Консолідація ціни Dogecoin (DOGE) вказує на потужне ралі

Dogecoin (DOGE) демонструє досить непогані результати і вже компенсував деякі втрати, яких зазнав цього року. Однак, незважаючи на це, ми спостерігаємо, як цей потужний висхідний тренд трохи сповільнився протягом останніх кількох днів. Схоже, DOGE консолідується навколо важливої зони попиту. Розглянемо деталі:

Ціна DOGE коливається в зоні попиту від 0,127 до 0,137 долара.

Ця консолідація може забезпечити можливвість, що найближчим часом монета зросте майже на 35%.

Але для того, щоб це сталося, мем-монета має утриматися вище 0,127 долара.

Джерело даних: TradingVIEW

Що далі чекає на Dogecoin (DOGE)

В діапазоні між 0,127 і 0,137 долара відбулася консолідація, і зараз, схоже, DOGE готовий зростати. Монета вже має потужний висхідний тренд, і цілком ймовірно, що найближчим часом вона спробує подолати позначку в 0,2 долара. Тобто прибуток становитиме майже 40%.

Окрім того, здається, що мем-монета переживає тривалий бичачий забіг. Хоча часом спостерігалися незначні коливання, від початку березня DOGE зріс приблизно на 50%. Ми очікуємо, що ця тенденція збережеться й надалі.

Тим не менш, зараз головним завданням для биків буде утримувати позначку в 0,127 долара. Поки що, здається, це буде зробити не так вже й важко, якщо на ринку не відбудеться щось кардинальне. На нашу думку, будь-який підйом обмежений рівнем 0,2 долара. Коли DOGE досягне цієї ціни, він відкотиться, оскільки бики будуть фіксувати прибутки.

Чи варто зараз розглядати DOGE?

Наразі Dogecoin (DOGE) торгується в зоні важливого попиту. Якщо плануєте його купити, зараз саме ідеальний час. Короткострокова стратегія буде менш ризикованою.

Насправді ж будь-хто з покупців має розглядати 0,2 долара як останню точку виходу. Інвесторам, які хочуть тримувати DOGE довше, не варто хвилюватися. Ви можете придбати цей актив зараз і забути про нього на деякий час.