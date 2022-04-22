Кращі DeFi-проєкти на Solana, що можуть збільшити інвестиції у 5 разів
DeFi — це один із найпопулярніших секторів у криптовсесвіті. Постійно з’являють нові DeFi-проєкти, які мають величезний потенціал, деякі з них побудовані на Solana. За прогнозами, у майбутньому блокчейн стане стартовою панеллю для найцікавіших DeFi-проєктів, і ось чому це станеться:
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Solana дозволяє масштабувати DeFi у більш простий та швидкий спосіб.
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Інфраструктура Solana відповідає потребам DeFi-сектору.
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Комісії на Solana набагато нижчі порівняно з іншими мережами.
Отож, якщо ви шукаєте DeFi-проєкти на Solana, які могли б з легкістю збільшити ваші кошти в 5 разів, пропонуємо вам список із 3 найкращих проєктів:
Oxygen Protocol (OXY)
Oxygen Protocol (OXY) задумали як децентралізований банк. Фактично цей проєкт намагається скористатися однією з найпопулярніших тенденцій в DeFi-секторі прямо зараз. Люди хочуть зменшити вплив традиційних банківських систем і тому звертаються до блокчейну.
Такі проєкти, як Oxygen, працюють над створенням рішень, які допомагають їм у цьому. Якщо в 2022 році децентралізована банківська система зможе набрати обертів, то OXY просто вибухне.
Delta One
Delta One — це новий DeFi-проєкт на Solana, який дозволяє користувачам вирощувати врожай з низькими ризиками і в кількох мережах. Робота над цим проєктом розпочалася минулого року, і хоча він ще не сягнув повної ринкової вартості, у нього просто величезний потенціал. Зовсім нещодавно Delta One зібрала майже 10 мільйонів доларів для фінансування розвитку своєї екосистеми. У неї є відомі спонсори та інвестори, зокрема Pantera Capital, Almeda Research тощо.
Solend (SLD)
Solend (SLND) — це протокол кредитів і позик, що пропонує користувачам криптопозики з низьким рівнем ризику і під заставу. Окрім того, це досить захоплюючий проєкт, який теж має певний потенціал. SLND прагне стати найпопулярнішим протоколом кредитування на Solana завдяки швидкості цієї платформи та низьким комісіям. Ми бачимо, що цей проєкт активно зростає.