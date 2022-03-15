Якщо подумати про взаємодію між ланцюгами, то першим спаде на думку Polkadot (DOT). На сьогоднішній день це одна з найбільших крос-ланцюгових мереж у світі. Але, окрім DOT, є багато й інших проєктів, які можна розглянути. Цьому є декілька причин:

DOT реалізував вже більшу частину свого потенціалу і навряд чи найближчим часом зросте у 100 разів.

У крос-ланцюгових мережах швидко впроваджують інновації.

У найближчі два-три роки на ринку будуть домінувати крос-ланцюгові проєкти.

Отож, якщо вам цікаво, які серед крос-ланцюгових криптоактивів варто розглянути для купівлі, нижче зазначемо список із 3 найкращих.

Cosmos (ATOM)

Коли Cosmos (ATOM) запустили кілька місяців тому, його охрестили «матір’ю крос-ланцюгових платформ». Головна мета цього проєкту — створити мережу взаємопов’язаних блокчейнів і забезпечити їхню безперебійну роботу, а також гарантувати високу швидкість транзакцій.

Джерело даних: Tradingview

Cosmos збирається повністю революціонізувати Інтернет, і наразі він завоював велику популярність на ринку криптовалют. На даний момент ринкова капіталізація Cosmos (ATOM) становить близько 7,4 мільярда доларів. Ця монета зараз продається за 26 доларів.

Ren (REN)

Для інвесторів, які шукають монети крос-ланцюгових проєктів, які мають середню ринкову капіталізацію, Ren (REN) стане гідним варіантом. Ця монета маж надавати міжланцюгову ліквідність на різних блокчейнах. До того ж, це досить новий проєкт, його запустили в травні минулого року, тому він ще не дуже помітний. На даний момент ринкова капіталізація REN становить близько 350 мільйонів доларів. Цей проєкт має ще великий майбутній потенціал.

Synapse (SYN)