Кращі монети, що набирають обертів, які можна придбати прямо зараз
Схоже, ринок криптовалют знову починає знаходити опори. Після злетів і падінь, що спостерігалися протягом останніх трьох місяців, зараз триває період консолідації. Настрої інвесторів починають пожвавлюватися. Отож, чого варто очікувати:
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Скоріше за все, значна кількість монет розпочне солідні бичачі забіги.
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Відступи, звичайно, будуть, але загальна тенденція буде висхідною.
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Однак ризики все ще залишаються, не забуваємо про високу інфляцію та війну в Європі.
Інвестори, які шукають криптовалюти із висхідним трендом, мають з чого вибирати. Проте ми вирішили виділити з них три найкращі.
Ripple (XRP)
Цього року у Ripple (XRP) виникли проблеми. Ця компанія вела серйозну судову справу проти Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Через таку невизначеність багато інвесторів трималися подалі від XRP.
Джерело даних: Tradingview
Саме тому монета залишається дуже недооціненою, але протягом останніх кількох тижнів справа проти SEC, схоже, починає добігати кінця. Тому XRP зростає і може дуже піднятися в найближчій та середньостроковій перспективі. Напевно, ми побачимо, як буде розкриватися потенціал XRP.
ThorChain (RUNE)
Останній тиждень лунає багато позитивних новин щодо екосистеми Thorchain (RUNE). Монета змогла вирватисяі з лютневого спадного тренду і досить активно набирає обертів. Фактично RUNE зріс на 20% за останні 7 днів. Ця тенденція збережеться в коротко- та довгостроковій перспективі.
Convex Finance (CVX)
Convex Finance (CVX) — це один з найбільш перспективних DeFi-проєктів на ринку. Фактично за тиждень він зріс приблизно на 30%. Оскільки революція DeFi-сектору набирає обертів, монети на кшталт CVX, скоріше за все, ставатимуть все більш популярними. І в кінцевому підсумку ціна токена буде рухатися все вище і вище.