Кращі альткоїни, які варто придбати в березні 2022 року

Останніми днями ринок криптовалют значно сповільнився. Інвестори ретельно оцінюють ризики, тому, можливо, зараз не найкращий час вкладати кошти. Але незважаючи на це, є багато альткоїнів, на які вам варто звернути увагу в березні. І ось чому:

Найкращий час для купівлі криптовалют – коли інвестори бояться і продають їх.

Падіння, які зараз демонструють багато монет, дають вам чудову знижку.

Короткострокові ризики зниження зменшаться в довгостроковій перспективі.

Отож, якщо плануєте придбати кілька альткоїнів, щоб зміцнити ваш криптопортфель, нижче зазначемо три найкращі монети, на які варто звернути увагу:

Filecoin (FIL)

Останніми днями Filecoin (FIL) здебільшого рухався вбік, проте довгострокові основи цієї монети залишаються досить надійними.

Джерело даних: Tradingview

Filecoin прагне створити децентралізовану систему зберігання даних, яка допоможе забезпечити майбутнє Інтернету. На момент написання цього матеріалу його нативний токен FIL торгувався приблизно за 17,92 долара. Ринкова капіталізація монети становить 3,1 мільярда доларів.

Fantom (FTM)

Це був бурхливий тиждень для Fantom (FTM) . Монета зазнала значних розпродажів після того, як один із головних розробників оголосив про свій вихід з проєкту. Окрім того, загальна заблокована вартість (TVL) FTM також різко впала.

За сім днів ця монета здешевшала майже на 30%. Але FTM завжди був одним із найперспективніших активів у DeFi-секторі, і нещодавнє падіння просто дало можливість придбати цей актив задешево. На момент виходу статті FTM торгувався десь за 1,2 долара.

Anchor Protocol (ANC)