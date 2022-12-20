Кращі альткоїни, які вартo придбати під час криптокраху на 2023 рік

Будь-який криптокрах може завдати шкоди, і останнім часом багато власників монет переживають складні часи. Нинішня ситуація призвела до того, що чимало інвесторів залишилися з токенами, які були куплені на піку бичачого ринку. Саме тому люди зараз не хочуть робити нові інвестиції.

З огляду на це, ведмежі ринки завжди пропонують чудові можливості. У такі моменти солідні токени, як правило, торгуються зі знижкою і мають більший потенціал, ніж будь-коли. Через криптокрах зараз ціни знизилися на 90%, і для криптоінвесторів, які готові рухатися вперед і готуються до наступного зростання ринку, доступно декілька чудових варіантів.

У цій статті ми проаналізуємо 5 кращих альткоїнів, які варто придбати до розвороту тренду. Ці токени мають високий потенціал на майбутнє, і кожен з них може принести значні прибутки в ваш інвестиційний портфель.

№1 Metacade (MCADE) — казуальна гра Play-to-Earn — кращий альткоїн, який варто придбати у 2023 році

Metacade прагне стати найбільшою блокчейн-аркадою в метавсесвіті. Проєкт значною мірою керується спільнотою та хоче з часом стати децентралізованою автономною організацією ( DAO ). Здається, цій платформі судилося стати великим проєктом, який стане конкурентом найбільшим іграм в GameFi-секторі, зокрема Axie Infinity та Decentraland.

Окрім того, що Metacade пропонує безліч Р2Е-ігор, він надає ентузіастам GameFi універсальну платформу з новаторськими функціями.

Тут геймери можуть заробляти кошти кількома унікальними способами, зокрема якщо будуть ділитися своїми знаннями про ігри. Metacade даватиме користувачам винагороди за внесок у спільноту: публікацію відгуків, допомогу іншим гравцям і за бета-тестування ігор, які ще знаходяться в розробці. У всіх цих активностях користувачі Metacade можуть заробити нативний токен MCADE.

Більше того, Metacade — це місце, де об’єднуються геймери та розробники ігор. Зокрема, розробники ігор можуть запропонувати спільноті власний проєкт та за допомогою програми Metagrants отримати фінансування на нього. Проголосувати за ігрові пропозиції можна за допомогою токена MCADE, тобто це ще один варіант його використання.

Загальна пропозиція MCADE фіксована і становить 2 000 000 000 токенів, 70% від цього обсягу доступні в рамках передпродажу. Завдяки фіксованій пропозиції MCADE має дефляційну токеноміку, яка може принести солідні прибутки, бо це виражає природний зв’язок між попитом і пропозицією. Фіксована пропозиція в поєднанні зі зростаючим попитом можуть призвести до постійного росту ціни, адже токен буде ставати більш дефіцитним.

MCADE пропонує величезну цінність, адже дає геймерам широкі можливості для заробітку та сприяє безперервному розвитку спільноти любителів блокчейн-ігор. Наразі токен виглядає недооціненим, і це видно по його передпродажній ціні. При нинішніх не дуже оптимальних ринкових умовах Metacade може принести більше 100% прибутків, і, схоже, протягом наступних років він стане головним гравцем у GameFi, саме тому він посідає заслужене 1-е місце в нашому списку кращих альткоїнів, які варто придбати на 2023 рік.

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№2 Binance (BNB) — глобальна CEX

Binance — це глобальна криптобіржа, яка надає платформу для торгівлі 600 цифровими валютами. BNB, нативний токен платформи, створили, щоб фінансувати розробки та забезпечити ліквідність для трейдерів. Токен використовується для оплати комісій, а також ним можна скористатися, щоб купувати товари та послуги за допомогою дебетової картки Binance VISA.

Наразі BNB є 5-м за розміром ринкової капіталізації токеном, а за загальним обсягом торгів біржа Binance займає 1-у сходинку серед усіх CEX. CEX — це централізована біржа. CEX відрізняються від децентралізованих бірж (DEX) тим, що всі торговельні послуги контролюються центральною організацією, а не смарт-контрактами та автоматизованими маркет-мейкерами, причому всі токени зберігаються в гаманцях, які належать цій центральній організації, а не фізичним особам.

Токен BNB має деякі унікальні характеристики. Він має дефляційну пропозицію, тобто нові токени більше не карбуються, а також має механізм спалювання, який постійно з часом зменшує його циркуляційну пропозицію.

Спочатку було 200 000 000 токенів BNB. З моменту заснування цього проєкту в 2017 році Binance щоквартально спалює певний відсоток усіх комісій. Станом на липень 2022 року вже було спалено майже 20% загального запасу, і наразі циркуляційна пропозиція становить приблизно 160 000 000 BNB. Цей процес триватиме, доки не спалять 50% початкового запасу.

CEX надають корисні послуги власникам криптовалют. Тут доступна низка торговельних послуг, зокрема деривативи, кредитування, стейкінг та позики. Binance, як найбільша CEX, приваблює багато мільйонів користувачів і має потенціал для подальшого зростання, адже ця галузь продовжує розширюватися.

Якщо Binance CEX продовжить розвиватися , ви можете бути впевнені, що все більше людей купуватимуть BNB, щоб скористатися перевагами цієї платформи. Завдяки в тому числі й унікальній токеноміці цього токена (зокрема і його механізму спалювання) у довгостроковій перспективі ціна BNB має збільшитися. Підвищений попит і постійне зменшення пропозиції означають, що його ціна буде рости, тому ми помістили BNB на 2-у сходинку нашого списку кращих альткоїнів, які варто придбати у 2023 році.

#3 Polygon (MATIC) — dApps у великому масштабі

Polygon — це децентралізована платформа для масштабування Ethereum. У цій мережі є інноваційне рішення для масштабування під назвою Matic Plasma, що забезпечує більшу пропускну здатність транзакцій і низькі комісії. Matic Plasma використовує сайдчейни, щоб зменшити високі комісії Ethereum, і забезпечує кращий досвід роботи з децентралізованими додатками (dApps) в екосистемі Web3.

Оскільки Polygon — це рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum, він має низку важливих технічних характеристик. Екосистема Polygon, побудована на базі рівня 1 Ethereum, має такий же високий рівень безпеки, що й Ethereum. Завдяки своєму інноваційному сайдчейн-рішенню він забезпечує швидке завершення і майже нульову комісію за транзакції, а це робить стандартний блокчейн Ethereum більш зручним у використанні.

MATIC — це нативний токен в мережі Polygon. Його використовують для оплати транзакційних комісій та для винагород валідаторам у мережі. Максимальна пропозиція токена становить 10 млрд MATIC, а циркуляційна пропозиція — 8,7 млрд.

MATIC покращує взаємодію з користувачами для платформ, побудованих на Ethereum – найбільшій інфраструктурі для децентралізованих програм у Web3. Оскільки він може обробляти велику кількість транзакцій за низьку вартість, Polygon використовується як мережа вибору для багатьох майбутніх блокчейн-ігор.

Щоб забезпечити ліквідність для винагород Play-to-Earn, GameFi покладається на цифрову економіку. Така структура дозволяє обробляти велику кількість транзакцій, і завдяки оптимізованій взаємодії з користувачем Polygon ідеально виконує цю послугу.

Блокчейн-ігри на пропонують геймерам унікальні переваги, і очікується, що цей сектор буде розширюватися і надалі в масштабах ігрової індустрії. Саме тому MATIC є головною інвестицією в майбутнє, адже він є невід’ємною складовою мережі, яка протягом наступних років має залучити велику кількість користувачів.

№4 LooksRare (LOOKS) — NFT-маркетплейс

LooksRare — це платформа на блокчейні, де можна створювати, колекціонувати та торгувати цифровим мистецтвом та іншими предметами колекціонування. Це новий NFT-маркетплейс, який запустили в січні 2022 року. На цій платформі зібрані найкращі колекції цифрового мистецтва, зокрема Bored Ape Yacht Club (BAYC) і CryptoPunks.

LooksRare пропонує широкий спектр функцій та інструментів, які допоможуть дізнатися про нові об’єкти та взяти участь в онлайн-аукціонах. Також ця платформа підтримує створення невзаємозамінних токенів (NFT), якими потім можна скористатися, щоб представити будь-який вид колекційних предметів на платформі LooksRare. Це гнучка платформа, яка надає любителям NFT корисні послуги.

LOOKS — нативний токен платформи LooksRare. Він пропонує кілька основних випадків використання. Серед них: трейдерам, які виставили NFT на продаж на платформі, сплачують високий відсоток винагороди.

Максимальна пропозиція LOOKS становить 1 млрд токенів. Наразі в обігу знаходиться приблизно 47% цих токенів (а саме 470 000 000). Згідно з документацією LooksRare, загальна пропозиція токенів LOOKS досягне максимальної кількості через 2 роки після запуску платформи LooksRare, тобто на початку 2024 року.

LooksRare пропонує більш вигідну систему заохочення для людей, які продають NFT. Якщо колекціонер цифрового мистецтва хоче розмістити NFT з однієї з колекцій, які підтримує ця платформа, він може отримувати винагороди кожні 10 хвилин. З часом ці винагороди можуть збільшуватися, і продавці можуть отримувати високий APY за те, що обрали саме цю платформу, а не інші альтернативні NFT-маркетплейси.

Очікується, що в найближчі роки популярність цифрових творів мистецтва буде зростати. Крім того, LooksRare дозволяє купувати та продавати будь-який тип NFT. Отож, оскільки технологія NFT стає дедалі популярнішою в ігровому та інших секторах блокчейну, токен LOOKS може показати гарні результати в найближчі роки.

#5 Avalanche (AVAX) — технологія DAG

Avalanche — це блокчейн-платформа, яка дозволяє користувачам створювати, передавати та зберігати цифрові активи. Це блокчейн рівня 1, що має унікальний інноваційний протокол консенсусу, який базується на механізмі Avalanche-Algo Consensus Engine (ACE). Щоб досягти консенсусу, цей механізм використовує спрямований ациклічний граф (DAG), що дозволяє мережі обробляти велику кількість транзакцій і при цьому витрачати менше енергії, ніж альтернативи Proof-of-Work або Proof-of-Stake.

Avalanche підтримує широкий спектр функцій, зокрема смарт-контракти, децентралізовані додатки (dApps), токенізація. Мережа Avalanche є високо масштабованою і може обробляти до 4500 транзакцій за секунду (TPS). Це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, і будь-хто може скористатися ним чи зробити свій внесок; це безпечна та зручна альтернатива екосистемам блокового майнінгу.

AVAX — це нативний токен Avalanche. Токени AVAX використовуються, щоб забезпечити роботу мережі та дати валідаторам винагороди, а також ними сплачують транзакційні комісії під час однорангового переказу цифрової валюти.

Зараз в обігу знаходиться 300 000 000 токенів AVAX, максимальна пропозиція становить 720 000 000 AVAX. Через якийсь час розблокують решту токенів та введуть їх в обіг.

Avalanche — це блокчейн нового покоління, що пропонує користувачам покращений досвід порівняно зі застарілими системами. Ця мережа з відкритим вихідним кодом є високо масштабованою, добре захищеною та децентралізованою, а це означає, що протокол Avalanche вирішує трилему блокчейну.

Avalanche пропонує сумісність із смарт-контрактами, а також має низькі комісії та високий TPS, тому він може стати осередком блокчейн-активності в майбутньому. За ринковою капіталізацією AVAX входить до топ-20 криптовалют, наразі його ціна становить менше 14 доларів США, хоча колись йому вдалося досягти максимуму майже в 150 доларів. Прогнозують, що з часом токен знову досягне цих максимумів.

Висновок по кращим альткоїнам: Диверсифікуйте свій портфель

Криптокрах 2022 року не приніс радості багатьом інвесторам. Деякі топові проєкти, як-от LUNA і FTT, повністю капітулювали. Єдиним променем світла в нинішні темні часи є те, що блокчейн-технологія є високостійкою. Існує багато інноваційних проєктів, які попри цінову динаміку продовжують розвиватися, і всі вони можуть отримати серйозні прибутки під час наступного бичачого ринку.

Metacade нещодавно розпочав передпродаж своїх токенів, і з огляду на велику цінність цього проєкту багато інвесторів хочуть до нього долучитися. Зараз за 1 долар можна отримати 125 MCADE, тобто ціна токена становить 0,008 долара. Передпродажна ціна має підвищитися до 0,02 долара, і це станеться до того, як токен стане доступним для широкого загалу пізніше цього року.

Усі проєкти, описані в цій статті, мають високий потенціал і є одними з кращих альткоїнів, які варто придбати у 2023 році. Кожен із них пропонує інноваційні рішення в різноманітних секторах блокчейну. Якщо криптовалютний крах 2022 року чогось нас і навчив, так це тому, що ключовим фактором для компенсації коливань ринку є диверсифікований портфель. Серед п’яти перелічених тут токенів можна знайти від CEX до децентралізованих маркетплейсів, від рівня 1 до рівня 2, а також просто дорогоцінність, яка зараз перебуває на ранньому етапі свого розвитку та має високий потенціал.

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