Корпоративний гігант KPMG приєднався до таких компаній, як MicroStrategy і Tesla, та додав біткоїн до своїх балансів.

Ціна біткоїну піднялася вище 44 000 доларів і перевищила максимуми минулого тижня.

KPMG в Канаді додає до свого балансу біткоїн та Ethereum. Ця транснаціональна компанія стала останньою серед відомих організацій, що розглядають можливості інвестування провідні криптовалюти.

У повідомленні , яке опублікували в понеділок, компанія KPMG Canada заявила, що додала BTC і ETH до своєї корпоративної скарбниці і завершила те, що наразі є «першою прямою інвестицією в криптоактиви» для цієї аудиторської, податкової та консультативної компанії.

Окрім цих двох головних цифрових активів, KPMG також інвестує в «компенсації викидів вуглецю», бо прагне зберегти нульовий вуглецевий слід.

За словами представників компанії, це допоможе їй продовжувати дотримуватися екологічних, соціальних принципів, а також принципів врядування (ESG).

«Такі інвестиції відображають нашу віру в те, що інституційне впровадження криптоактивів і блокчейн-технології буде зростати та вони стануть звичайними активами з-поміж інших», – повідомив Бенджі Томас, керуючий партнер з консультаційних послуг у KPMG в Канаді.

Також він зазначив, що криптовалюти є «класом активів, які дозрівають», і наразі залучають всі типи інвесторів, зокрема хедж-фонди, сімейні компанії, пенсійні фонди та великі страхові організації.

Томас додав, що у той час як вищезгаданий клас інвесторів все частіше намагається отримати доступ до біткоїнів та інших криптовалют, банки та інші фінансові консультанти продовжують досліджувати, як найкраще запропонувати продукти та послуги, пов’язані з криптовалютами.

KPMG планує інвестувати в інші сектори криптовалютної екосистеми, наприклад, в децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і метавсесвіт, як додається у повідомленні.

KPMG Canada не розкрила, скільки вони інвестували в кожен із криптоактивів. Однак завдяки такому кроку і додаючи BTC до свого балансу, компанія приєднається до інших провідних організацій, як-от Tesla, MicroStrategy і Block (раніше Square).

В компанії заявили, що зробили інвестиції в ці дві криптовалюти за допомогою Gemini Trust Company LLC.

В понеділок вдень, коли з’явилася ця новина, ціна біткоїну зросла. Пара BTC/USD сягла внутрішньоденних максимумів у 44 477 доларів і намагалася продовжити зростання, що прискорилося протягом вихідних.

За даними CoinGecko, ETH Ethereum підскочив на 6% за останні 24 години і перевищив 3180 доларів.