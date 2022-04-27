Ринкова капіталізація є одним з найважливіших показників, на які слід звертати увагу при виборі криптоактивів для свого інвестиційного портфелю. Зазвичай інвестори віддають перевагу монетам, що мають низьку ринкову капіталізація, адже це дає потенціал для росту. Однак іноді можна обирати і монети із середньою за розміром ринковою капіталізацією. І ось чому:

Монети із середньою за розміром ринковою капіталізацією вже перевірені ринком.

Ринкова капіталізація в понад 500 млн доларів також може свідчити про законність проєкту.

Монети із середньою ринковою капіталізацією мають значний потенціал для зростання.

Отож, якщо ви шукаєте монети із середньою за розміром ринковою капіталізацією, пропонуємо вам список із 3 найкращих, які можуть вас зацікавити:

1 Inch Network (1INCH)

1 Inch Network (1INCH) — це інноваційна децентралізована екосистема, яка має здійснити революцію в DeFi-секторі. Цей проєкт створили, щоб накопичувати ліквідність на цілій низці DEX. Завдяки ньому користувачам можуть торгувати різноманітними криптоактивами з мінімальним прослизанням.

Джерело даних: Tradingview

1Inch також пропонує міжланцюгову агрегацію ліквідності, і це робить його одним із найпотужніших протоколів DEX у світі. Це законний проєкт, який уже зарекомендував себе на ринку.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) — це протокол вирощування врожаю, який також виступає агрегатором DEX. Це один з найбільш впізнаваних проєктів у DeFi-секторі. З моменту свого запуску Yearn Finance залучає колосальні інвестиції до своєї екосистеми. Окрім того, протягом останніх кількох місяців в мережі запустили декілька абсолютно нових інноваційних продуктів.

Synthetix (SNX)