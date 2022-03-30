У вівторок, 29 березня, популярний криптовалютний гаманець Ethereum повідомив про деякі оновлення для мобільної версії 4.3.1, зокрема про інтеграцію Apple Pay.

📣 MetaMask Mobile v4.3.1 is LIVE with some exciting updates: Buy crypto on iOS with Apple Pay (@sendwyre), more transparency when interacting with sites, & support for gasless transactions where relevant. Does it get any better? Yes it does! We now have dark mode! 🌑 1/🧵 — MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) March 28, 2022

Apple сам по собі не підтримує криптовалютні транзакції. Тому Apple Pay має інтегруватися з Wyre, який підтримує криптовалюту.

Придбати криптовалюту за допомогою кредитних і дебетових карток

Користувачі MetaMask, які користуються Apple, тепер зможуть придбати криптовалюту за допомогою кредитних і дебетових карток за допомогою Apple Pay. Це означає, що їм не потрібно буде надсилати ETH в Apple Pay, щоб купити криптовалюту.

Після інтеграції Apple Pay-MetaMask користувачі Apple Pay зможуть щодня вносити кошти (максимум 400 доларів США) за допомогою своїх карток Mastercard, Visa або Wyre API.

Інші оновлення

Окрім інтеграції з Apple Pay, MetaMask запровадив підтримку безгазових транзакцій, які стануть можливими завдяки приватному блокчейну, або протокольній платі за газ від імені користувачів.

Дані оновлення зроблять MetaMask більш зручним у використанні, а отже, залучать більше користувачів. У середині березня повідомлялося, що місячна кількість користувачів MetaMask перевищила 30 мільйонів, а це робить його одним з найпопулярніших криптогаманців.

16 березня генеральний директор ConsenSys Джозеф Любін оголосив, що цього року MetaMask запустить власний токен і DAO, і користувачі сподіваються на ейрдроп, подібний тому, що був на Uniswap. Компанія ConsenSys розробила гаманець MetaMask, і нещодавно завершила раунд збору коштів на суму 450 мільйонів доларів.