Кращі криптовалюти метавсесвіту, в які варто інвестувати у 2023 році

Коли Facebook, єдина найпопулярніша платформа соцмереж, змінила назву на Meta та увійшла в сектор метавсесвіту, це стало сигналом про серйозний зсув у бік майбутнього, орієнтованого на метавсесвіт.

Відтоді популярність у метавсесвіті неухильно перетворюється на можливість колосального потенціалу. З розвитком Web3 ландшафт Інтернету різко змінюється, і, безперечно, метавсесвіт набирає обертів.

За прогнозами, до 2025 року кількість користувачів метавсесвіту перевищить позначку 50 млн, а кількість NFT-транзакцій в межах метавсесвіту збільшиться з 600 000 станом на 2022 рік до понад 9 млн у 2027 році. Очевидно, що метавсесвіт став однією з найкращих інвестиційних можливостей у світі, і в метавсесвіті з’являється ціла низка класних криптопроєктів.

Кращі криптопроєкти метавсесвіту на 2023 рік

2023 рік обіцяє стати визначним роком для розвитку метавсесвіту, адже численні проєкти, розробки та ідеї формують те, що стане складовими елементами майбутнього Інтернету.

Серед кращих криптопроєктів метавсесвіту на 2023 рік і надалі варто згадати такі:

Metacade (MCADE) – GameFi-хаб, організований спільнотою Decentraland (MANA) – віртуальний світ для забудови земельних ділянок SandBox (SAND) – віртуальний ігровий світ Pavia (PAVIA) – конструктор ігрового світу Ertha (ERTHA) – ігровий світ із сюжетом Solice (SLC) – ігрова VR-система Wizardia (WZRD) – рольова Play2Earn-гра Axie Infinity (AXS) – NFT-гра на базі блокчейну

Огляди найкращих криптопроєктів метавсесвіту

Play-to-Earn-проєкти метавсесвіту мають дещо спільне: всі вони є віртуальними світами на базі блокчейну , і всі вони використовують токени, які їхні гравці можуть придбати або, можливо, заробити в якості цифрових активів. Цінність таких цифрових активів залежить від розміру, корисних функцій та популярності проєкту: більш популярні мають вищу вартість. У цій статті ми обговоримо відмінності цих проєктів, а також поговоримо про те, які з них мають найкращий потенціал здобути найбільшу цінність у метавсесвіті GameFi.

1. Metacade (MCADE) – GameFi-хаб, організований спільнотою, став лідером цього списку

Одним із найкращих криптопроєктів метавсесвіту, у який зараз варто інвестувати, є віртуальний хаб спільноти Metacade . Metacade, судячи з назви, стане повністю децентралізованою аркадою метавсесвіту, де буде безліч Play-to-Earn-ігор, які обрала спільнота, та розробили для її учасників.

Metacade прагне стати простором, де геймери зможуть отримувати інформацію про GameFi, обговорювати найкращі ігри в режимі реального часу, писати огляди та голосувати за те, які розробники ігор отримають гранти та втілять свої ідеї у реальність. Ця платформа збирається стати лідером GameFi-сектору в метавсесвіті.

Metacade є одним із найновіших криптопроєктів метавсесвіту, але, тим не менш, схоже, він має реальну користь, що підтримує концепцію цієї платформи. Metacade хоче знищити бар’єри між геймерами та розробниками, а також публікує результати у своїй аркадній бібліотеці, таким чином вона прагне стати майбутнім лідером галузі.

Оскільки зараз відбувається бета-стадія його передпродажу, яка триватиме ще якийсь час, ми бачимо, як формується потенційний джекпот, і як з’являється одна з кращих можливостей, якою можна скористатися прямо зараз. Інші криптопроєкти метавсесвіту вже злетіли, але якщо ви хочете на ранніх етапах долучитися до чогось великого та увійти в метавсесвіт, зверніть увагу на Metacade.

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2. Decentraland (MANA) — віртуальний світ для забудови земельних ділянок

Decentraland став доступний для публіки у 2020 році, і цей проєкт (якщо ви не здогадалися з назви) продає децентралізовані земельні ділянки в спільному віртуальному світі. У всесвіті Decentraland користувачі можуть досліджувати, грати в ігри, взаємодіяти з іншими користувачами, а також купувати та продавати цифрову нерухомість. Користувачі повинні придбати токен MANA, який використовується як внутрішньоігрова валюта для купівлі земельних ділянок та інших віртуальних товарів і послуг.

Цей віртуальний простір можна налаштувати на власний смак, а головною перевагою Decentraland є те, що користувачі можуть створити на придбаній земельній ділянці власний кастомізований досвід. Сюди входять унікальні імена та предмети для аватарів, якими користувачі також можуть обмінюватися, або ж вони можуть купувати та продавати їх за допомогою токена MANA. Decentraland став одним із найкращих криптопроєктів метавсесвіту ще з моменту свого створення, хоча кількість щоденних відвідувань різко впала , і тому дехто сумнівається в цінності його досить дорогих земельних ділянок.

3. SandBox (SAND) — віртуальний ігровий світ з елементами VR

Ще одним чудовим криптопроєктом метавсесвіту є Sandbox — віртуальний ігровий світ, побудований на блокчейні Ethereum, в якому користувачі можуть мати власність, створювати, керувати, грати та заробляти за допомогою своїх ігрових навичок. Як і в Decentraland, користувачі Sandbox можуть купувати ділянки віртуальної землі за допомогою токена цієї платформи SAND. Ще вони можуть скористатися одним із трьох інтегрованих продуктів, щоб створити та анімувати 3D-об’єкти, щоб завантажити та продати свої творіння на віртуальному маркетплейсі або щоб розробити власні 3D-ігри.

Як і Metacade, Sandbox прагне передати контроль над своїми іграми в руки безпосередньо користувачів, а не великих компаній-виробників. Якщо вдасться успішно передати цю владу, то це стане цеглинкою для нових просторів метавсесвіту, як-от Metacade, яким не доведеться переживати ті злети та падіння, через які пройшла Sandbox.

Наразі багато криптовалют намагаються відновитися після криптокраху 2022 року, токени віртуальних ігор (наприклад, Sandbox) значно відкотилися від своїх максимумів, а користувачі намагаються виправдати ті ціни, які були в Sandbox та інших проєктів до обвалу.

4. Pavia (PAVIA) — конструктор ігрового світу наступного покоління

Pavia — це ще один конструктор віртуального світу, на цей раз на базі Cardano, який може похвалитися більш екологічною криптовалютою, ніж, наприклад, Ethereum. Подібно до Decentraland і Sandbox, тут користувачі купують віртуальні ділянки землі, які потім можуть розбудовувати. Користувачі створюють унікальні аватари, які можуть взаємодіяти з іншими аватарами користувачів, щоб купувати та продавати свої віртуальні творіння або здавати свою землю в оренду за токен PAVIA.

Оскільки Pavia є відносно новачком у метавсесвіті, тут земельні ділянки дешевші, ніж у Decentraland або Sandbox, і багато аспектів гри досі розробляються. Pavia запустили в січні 2022 року, і вартість її токенів не впала так різко, як інші, хоча їхня вартість все одно впала з максимуму в майже 0,09 долара десь приблизно до 0,01 долара.

Оскільки проєкт Pavia запустили безпосередньо перед криптокрахом, це демонструє, як нові криптопроєкти метавсесвіту на кшталт Metacade можуть бути успішними, навіть якщо їх запустити після краху. Через падіння ринку багато токенів втратили до 99% своєї вартості, та ті проєкти, що з’являються після обвалу, можуть скористатися середовищем, щоб постійно нарощувати свою вартість.

5. Ertha (ERTHA) — ігровий світ із сюжетом

Подібно до конструкторів віртуального світу Decentraland і Sandbox, Ertha — це криптопроєкт метавсесвіту, де користувачі можуть будувати та творити на власній віртуальній ділянці землі. Однак, на відміну від інших конструкторів світу, Ertha має ігровий сюжет, згідно з яким людство після кліматичного апокаліпсису опинилося на межі вимирання, і користувачам потрібно відновити світ з нуля. Таке унікальне поєднання віртуального творення та сюжету робить Ertha одним із найкращих криптопроєктів метавсесвіту 2023 року.

Цей проєкт схожий на інші децентралізовані віртуальні платформи тим, що має власний криптовалютний токен ERTHA, надає можливість досліджувати, створювати, купувати й продавати власні творіння за токени ERTHA. Завдяки тому, що тут є сюжет, це дозволяє грі рухатися в правильному напрямку, на відміну від тих проєктів, де немає сюжету, і де лише створюють заради того, щоб створювати. На жаль, важкі часи не оминули Ertha, її запустили безпосередньо перед криптокрахом, і це негативно позначилося на вартості її токена. Та це чудовий приклад того, як нові цілеспрямовані проєкти метавсесвіту можуть стати більш успішними, ніж ті, які не мають конкретної мети.

6. Solice (SLC) — ігрова VR-система на базі блокчейну

Solice , що працює на блокчейні Solana, є першим багатоплатформним ігровим метавсесвітом віртуальної реальності . Саме тому цей проєкт дає користувачам унікальну можливість заробляти на іграх в повному VR-світі. Він мало чим відрізняється від інших конструкторів децентралізованих світів у відкритому просторі, як-от Decentraland чи Sandbox. Тут ви також купуєте земельні ділянки за допомогою нативного токену SLC, а потім розбудовуєте його, граєте та спілкуєтеся з іншими користувачами, а також маєте можливість купувати та продавати віртуальні товари. Різниця лише в тому, що все це робиться у VR-світі.

Перевага цього класного криптопроєкту метавсесвіту криється в тому, що тут можна отримати більш захоплюючі відчуття та досліджувати повністю віртуальний світ багатьма способами, що доступні і в реальному житті. Недоліком є те, що вам знадобиться VR-гарнітура, яка може коштувати сотні, якщо не тисячі доларів. Це робить Solice унікальною, але дорогою мандрівкою в віртуальний метавсесвіт.

7. Wizardia (WZRD) — рольова Play2Earn-гра з чаклунством та магією

Wizardia — це рольова Play2Earn-гра, у якій користувачі збирають NFT у сюжетному криптопроєкті метавсесвіту. Мета полягає в тому, щоб, намагаючись стати найкращим чарівником, створити власного персонажа, підвищити його рівень і покращити своє спорядження. Ця гра пропонує не лише прекрасний візуальний стиль, але й запеклі битви PvP і PvE, в яких користувачі мають використовувати стратегію та силу, щоб піднятися в таблиці лідерів та стати найкращим чарівником у грі.

Wizardia є сюжетно-рольовою грою, що пропонує віртуальний цільовий світ, який може бути цікавішим, ніж прості конструктори світу в метавсесвіті. Подібно до інших монет, можна скористатися його криптовалютним токеном WZRD, щоб придбати, продати та прокачати як ваш аватар, так і ваше спорядження, і це дозволить вам заробляти під час гри. На жаль, як і інші проєкти в цьому списку, через криптокрах токени Wizardia втратили значну частину своєї вартості, і їм ще не вдалося відновитися, оскільки ціни в грі змінюються.

8. Axie Infinity (AXS) — NFT-гра на базі блокчейну

Якщо вам знайомий Pokémon, ви, вочевидь, зрозумієте ще один із кращих проєктів метавсесвіту Axie Infinity. Axie Infinity — це онлайн-відеогра на базі блокчейну, створена компанією Sky Studios, яка поєднує ігровий процес гри Pokémon та можливість заробляти в інших іграх метавсесвіту. За допомогою токена AXS користувачі купують і збирають істот, що схожі на аксолотля , і яких ніжно називають Axies. Потім гравці створюють власні Axies та борються ними проти Axies інших користувачів. Окрім того, гравці можуть купувати, продавати або ж мінятися ними з іншими користувачами, за це потрібно сплатити транзакційну комісію, яку стягує студія.

Axie Infinity поєднує в собі унікальність світу з істотами та можливості Рlay-to-Еarn-ігор, хоча після краху 2022 року колосальна популярність цієї гри різко впала, як і вартість її токенів. Тим не менш, залишкова вартість їхніх токенів демонструє, наскільки успішно може відновлюватися після обвалу амбітний криптопроєкт метавсесвіту, яким керує спільнота.

2023 рік пропонує безліч інвестиційних можливостей

Web3 буде й надалі розвиватися, тому в 2023 році зростатимуть і популярність та успіх топових криптопроєктів метавсесвіту. Деякі з них уже зайняли своє місце в метавсесвіті, інші ж тільки починають надавати чудові інвестиційні можливості.

Після криптокраху починають набирати обертів все нові криптопроєкти метавсесвіту, зокрема Metacade, і на них чекають лише здобутки, адже з точки зору масштабів GameFi-сектор має стати наступним Apple або Amazon . Спираючись на успіхи минулих проєктів метавсесвіту, Metacade, схоже, докладає всіх можливих зусиль, щоб вийти за межі інших, більш обмежених проєктів, та стати однією з найкращих інвестицій 2023 року, яку ви точно не захочете проґавити.

На щастя, зараз відбувається передпродаж Metacade: 1,4 млрд токенів MCADE (70% від загальної пропозиції) буде продано в 9 етапів, і після кожного етапу ціна токена зростає. Зараз для ранніх пташок діє надзвичайно гаряча пропозиція на 125 MCADE: ціна становить лише 1 долар; однак на 8-му етапі за 1 долар можна буде придбати лише 50 MCADE, тож час має важливе значення, якщо ви хочете заробити у 2023 році!