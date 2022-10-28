Кожен, хто стежить за мною, знає, що мені подобається розглядати біткоїн через макроекономічну призму. Зараз він міцно закріпився на великій сцені як клас активів, а це означає, що на нього, так чи інакше, впливають примхи загального ринку.

Я часто повторюю, що біткоїн – це хвіст собаки, де собака – фондовий ринок. Але, щоб перевірити цю теорію, я хотів зібрати матеріал та детально розповісти, як саме рухи біткоїну пов’язані з фондовим ринком цьогоріч.

Першим кроком, очевидно, потрібно розглянути кореляцію. Нижче я побудував графік, на якому зображено кореляцію між фондовим ринком та біткоїном після лютого, коли Росія вторглася в Україну (я взяв змінний коефіцієнт кореляції Пірсона за 3 місяця).

Можна побачити, що все почалося десь у квітні. До речі, саме тоді ми перейшли до нової парадигми процентних ставок. Інфляція стала настільки великою, що на неї вже не можна було закривати очі, і Федеральна резервна система була змушена підвищити ставки, поклавши кінець епосі «безкоштовних» грошей. Дозвольте мені зобразити на цьому ж графіку ставку ФРС:

Тепер цілком зрозуміло, чому у квітні кореляція зросла. Коли ми опиняємося в новому середовищі, дешеві гроші та кількісне пом’якшення зникають, а ризикові активи зазнають серйозного удару. Є давня мудрість: «У кризові часи кореляція наближається до одиниці». І дійсно, на ведмежому ринку процентні ставки колосально зростали, відбувалися розпродажі ризикових активів, наче не буде завтрашнього дня, і відповідно кореляція збільшувалася – як можна було очікувати, до ідеальної 1.

Але чому ж тоді в серпні відбулося падіння кореляції з майже ідеальної 1 до 0,5?

Що ж, у мене є така теорія: давайте не будемо забувати, що влітку на крипторинку була жорстока бійня, коли ринки обвалювалися, а капітал тікав швидше, ніж прем’єр-міністр Великої Британії. Luna (монета зі списку топ-10) просто розчинилася в повітрі та забрала з собою мільярди і мільярди доларів.

Потім у серпні, коли криптовалюта ще не оговталася, фондовий ринок підскочив. Але, враховуючи ті втрати, яких щойно зазнала криптовалюта, інвестори не наважувалися підвищувати ціни, адже їх хвилювали системні збої та подальші події, які могли б спровокувати ще один каскад ліквідацій. Не варто помилятися: обвал Terra став унікальною подією у криптопросторі, що значно підірвала довіру в цьому просторі.

Хочу нанести на графік індекс S&P 500, щоб показати, що в серпні він зростав, тоді як біткоїн ввічливо відмовився слідувати за ним:

Потім, як бачимо з графіку, від вересня фондовий ринок почав падати, і біткоїн знову вирішив слідувати за ним. Цього року на криптовалютних ринках спостерігається майже безпрецедентний страх, і наведені вище графіки показують це краще, ніж будь-коли.

Біткоїн рухався паралельно фондовому ринку, доки в серпні умови не покращилися, але тоді біткоїн просто не був готовий до того, що знову настали гарні часи.

Таким чином, ми знову повернулися до кореляції десь на рівні 0,8, а це напрочуд високе значення. Боюся, я говорю, як заїжджена платівка, але кожен, хто екстраполює інформацію з минулих криптоциклів на сьогодення, робить неправильні висновки, і гадаю, на цих графіках видно, чому.

У нас стався структурний злам, і зараз абсолютно нова парадигма. Неймовірно, але зараз, коли процентні ставки більше не дорівнюють нулю, гроші щось коштують. Похід до магазину став розкішшю, а на вихідних бокал пива обійшовся мені в 8 фунтів (340 грн). 8 фунтів! Панує інфляція, а також високі процентні ставки – неприємний коктейль для всіх ризикових активів.

Проте біткоїн ніколи не існував в подібних умовах. Йому досі не доводилося переживати падіння загального ринку: його запустили у 2009 році, саме тоді, коли фондовий ринок розпочав один із найдовших і найвибуховіших бичачих забігів в історії.

Та зараз все закінчилося. На сьогоднішній день біткоїн знаходиться десь в окопах, інфляція зростає, процентні ставки підвищуються, а геополітичний клімат погіршується з кожним днем. Зараз не кращий час для тих, хто не любить ризикувати, про це свідчить цьогорічна цінова динаміка біткоїну.

І наостанок хочу сказати: слідкуйте за фондовим ринком. Якщо він впаде, він знову потягне біткоїн за собою.