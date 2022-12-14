Оскільки у блокчейні майже щодня з’являються нові проєкти, можливо, вам буде важко вирішити, які з них пропонують інвесторам серйозні прибутки.

Щоб допомогти вам у цьому, ми провели всі необхідні дослідження і зробили всю роботу за вас. У нашому списку кращих майбутніх ICO детально описано особливості та переваги кожного проєкту, тому він ідеально підходить для будь-якого інвестора, який хоче отримати вигоду від низьких цін в рамках первинної пропозиції монет.

Давайте дізнаємося, які потенційні прибутки від цих ІСО ваш інвестиційний портфель може отримати вже сьогодні.

Найкращі майбутні ICO 2022 року

Metacade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR Protocol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) SubQuery (SQT) SeaCoast (COAST) Social-Service (SSE) Mavia (MAVIA)

Огляд 10 найпопулярніших нових криптовалютних ICO, в які варто інвестувати в 2022 році

Metacade (перший у своєму роді в Web3) — це затишний хаб для геймерів і членів спільноти, де вони можуть збиратися разом, насолоджуватися компанією один одного, грати в різноманітні криптоігри та можуть в перспективі отримати прибутки від своїх інвестицій.

Замість того, щоб класти всі яйця в один кошик та інвестувати в успіх чи провал лише одного проєкту/гри, як це зазвичай доводиться робити в інших місцях, тут в одному місці зібрали декілька проєктів, і це дає інвесторам більше можливостей для диверсифікації.

Найкраще в цьому проєкті те, що незалежно від того, який жанр привертає вашу увагу, на цій платформі завжди можна знайти щось приємне.

Інвестиції в токени MCADE є ключем до розблокування зростаючої ігрової економіки та до отримання ексклюзивних винагород.

Долучайтеся до проєкту на ранніх етапах, і ви зможете отримати серйозні прибутки, коли Metacade злетить. Більше того, це віртуальне місце зустрічі, де геймери можуть налагоджувати зв’язки та разом створювати неймовірні проєкти.

Про Metacade багато говорять у просторі Web3, і ця платформа обіцяє кардинально змінити те, як геймери знаходять для себе можливості.

У 2022 році Metacade стрімко злетів і став одним з головних проєктів року, тому він займає в нашому списку місце під номером 1 і є наразі одним з найбільш захоплюючих криптовалютних токенів.

Взяти участь у передпродажу Metacade можна тут.

2. Hedera (HBAR)

Hedera пропонує індивідам та організаціям революційну блокчейн-платформу, де вони можуть втілити в життя свої найкреативніші ідеї.

Використовувати цей токен можна різними способами: від служби токенів, смарт-контрактів та до створення та керування NFT. Він допомагає стимулювати розробку децентралізованих додатків у просторах Web2 і Web3.

Інструмент HCS розширює можливості користувачів, надаючи їм точну функцію відмітки часу, яка корисна при створенні перспективних проєктів, що залишаються несприйнятливими до маніпуляцій або спроб підробки даних.

Щоб повністю розкрити потенціал мережі Hedera, потрібно володіти її нативним токеном HBAR. Ця енергоефективна криптовалюта пропонує користувачам захист від зловмисних атак та використовується для оплати транзакційних комісій в додатках.

Це один із найперспективніших криптовалютних ICO, яке незабаром запустять на Coinbase, тому інвестиції в цю унікальну монету можуть принести значні прибутки.

3. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol розпочинає нову епоху Інтернету, адже надає користувачам можливість легкого доступу до децентралізованих додатків.

Завдяки інноваційному блокчейну рівня 1 та унікальному механізму масштабування ця платформа дозволяє розробникам швидко та з оптимальними результатами створювати dApps, і це робить революцію у використанні технологій.

NEAR — це класний набір інструментів для розробників, де досвідчені програмісти і початківці можуть знайти все необхідне, щоб легко та ефективно створювати додатки в Web3.0.

Завдяки потужним інструментам CLI та простим SDK користувачі можуть писати смарт-контракти будь-якою мовою на свій вибір – їм не потрібно знати важкі Solidity або Vyper.

Якщо вам на цьому шляху знадобиться допомога, тут доступна безкоштовна документація та навчальні посібники, а також для додаткової впевненості NEAR пропонує щоденні дзвінки.

4. Kryptview (KVT)

Ви вже чули про Kryptview, нову криптовалюту, яка робить революцію на крипторинку? Ця платформа, що працює за принципом «досліджуй та заробляй», гарантує точність і прозорість, дозволяючи користувачам виражати власні думки про цифрові токени.

Вона пропонує учасникам унікальну можливість отримати винагороду, їм лише необхідно залишити відгуки про різні компанії в цій нерегульованій галузі – це безпрецедентний шанс долучитися до блокчейн-технології.

Бажаєте взяти участь у революції блокчейну? Можливо, вам варто обрати Kryptview.

Цю інноваційну платформу створили, щоб надавати криптоінвесторам прозору, об’єктивну інформацію про потенційні криптовалютні проєкти, усунути будь-які сумніви щодо їхньої легітимності та запобігти шахрайським схемам, де хочуть скористатися довірою користувачів.

Для тих, хто надає якісний контент (це може включати навіть власні цінові прогнози), тут також доступна компенсація в монетах KVT.

Шлях до успіху ще ніколи не був таким простим – приєднайтеся до Kryptview вже сьогодні та переконайтеся, що в сфері інвестицій ви завжди знаходитеся на крок попереду.

5. O-MEE (OME)

O-MEE – це інноваційне ICO, яке розпочнеться у 2022 році та забезпечить потужне поєднання соцмереж і NFT маркетплейсу, і це допоможе творцям заробляти гроші на власних цифрових роботах.

Розробники контенту можуть повною мірою скористатися перевагами платформи O-MEE, яка пропонує такі інструменти: моделі підписки та приватні центри, а також доступ до можливостей монетизації на ринку NFT за допомогою токенів $OME.

Ласкаво просимо до Web3.0: тут креативність зустрічається з фінансовою винагородою.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit робить блокчейн-технологію мейнстрімом завдяки своїй новій криптографічній платформі, яка дозволяє безпечно та легко передавати великі файли.

Кількість користувачів WeSendit, які проживають у 150 країнах, уже досягла 3,5 млн, і цей проєкт продовжує здійснювати революцію в обміні даними: він дозволяє преміум-учасникам зберігати повну анонімність їхніх файлів, а також заохочує їх використовувати цю платформу за допомогою токенів винагороди з пулу активності.

Маючи токени WSI, після публічного продажу можна буде отримати доступ до ейрдропу, під час якого роздадуть 45 млн монет.

Однак і це ще не все. Після запуску WeSendit дасть інвесторам змогу займатися стейкінгом та заробляти до 200% річних. Візьміть участь в одній або обох цих подіях та отримайте великі винагороди завдяки WSI.

7. SubQuery (SQT)

Розробникам, які хочуть створювати децентралізовані додатки, ідеально підійте SubQuery, який пропонує комплексний набір інструментів.

Він призначений для використання на популярних платформах, як-от Polkadot, Substrate та Avalanche, і він підтримує «службу децентралізованих даних». Тут є простий «Курс героїв», який покроково проводить користувачів та дозволяє створити власні dApps, тому немає потреби у складних серверних системах.

Не пропустіть цей неймовірний ресурс.

Майбутнє первинне розміщення монет SubQuery дозволить інвесторам бути на крок попереду та придбати токени до того, як цей проєкт досягне успіху.

Доступно трохи менше 9% від загального обсягу пропозиції SubQuery, при цьому в якості оплати приймається USDC за фіксованою ставкою 0,0275 долара США за токен, тож не пропустіть цю чудову нагоду долучитися до проєкту на ранніх етапах.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast є революціонером серед криптоплатформ, адже він пропонує користувачам більше, аніж просто обмін цифровими активами.

Ця мережа наступного покоління хоче «токенізувати узбережжя» і надає інформацію про найбільш мальовничі куточки природи, зокрема вона дає знання про наші узбережжя та океани.

Ділячись з іншим учасниками контентом із геотегами, користувачі можуть отримати винагороду в токенах $COAST, які потім «закріплюються» у фонді SeaCoast та можуть принести додаткові переваги. Маючи широкий спектр варіантів використання, SeaCoast може стати одним із найпопулярніших криптовалютних проєктів.

Долучайтес до цього амбітного проєкту SeaCoast на ранніх етапах. Беручи участь у майбутньому ICO за ціною лише 100 євро (102 долари), інвестори можуть отримати ексклюзивні NFT і мати шанс стати частиною цієї цифрової екосистеми, робота над якою завершиться не раніше 2025 року.

Будьте готові до запуску криптовалюти – зареєструйтеся прямо зараз.

9. Social-Service (SSE)

Social-Service – це новаторський криптопроєкт, який сприяє фінансовій свободі в усьому світі та який прагне революціонізувати використання P2P-послуг і блокчейн-технології.

Ця платформа прагне поєднати соціальні мережі з підприємствами, що займаються розподілом ресурсів, і це забезпечить «взаємовигідні можливості» без грошових операцій.

Завдяки свої децентралізованій структурі, яка дозволяє використовувати платформу в будь-якій країні світу, скоро відбудеться її запуск – спочатку цьогоріч через «Pre-ICO», а потім протягом 2023 року має відбутися її повне ICO.

Крім того, найближчими місяцями збираються запустити бета-версію їхнього додатка, яка буде готова до офіційного випуску наступного року. Чи може це стати величезним кроком у нашому підході до економії?

Залишилося лиш декілька тижнів, щоб скористатися перевагами фази pre-ICO, адже вже понад 108 000 токенів $SSE екосистеми Social Service розібрали.

Цей унікальний проєкт не розкриває усіх своїх подробиць, однак, безумовно, за ним варто стежити напередодні 2023 року, адже тоді відбудеться його ICO, яке ви не захочете пропустити.

10. Mavia (MAVIA)

Геймери, готуйтеся потрапити в світ, якого раніше ще не було. Mavia – це майбутня AAA-гра, «конструктор на базі блокчейну» 2022 року.

Тут гравці можуть створювати власні ігрові бази та перемагати інших учасників в рамках стратегічної війни, яка схожа на гру Command & Conquer.

Геймери-переможці отримають $RUBY – революційний нативний токен Mavia, який дають користувачам за вмілу гру, – а також їм будуть доступні різноманітні ігрові оновлення та завдання.

Більше того, вони зможуть використовувати цю монету в самому метавсесвіті, що робить її однією з найбільш універсальних цифрових валют, які існують на сьогодні.

Mavia швидко набирає обертів, адже очікують, що її запуск відбудеться в 4 кварталі 2022 року. Завдяки інтегрованому NFT-маркетплейсу та можливості наживо транслювати битви гравці отримають унікальний досвід, який точно вразить, коли з’явиться на ринку.

Лише за декілька тижнів Mavia розпочне продаж своїх токенів і продаж віртуальної землі, тож не проґавте цю унікальну можливість.

Що таке ICO?

Інвестиції в ICO дають унікальну можливість отримати доступ до попереднього публічного продажу криптовалют. На відміну від IPO, коли пропонуються акції компаній, що виходять на біржу, при інвестуванні в ICO ви отримуєте цифрові токени.

2022 стане вирішальним роком для цих інвесторів, адже їм потрібні проєкти, які вирішують нагальні проблеми та доводять, що можуть принести потенційний прибуток, тобто вони перетворюють гарні ідеї на чудові інвестиції.

Новий світ криптовалютних ICO бентежить та пропонує інновації, оскільки ціла низка проєктів залишається вільною від традиційних правил. Це може бути привабливою перспективою для тих, хто хоче розпочати власні проєкти, і кому б раніше могли б стати на заваді складні бюрократичні вимоги.

Як працює ICO?

ICO стає дедалі популярнішим як новий інноваційний спосіб фінансування проєктів. Замість того, щоб покладатися на банки чи традиційні методи, будь-хто з потрібною технологією та досвідом може розробити власну структуру ICO: можуть бут необмежені пропозиції, обмежені ліміти чи будь-що інше, все підходить.

Три основні типи структури ICO:

Попередньо встановлена ціна токена + обмежена пропозиція

Змінна ціна токена + обмежена пропозиція

Попередньо встановлена ціна токена + змінна пропозиція

Звичайно, щоб ці ініціативи були успішними, їм потрібні інвестори, тому розумний маркетинг також стає ключовим фактором, тому співпрацюють як з провідними ICO-агенціями, так і залучають через соціальні мережі.

Ну що, бажаєте інвестувати в перспективну криптовалюту? Зробити це досить легко. Все, що вам потрібно зробити, це знайти проєкт, який відповідає вашим цілям, зареєструватися на вебсайті цього проєкту та придбати токени через його біржу. Коли придбаєте токени, зберігайте їх у безпечному криптогаманці, доки їх не виставлять на продаж, а тоді готуйтеся до потенційних ринкових можливостей.

Як можна знайти нові майбутні ICO

Інвестиції в криптовалюту процвітають, тому інвесторам зараз легше, ніж будь-коли, знайти нові перспективні ICO.

Незалежно від того, ви інвестор-початківець чи вже ветеран, доступно багато способів, якими можна скористатися, щоб виявити наступну велику можливість у криптопросторі: від моніторингу дописів у блогах та на форумах до відвідування різних заходів.

Яку б стратегію ви не обрали, дізнатися про майбутні продажі токенів ще ніколи не було так легко.

Використовуйте соцмережі: Криптоентузіастам доступна велика кількість ресурсів, де можна дізнатися про інвестиції. Twitter і Reddit дають класну інформацію стосовно нових проєктів в режимі реального часу, а канали YouTube пропонують цікаві та об’єктивні дискусії щодо майбутніх криптовалютних первинних пропозицій монет (ICO). Кожен криптоінвестор має тримати руку на пульсі.

Стежте за календарем ICO: Календар ICO від CoinMarketCap дозволяє заглянути в майбутнє криптофінансів. Він пропонує вичерпний огляд на майбутні первинні пропозиції монет, зокрема дає прогнозовані дати їхнього запуску та завершення, а також цілі фінансування кожного проєкту. Щоб інвестувати за допомогою ICO, потрібно провести ретельне дослідження, однак з таким цінним інструментом у вашому доробку ви зможете приймати обґрунтовані рішення щодо проєктів, які заслуговують вашої уваги.

Відвідуйте платформи ICO: Якщо бажаєте інвестувати через ICO та IDO, вам доступно багато ресурсів. Спеціалізовані вебсайти надають інформацію про можливості, які вони пропонують, а також проводять ретельні перевірки KYC, щоб оцінити потенційні інвестиції на основі прогнозованого рівня успіху.

Чи стануть нові монети ICO гарною інвестицією?

Участь в передпродажу криптовалюти та ICO можуть бути частиною інвестиційного плану, але чи варто ризикувати? Перш ніж приймати рішення застрибувати на криптовалютний потяг, врахуйте такі фактори: потенційний прибуток, юридичний захист та прозорість. Завдяки ретельному аналізу ви зможете опинитися в авангарді прибуткових інвестиційних можливостей.

Доступ до нових і цікавих випадків використання

Інвестиції в ICO можуть допомогти кмітливим інвесторам отримати доступ до цінних токенів, які можуть зробити революцію на крипторинку. Яскравим прикладом такого є амбітний проєкт Battle Infinity, який прагне поєднати шість колосальних різнопланових ідей в єдину екосистему на основі метавсесвіту – цього ще не вдалося зробити жодному іншому блокчейну.

Потенціал для величезних прибутків

ICO дає інвесторам унікальну можливість отримати величезні винагороди, якщо обраний ними проєкт стане успішним. Ці інвестиції коштують лише незначну частину того, що, можливо, вдасться отримати в майбутньому, і тому вони доступні майже для кожного, хто хоче додати до свого портфелю трохи гостроти та фінансової вигоди.

Криптотокени дозволяють інвесторам на ранніх етапах долучитися до потенційно прибуткових проєктів. EOS – ось приклад, який показує, що можливо досягти, коли ми говоримо про прибутки: у 2017 році відбувся їхнє ICO, і протягом дванадцяти місяців його перші користувачі збільшили свої кошти в чотири рази.

Створення пасивного доходу

Криптосвіт ще ніколи не був таким прибутковим. Тепер інвестори тепер отримувати регулярні потоки доходу, просто тримаючи свої токени, і не важливо, чи будуть вони здійснювати стейкінг, вирощувати врожаї, чи просто отримають пасивні винагороди від «статичних» проєктів. Окрім того, багато монет ICO також пропонують захоплюючі ігрові можливості P2E, які дозволяють заробити ще більше, тому зараз ідеальний час, щоб приєднатися до революції цифрових валют і почати заробляти гроші.

Кращі майбутні ICO. Заключні думки

Оскільки інвестори пильно стежать за ринком, 2022 може стати цікавим роком, якщо ми говоримо про первинне розміщення монет. Серед десяти виняткових проєктів, анонсованих цього тижня, варто згадати Metacade, який уже набув популярності серед перших користувачів та обіцяє захоплюючі можливості для тих, хто готовий ризикнути.