Біржа Kraken стала другою криптовалютною біржею після Binance, яка отримала дозвіл від регуляторних органів на здійснення діяльності в Об’єднаних Арабських Еміратах. Тепер Kraken може працювати на глобальному ринку Абу-Дабі (ADGM), в Дубайському міжнародному фінансовому центрі та у вільній зоні.

Після того, як Kraken отримав ліцензію на криптоторгівлю, тепер біржа надасть доступ місцевим інвесторам до світового ринку криптовалют завдяки торговим парам в дирхамах ОАЕ (AED), а це означає, що будуть доступні різноманітні торгові пари, і замість традиційних британського фунта та долара США можна буде використовувати місцеві валюти.

Інтеграція з місцевими банками в ОАЕ

Завдяки цій новій ліцензії на криптоторгівлю Kraken прагне інтегруватися з місцевими постачальниками платіжних послуг в Абу-Дабі, а це, на думку керуючого директора Kraken Кертіса Тінга, допоможе біржі Kraken забезпечити ліквідність в ОАЕ на глобальному рівні.

Відомо, що в Дубаї величезна кількість прихильників криптовалют, і обсяг торгівлі ними сягає понад 25 мільярдів доларів на рік.

Кертіс Тінг заявив:

«Для нас дуже важливо полегшити доступ до глобальних ринків і глобальної ліквідності і переконатися, що інвестори та трейдери в цьому регіоні мають доступ до місцевих валют [торгової пари]».

Інтерес до криптобірж на Близькому Сході

У той час як Kraken отримав лиш свою першу ліцензію для торгівлі криптовалютами на Близькому Сході, його конкурент Binance уже здобув ліцензії на криптоторгівлю в Дубаї та Бахрейні.

Після напливу регульованих криптобірж на Близькому Сході місцеві підприємства також почали проникати у криптосвіт. Наприклад, Citizens School в Дубаї почала приймати біткоїни (BTC) та Ethereum (ETH) в якості оплати за навчання, і при цьому криптовалютні платежі автоматично конвертуються в дирхами.