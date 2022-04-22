DeFi — це один із найпопулярніших секторів у криптовсесвіті. Постійно з’являють нові DeFi-проєкти, які мають величезний потенціал, деякі з них побудовані на Solana. За прогнозами, у майбутньому блокчейн стане стартовою панеллю для найцікавіших DeFi-проєктів, і ось чому це станеться:

Solana дозволяє масштабувати DeFi у більш простий та швидкий спосіб.

Інфраструктура Solana відповідає потребам DeFi-сектору.

Комісії на Solana набагато нижчі порівняно з іншими мережами.

Отож, якщо ви шукаєте DeFi-проєкти на Solana, які могли б з легкістю збільшити ваші кошти в 5 разів, пропонуємо вам список із 3 найкращих проєктів:

Oxygen Protocol (OXY)

Oxygen Protocol (OXY) задумали як децентралізований банк. Фактично цей проєкт намагається скористатися однією з найпопулярніших тенденцій в DeFi-секторі прямо зараз. Люди хочуть зменшити вплив традиційних банківських систем і тому звертаються до блокчейну.

Такі проєкти, як Oxygen, працюють над створенням рішень, які допомагають їм у цьому. Якщо в 2022 році децентралізована банківська система зможе набрати обертів, то OXY просто вибухне.

Delta One

Delta One — це новий DeFi-проєкт на Solana, який дозволяє користувачам вирощувати врожай з низькими ризиками і в кількох мережах. Робота над цим проєктом розпочалася минулого року, і хоча він ще не сягнув повної ринкової вартості, у нього просто величезний потенціал. Зовсім нещодавно Delta One зібрала майже 10 мільйонів доларів для фінансування розвитку своєї екосистеми. У неї є відомі спонсори та інвестори, зокрема Pantera Capital, Almeda Research тощо.

Solend (SLD)