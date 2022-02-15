Про Web 3.0 велося дуже багато розмов. Важко відрізнити галас від реальних фактів, але одне можна сказати напевно. Web 3.0 вже відбувається. Отож, як можна отримати користь від нової епохи Інтернету? Ось вам кілька ідей:

Web 3.0 – це наступний етап еволюції Інтернету, що, за прогнозами, стане більш взаємопов’язаним, ніж будь-коли раніше.

Також у світі Web 3.0 спостерігаються серйозні рухи до криптовалют, тому корисно знати, які монети варто купувати.

Еволюція 3.0 відбувається протягом останніх кількох років, і в майбутньому вона кристалізується ще більше.

Існують певні токени, які, здається, готові скористатися революцією Web 3.0. Ми обрали найкращі варіанти:

Kusama (KSM)

Проєкт Kusama (KSM), який часто називають братом-відступником Polkadot, — це високомасштабований блокчейн, який прагне надавати розробникам таку можливість взаємодії, яка ніколи раніше не була можлива. Фактично цей проєкт побудований на тому, що називається субстрат.

Джерело даних: Tradingview

По суті, це набір інструментів для створення блокчейну, який дозволяє створювати високомасштабовані рішення. Чим більше ведеться розмов про Web 3.0, тим більш важливою стає сумісність. І Kusama (KSM) пропонує її. Ринкова капіталізація становить близько 1 мільярда доларів, тому це дуже гарна інвестиція.

Siacoin (SC)

Щоб завершити роботу над Web 3.0, необхідно буде створити повністю децентралізований Інтернет. Є деякі проєкти, які добре справляються з цим завданням, і вам варто звернути вашу увагу на Siacoin (SC) .

Перевага цього проєкту полягає в тому, що він надзвичайно універсальний і легко адаптується до світу 3.0 завдяки чудовому стилю. На момент написання статті ринкова капіталізація Siacoin (SC) становила близько 517 мільйонів доларів. Можна легко уявити, як у найближчі роки ця монета зросте в 10 або 50 разів.