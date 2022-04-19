Останні кілька років криптовалюти стають все популярнішими, і зараз все більше людей визнають їх завдяки широким характеристикам.

Конгресмен Ро Ханна, який представляє Кремнієву долину, вважає, що криптовалюта є величезним інструментом для досягнення децентралізації. Про це він заявив під час нещодавнього інтерв’ю Yahoo Finance .

Під час інтерв’ю конгресмен Ханна вказав на різні переваги криптовалют. Він сказав:

«Це величезний інструмент. Тобто, що таке криптовалюта? По суті, це технологія, що забезпечує децентралізацію, вона змінає потребу в існуванні третьої сторони. У вас є реєстр, тобто книга бухгалтерського обліку, яка є загальнодоступною, тому вам не потрібна перевірка третьою стороною».

Коментар Ханни не став несподіванкою, оскільки він представляє район, у якому розташовані штаб-квартири деяких провідних технологічних компаній, як-от Intel та Apple. Кремнієва долина — це батьківщина технологічних інновацій у Сполучених Штатах, а криптовалюта — одна з найпопулярніших технологічних інновацій останніх років.

Нещодавно Ханну призначили на посаду у Конференційному комітеті Палати представників, що слідкує за дотриманням Закону про конкуренцію в Америці. Ця робоча група працює над тим, щоб просувати законодавство, яке має покращити можливості США конкурувати з Китаєм.

За словами Ханни, криптовалюти та блокчейн-технологія дають змогу забрати владу у фінансових та великих технологічних центрів і перебудувати систему так, щоб більше людей мали право влади. Він заявив:

«Законопроєкт про конкуренцію передбачає авансовий платіж за чисту енергію, адже потрібно проводити дослідження та запускати деякі види виробництва, але нам потрібно більше. Сам тому ми повинні прийняти кліматичний пакет президента у розмірі 500 мільярдів доларів, щоб по-справжньому досягти успіху у створенні відновлюваних джерелах енергії».

В різних частинах світу, зокрема і в Сполучених Штатах Америки, криптовалюти залишаються здебільшого неврегульованими. Ханна вважає, що регулювання загального крипторинку може принести багато переваг. Він зробив такий висновок:

«Є багато позитивних моментів. Очевидно, [криптовалюту] потрібно врегулювати і не потрібно використовувати її в незаконних цілях, але в цілому вона має багато переваг».