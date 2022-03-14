Цей рік розпочався не дуже вдало для ринку криптовалют. Дійсно для більшості активів перший квартал 2022 року був досить важким. Проте існує шанс, що другий квартал року може принести позитивні зміни. Розглянемо деякі важливі моменти:

Найближчими тижнями інвестори будуть оцінювати макроекономічний та геополітичний тиск.

Незважаючи на різкі коливання, за прогнозами, загальна тенденція на 2022 рік буде позитивною.

Через нещодавнє падіння ринку деякі проєкти залишаються дуже недооціненими.

Для інвесторів, які хочуть отримати прибутки від зростання криптовалют у другому кварталі року, нижче наводимо 3 основних активи, які варто придбати:

Internet Computer (ICP)

У лютому Internet Computer (ICP) продемонстрував деякі ознаки життя, але зараз знову почав падати. Насправді монета втрачає вартість починаючи з кінця 2021 року.

Джерело даних: Tradingview

Хоча ми і не очікуємо, що найближчим часом настане бичачий розворот довготривалої тенденції, але другий квартал року може виявитися вирішальним. Наразі ICP торгується за 16,18 долара. За тиждень він знизився на 7%. Зараз у вас є чудова можливість придбати цей актив.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) є багатообіцяючим блокчейн-проєктом, і хоча він існує на ринку вже певний час, у нього є величезний майбутній потенціал. Зараз KDA має ринкову капіталізацію в 1,1 мільярда доларів і торгується на рівні 6,5 долара. Цього місяця токен здебільшого торгується боком, і він й досі залишається дуже низько порівняно зі своїми максимумами 2021 року. Токен може різко відновитися у другому кварталі 2022 року.

Oasis Network (ROSE)