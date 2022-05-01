Досить часто децентралізовані біржі вважають невід’ємною складовою криптогалузі. Саме тому з кожним роком запускають все більше і більше DEX на Ethereum та інших блокчейнах. Але чому ж DEX так привертають увагу інвесторів? Цьому є декілька причин:

Багато DEX вирішують проблеми обмеженої ліквідності, які роками гальмували їхнє зростання.

Криптотрейдери вважають DEX більш безпечними та приватними порівняно з центральними біржами.

Найближчим часом обсяги торгівлі на DEX будуть продовжувати зростати.

Отож, якщо ви бажаєте інвестувати в найкращі DEX на базі Ethereum, нижче пропонуємо вам три монети, які чудово підійдуть для цього.

UniSwap (UNI)

Uniswap (UNI) — це король серед DEX. Фактично це була одна з перших подібних платформ, побудованих на Ethereum. Інші DEX слідують її прикладу, однак більшість з них створили за оригінальною концепцією UniSwap.

Джерело даних: Tradingview

На даний момент Uniswap залишається найбільшою DEX на Ethereum. У січні обсяги торгівлі цього проєкту сягнули майже 51 млрд доларів, а це є одним із найвищих показників на ринку. Якщо ви шукаєте надійну DEX з перевіреною репутацією та успіхами, Uniswap буде просто ідеальним варіантом.

dYdX (DYDX)

dYdX (DYDX) підходить трейдерам деривативів. Він надає доступ до величезного спектру безстрокових контрактів та ф’ючерсів на деякі криптоактиви. Окрім того, цей проєкт швидкий, безпечний і пропонує нижчі комісії порівняно з багатьма платформами для торгівлі деривативами. У середньому щоденний обсяг торгівлі на цій платформі становить близько 6,5 млрд доларів.

1Inch Network (1Inch)