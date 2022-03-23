Після поганого початку 2022 року крипторинок починає зміцнюватися. Настрої інвесторів повільно стають більш позитивними, і саме тому це ідеальний час, щоб подумати про можливість довгострокових інвестицій. Чим приваблюють довгострокові інвестиції в криптовалюту:

Довгострокове інвестування захищає вас від коливань ринку.

Є шанси, що в довгостроковій перспективі актив стане набагато ціннішим .

Більшість криптопроєктів створюють так, щоб з часом вони покращувалися.

Отже, якщо ви намагаєтеся знайти проєкти, які можна купити у 2022 році і забути про них на певний час, нижче пропонуємо вам список із 3 монет, які слід розглянути.

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) — це колишній токен Crypto.com, який кілька днів тому перейменували. Це службовий токен та токен управління мережі Cronos, потужної екосистеми, яку створила біржа Crypto.com.

Метою Cronos є сприяти масштабному впровадженню криптовалют по всьому світу. Платформа підписала декілька репутаційних та рекламних угод, зокрема угоду з Леброном Джеймсом. Окрім того, це одна небагатьох криптокомпаній, рекламу якої показали під час Суперкубку. На момент виходу статті CRO продавався за 0,42 долара, його ринкова капіталізація становила близько 10 мільярдів доларів.

Loopring (LRC)

Loopring (LRC) — це рішення для масштабування Ethereum, за допомогою якого користувачі мають доступ до швидших та дешевших транзакцій. Цей проєкт славиться своїми прибутками, і останніми роками Loopring також привертає підвищений інтерес з боку розробників. Його екосистема, ймовірно, буде розширюватися. На момент написання статті цю монету продавали за 1,18 доларів, її ринкова капіталізація становила 1,1 мільярда доларів.

Siacoin (SC)