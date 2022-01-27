У понеділок Джим Крамер заявив, що, враховуючи технічні перспективи біткоїну та Ethereum, «може бути занадто пізно продавати» і закликав інвесторів «розглянути можливість покупки».

За словами Джима Крамера з каналу CNBC, безжальний розпродаж, внаслідок якого біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH) втратили більше ніж 50% від своїх історичних максимумів, може завершитися.

У понеділок ведучий програми «Шалені гроші» детально розглянув технічні перспективи цих двох криптовалют.

Він озвучив аналіз Тома ДеМарка щодо зростання цін і моделей розпродажів, а потім зробив висновок, що продажі, які тривали кілька останніх тижнів і просто знищили криптоваллюти, можуть закінчитися, якщо вже не вичерпали себе.

«За словами Тома ДеМарка, графіки показують, що низхідні тренди біткоїну та Ethereum досягнуть виснаження цього тижня, якщо не сьогодні, і гадаю, вам варто поставитися до його слів серйозно», – зазначив він.

Якщо використовувати модель аналізу ДеМарка, видно, що останнє значне падіння біткоїну в квітні-червні минулого року подібне просадці, що була цього місяця. Під час того серйозного падіння у 2021 році ціна BTC впала на 55,89%, а потім почала зростати по параболі, і в результаті чого вона встановила рекорд близько 69 000 доларів.

Діаграма, що показує модель аналізу Тома ДеМарка для біткоїну. Джерело: CNBC

Крамер показав діаграму аналітика, на якій зазначено форму просадки, і повідомив, що ATH має схожу проекцію. За словами інвестора, «існує велика ймовірність, що історія продовжує повторюватися». У такому випадку він вважає, що є потенціал для нового зростання BTC.

Також на графіку видно, що коли біткоїн падав, його ціна пройшла 11 з 13 сесій розпродажів у зворотному відліку, доки не виснажилась. Це означає, що, можливо, на BTC ще очікують два негативних закриття сесій, і він може знизитися до мінімальних 26 355 доларів, перш ніж спрацює сигнал купівлі ДеМарка.

Шаблон зворотного відліку Тома ДеМарка для біткоїну. Джерело: CNBC

Що стосується Ether, нативного токена в мережі Ethereum, графік показує, що падіння «вже сягнуло 13» на зворотному відліку ДеМарка до сигналу купівлі. Крамер пояснив, що, як і біткоїн, Ethereum, можливо, також «збирається сягнути виснаження тренду».

Через розпродаж цього тижня ціна ETH впала до мінімуму в 2100 доларів, і ведучий «Шалених грошей» вважає, що, якщо буде ще одне падіння, то на короткий час пара ETH/USD може знову випробувати рівень в 1859 доларів.

Що це означає для тих, хто хоче отримати гроші від корекції? Крамер вважає, що продавати на цьому етапі не буде найкращим кроком.

«Як на мене, це говорить про те, що продавати може бути вже занадто пізно, і вам краще подумати про купівлю, особливо якщо буде останній етап спаду», – заявив він.

Після різкого відновлення вночі, коли був стрибок на 10%, і у внутрішньоденній торгівлі біткоїн сягнув максимуму в 37 475 доларів, наразі він торгується десь за 36 349 доларів. Ethereum також здорожчав протягом дня і зараз сягнув 2420 доларів після того, як опустився до мінімуму у 2180 доларів.