криптовалюта стане грошима ХХІ століття і навіть пізніше, керівник deVere зазначив їх цифрову природу, що не має кордонів. Саме тому криптовалюта ідеально підходить для глобальної комерції та торгівлі, адже відбувається посилення оцифрування світової економіки.

Також Грін зазначив, що в демографічному плані саме представники молодого покоління частіше володіють біткоїнами та іншими криптоактивами, аніж старшого, і це, на його думку, грає на користь криптовалюті.

МВФ «помиляється» у своєму заклику до Сальвадору

відмовитися від біткоїну

Також у коментарях Гріна пролунала критика Міжнародного валютного фонду (МВФ), який нещодавно закликав Сальвадор відмовитися від біткоїну в якості офіційного платіжного засобу в країні.

Він висловив думку, що через такий крок МВФ ця установа переходить на «неправильну сторону історії», адже вона закликає суверенну державу відмовитися від біткоїну, і, наполягаючи на цьому, вона начебто продовжує покладатися на валюту іншої країни.

За його словами, визнання Сальвадором біткоїну законним платіжним засобом означає, що країна прагне використовувати «фінансову політику, що орієнтується на майбутнє», і це могло б допомогти їй позбавитися фінансової нестабільності та надмірної залежності від долара США.

Через такий заклик МВФ до Сальвадору Грін задається питанням, невже фінансова установа у Вашингтоні «боїться майбутнього фінансів».

Незрозуміло, чому МВФ не бачить цінності біткоїну

Криптовалюту визначили як інструмент, за допомогою якого фінансова інклюзія та свобода проникнуть у кожен аспект і сектор суспільства. МВФ усвідомлює потребу цього, як було зазначено під час нещодавньої консультації з Сальвадором, але Грін говорить, що заклик відмовитися від біткоїну «збиває з пантелику».

«Чому вони продовжують спостерігати, як бідні країни набираються боргів, які, як знають у МВФ, навряд чи ті зможуть погасити за допомогою традиційних валют? Можливо, МВФ турбує ефект доміно, який може виникнути, якщо національні держави почнуть визнавати криптовалюти, і через це може послабитися їхній панівний глобальний вплив?» — поцікавився Грін.

Він зазначає, що хоча йому незрозумілий заклик МВФ до центральноамериканської країни, та Грін вважає, що він є «попереджувальним пострілом» для інших країн.

Грін вважає, що такі організації, як МВФ, повинні працювати з країнами, що розвиваються, щоб допомогти їм позбутися боргів.

Він стверджує, що це стало б можливим, якби використовували політику, орієнтовану на майбутнє, адже «колишні методи, очевидно, не були такими успішними, якими б мали бути».

Проте генеральний директор deVere зазначає, що важливо уважно стежити за ситуацією в Сальвадорі, щоб гарантувати, що біткоїн принесе користь громадянам цієї країни, як і планувалось.