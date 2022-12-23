Крах FTX відкриває двері для новачків на кшталт Metacade (MCADE) і ось чому

Крах FTX серйозно підірвав довіру учасників криптоспільноти

Проєкти, які орієнтуються на спільноті, децентралізації та прозорості, ймовірно, принесуть прибутки

Metacade, новий центр для спільноти Рlay-to-Еarn, є яскравим прикладом довготривалих і стабільних проєктів

Протягом останніх кількох тижнів криптопростір сколихнув приголомшливий багатомільярдний крах однієї з найвідоміших у світі криптовалютних бірж FTX. Але, можливо, все не все погано. В центр уваги повернулася потреба в прозорості та децентралізації – ці дві речі необхідні для відновлення довіри у криптоспільноті.

У цій статті ми пояснимо, чому крах FTX насправді може зіграти на користь нових токенів, зокрема MCADE та платформи Metacade в цілому.

Що трапилося з FTX?

FTX була однією з найбільших у світі централізованих криптобірж, що обслуговувала понад 5 млн клієнтів, її обсяг торгів у 2021 році становив понад 700 млрд доларів. Цю біржу заснував Сем Бенкман-Фрід, який також керував компанією Alameda Research, що займається кількісною торгівлею та має тісні зв’язки з FTX.

2 листопада Coindesk опублікував статтю про те, що Alameda має у своїх активах, які становлять майже 15 млрд доларів, FTT (нативний токен FTX) десь на 5 млрд доларів. Оскільки ці токени фактично створили з повітря, люди почали хвилюватися, чи зможе Alameda, а отже, і FTX, залишатися платоспроможними, якщо ціна на FTT впаде.

Перше доміно впало, коли 6 листопада Чанпен Чжао (відомий як «CZ») повідомив, що продасть запаси FTT, якими володіє Binance. Це спровокувало смертельну хвилю негативних спекуляцій, в результаті якої ціна FTT обвалилася. Це спричинило кризу ліквідності, адже інвестори поспіхом виводили свої активи з біржі FTX. А 8 листопада FTX заморозила всі виведення коштів.

У результаті цього ціна FTT різко впала з 21,8 долара до мінімуму в 3,26 долара, і це просто знищило активи FTX. Тим часом Binance оголосила про свій план придбати FTX, але наступного дня відмовилася від нього. Це означало, що у FTX не було коштів, які потрібно було повернути інвесторам, і зрештою 11 листопада біржа подала заяву про банкрутство. Під час процедури банкрутства вдалося встановити, що FTX заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам понад 3 млрд доларів. Призначені судом ліквідатори причиною краху FTX назвали серйозне шахрайство та погане управління ризиками.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це центр спільноти, який прагне стати платформою номер один для Р2Е-ігор. Це простір, де геймери, криптоінвестори, розробники та підприємці спілкуються між собою та розважаються, досліджуючи нову індустрію GameFi. На платформі можна знайти найновіші популярні ігри, прочитати огляди та отримати доступ до найсучасніших альфа-версій GameFi-ігор, ви зможете отримати тут максимум від своїх пригод у Р2Е-секторі.

Metacade привертає до себе увагу своєю філософією, в центрі якої знаходиться спільна, тобто користувачі для нього на першому місці. Мета Metacade полягає в тому, щоб на кожному кроці максимізувати цінність для користувача та повернути ігри в руки гравців. Наприклад, Metacade дає винагороди токенами MCADE всім, хто публікує огляди, поради чи інший цінний контент. Також він запускає програму Metagrants, яка дозволить користувачам профінансувати саме ті ігри, в які вони хочуть грати; для цього будуть проводити конкурси серед розробників, а готову гру внесуть до віртуальної аркади Metacade.

Врешті-решт Metacade планує стати першою у світі віртуальною аркадою, яка належить гравцям, та зробити революцію в процесі формування традиційних центрів спільноти. Щоб реалізувати це бачення, після завершення розробки Metacade планує стати децентралізованою автономною організацією (DAO). Це означає, що кожне рішення, яке впливає на спільноту, буде виноситися на голосування серед власників MCADE, так буде визначатися напрямок розвитку цієї платформи.

Чому крах FTX може зіграти на руку Metacade (MCADE)?

Зібравши все разом, тепер можемо побачити, чому крах FTX може відкрити двері для нових токенів, наприклад, Metacade. Дехто порівнює цей крах із бульбашкою доткомів, яка серйозно підірвала довіру людей, але спонукала Інтернет-бізнеси впроваджувати більш стійкі бізнес-моделі. Така ж ситуація, ймовірно, станеться і з крипторинком, адже низький рівень довіри означає, що все більше криптоінвесторів шукатимуть прозорі проєкти з надійними засадами, як-от Metacade.

Для прикладу, Metacade ясно дав зрозуміти, що 70% його токенів будуть доступні в рамках передпродажу, при цьому ні засновникам, ні венчурним капіталам токени не виділятимуть. Також він використовує підпис кількох гаманців, тобто підписувати транзакції, які здійснюються зі скарбниці Metacade, будуть декілька власників ключів. Як зазначає команда в технічній документації Metacade, «досягнення максимальної безпеки для $MCADE та його власників є нашим найвищим пріоритетом», саме тому вони проходять повний аудит від Certik, який є одним із лідерів серед аудиторів блокчейну.

Також, ймовірно, буде більший зсув до децентралізованих проєктів, які не мають центральної точки провалу. Коли Metacade стане DAO, ймовірність того, що він стане жертвою недоліків централізації, значно зменшиться, адже в такому разі рішення приймає спільнота, а не купка людей із прихованими мотивами.

Перш за все, проєкти, що зосереджуються на своїх користувачах, а не на прибутках, швидше за все, стануть набагато привабливішими для інвесторів. FTX є яскравим прикладом того, що відбувається, коли централізована група надає перевагу прибуткам, а не своїм користувачам, і такі проєкти, як Metacade, можуть стати протиотрутою проти такої токсичної філософії.

Metacade (MCADE) може виявитися переможцем після фіаско FTX

Будемо спостерігати, як наслідки краху FTX вплинуть на майбутнє криптовалюти. Існує велика ймовірність того, що регулятори почнуть приділяти їй більше уваги, що, можливо, непогано для проєктів на кшталт Metacade. Рівень довіри зараз низький, і такі прозорі проєкти, напевной, будуть дуже затребувані криптоінвесторами по всьому світу.

Враховуючи швидкі темпи розвитку Р2Е-ігор, а також низку інноваційних функцій та прозорий, орієнтований на спільноту підхід, Metacade виглядає чудовою інвестиційною можливістю після краху FTX. І прямо зараз найкращий час, щоб долучитися до цього проєкту, адже в даний момент проводиться передпродаж токена MCADE. Якщо ви шукаєте новий токен, який на перше місце ставить інвесторів, а не прибуток, було б розумно відвідати передпродаж Metacade вже сьогодні.