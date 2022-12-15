Оскільки криптопрострі продовжує активно розширюватися, інвестиції в нові цифрові активи можуть бути складною, але водночас дуже прибутковою справою.

Щоб переконатися, що ви приймаєте розумні рішення стосовно інвестицій в передпродажі, у цьому посібнику ми докладно розглянули майбутні проєкти та описали, як інвестори можуть знайти свій ідеальний актив серед усіх найкращих передпродажів криптовалюти, які доступні прямо зараз.

Нижче наводимо 10 кращих попередніх продажів криптовалют, в які можна інвестувати, на кожен проєкт є огляд.

Кращі передпродажі криптовалют, в які варто інвестувати прямо зараз

Заглядаючи вперед у 2022 рік, ми в своїх пошуках виявили цілу низку привабливих попередніх продажів криптовалют, в які вже можна інвестувати. Серед доступних пропозицій вони виділилися своїми особливо привабливими перспективами.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Sleep Care (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artyfact (ARTY) Metropoly (METRO) Bet2ken (BTK)

Огляд на 10 кращих попередніх продажів криптовалют, в які варто інвестувати в 2022 році

Metacade — це осередок у Web3 для всіх ігор метавсесвіту, де гравці і криптоентузіасти можуть взаємодіяти один з одним у світі Play2Earn, який швидко розвивається.

Цей проєкт розширює можливості користувачів і дає їм в якості винагороди токени MCADE щоразу, коли вони діляться оглядами, альфа-версіями ігор чи іншими корисними ідеями. Це центр, де геймери можуть дізнатися більше про GameFi-сектор та зануритися в цю екосистему, яка активно розвивається.

Він має амбітне бачення свого руху вперед у 2022 році і прагне збільшити свою цінність в 10 разів та стати одним із найпопулярніших нових токенів метавсесвіту на ринку. Metacade знаходиться в авангарді в питаннях доступності та поєднує початківців-розробників ігор та затятих гравців більше, ніж будь-яка інша з існуючих на сьогодні платформ.

Metacade, нова захоплююча платформа для токена метавсесвіту, пропонує безліч функцій, які обов’язково залучать геймерів з усіх демографічних груп.

Турніри та розіграші призів — ось лише деякі з його пропозицій, а програма Metagrants також дає учасникам новаторську можливість профінансувати їхні ігри, для цього використовується змагальна система, яка діє в віртуальній аркаді.

Користувачі навіть можуть протестувати ігри, працюючи разом з розробниками ігор, та заробити прибутки в цій унікальній екосистемі Play2Earn.

З огляду на такі привабливі перспективи, чи дійсно цей проєкт може зрости в 10 разів протягом 2023 року?

Токен метавсесвіту Metacade, що має відношення до активно зростаючого ринку традиційних ігор GameFi, який до 2025 року повинен зрости в 10 разів (за даними Crypto.com), незабаром збираються запустити.

Передпродажна ціна токена MCADE становить 0,020 долара США, в рамках первинної публічної пропозиції доступно 1,4 млрд токенів, тому інвестори очікують, що його ринкова капіталізація може збільшитися з 28 млн доларів і зрости аж у колосальні 10 разів, тобто його вартість може сягнути колосальних 300 млн доларів (280 млн доларів).

GameFi-сектор набирає обертів, а разом з ним з’являється нове покоління токенів метавсесвіту. Криптосвіт уже бачив злети таких проєктів, як The Sandbox і Decentraland, ринкова капіталізація яких досягла неймовірних висот і на максимуму становила 6,5 млрд і 7 млрд доларів відповідно (в 2021 році)!

Якщо Metacade піде цим шляхом, усі ознаки вказують на те, що до 2023 року його вартість зросте у 100 разів і досягне вражаючої позначки в 2,8 млрд доларів. Цього вдасться досягти, якщо оцінки загального розміру криптогалузі виявляться точними (Crypto.com прогнозує її ріст до 50 млрд).

Чи повториться ця історія? Лише час покаже…

Metacade займає чудову позицію і може отримати вигоду від швидкого зростання GameFi та технологій метавсесвіту, адже ми вже бачили, наскільки успішними можуть бути нові токени, наприклад, The Sandbox і Decentraland.

Його команда має тверді наміри стати головним гравцем у цьому просторі, який швидко розвивається, і перші учасники вже незабаром можуть отримати величезні винагороди, що, можливо, в 10 разів перевищать їхні початкові інвестиції!

Взяти участь у передпродажу Metacade можна тут.

2. EstateX (ESX)

EstateX може стати одним із найкращих передпродажів криптовалюти цього року, це стало можливим завдяки його інноваційній концепції, яка вже залучає широку аудиторію.

Цей проєкт прагне зробити революцію в галузі інвестицій в нерухомість та дати людям у всьому світі доступ і дозволити їм володіти нерухомістю через «часткове володіння».

Кожна купівля чи продаж, які здійснюється за допомогою ESX (нативний токен EstateX), дозволяє EstateX отримати доступ до зростаючого європейського ринку токенізованої нерухомості, який, за прогнозами, протягом чотирьох років досягне позначки 1,5 трлн євро.

Завдяки EstateX інвестори можуть приєднатися до нової революційної блокчейн-системи, в якій частки власності є надзвичайно безпечними та прозорими.

Вони матимуть доступ до глобальних можливостей цілодобової торгівлі на вторинному ринку платформи, а також зможуть швидко брати позики, використовуючи токени, що забезпечені активами.

Крім того, у 2022 році вони навіть візьмуть участь у вирішенні питання, які властивості буде мати цей інноваційний DAO криптопроєкт!

3. LunaOne (XLN)

Цього року LunaOne здіймає в криптопросторі величезну хвилю – і не дарма. Цей проєкт метавсесвіту презентує всеосяжний віртуальний світ, який підійде для ігор, бізнесу та освітніх цілей.

Це децентралізована автономна організація (DAO), і власники токенів можуть безпосередньо впливати на те, як працює LunaOne. Крім того, вони зможуть насолоджуватися багатьма новітніми функціями, наприклад, потокові платформи з вбудованими системами винагород, сумісність з VR-гарнітурою та навіть персоналізовані аватари у власних всесвітах користувачів.

Не дивно, що багато хто вважає її однією з найкращих монет у Web 3.0. Не проґавте можливість долучитися до проєкту!

Готуйтеся приєднатися до понад 7600 криптоентузіастів у довгоочікуваному передпродажу LunaOne. Цю платформу створили на технології Binance Smart Chain, тому користувачі можуть скористатися низькими мережевими комісіями та з нетерпінням чекають на проведення транзакцій за допомогою його нативного токена XLN.

У цій захоплюючій подорожі на вас чекає багато винагород, тож не проґавте.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care має намір революціонізувати зростаючу нішу «Social-Fi»: ця інноваційна платформа на основі блокчейну платить користувачам за їхні звички спати.

Використовуючи GPS і датчики тіла, які приєднують до пристроїв на iOS або Android, Sleep Care створює карту даних якості сну та після п’яти годин спокійного сну дає користувачам винагороди в токенах $SLEEP.

Для тих, хто думає, що може щомісяця перемагати конкурентів, навіть будуть доступні призи в таблицях лідерів. Тепер можна спати та отримувати за гроші – що може бути краще за це?

Інноваційний підхід Sleep Care до криптовалюти вже має своїх відданих прихильників у криптопросторі.

Завдяки таким функціям спільноти, як порівняння сонних звичок та вбудованому механізму спалювання, інвестори очікують від $SLEEP приємних довгострокових прибутків. Зверніть увагу на цей проєкт, цей дорогоцінний камінь з низькою капіталізацією може стати вашим квитком до фінансового процвітання.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo бентежить криптосвіт своїм інноваційним передпродажем 2022 року. Avoteo пропонує краудфандинг-платформу на базі блокчейну та прагне революціонізувати процес залучення капіталу до стартапів по всьому світу.

Власники токенів AVO можуть не лише проголосувати за цікаві проєкти та внести до них зміни, але й завдяки функціям розподілу прибутку отримати пасивний дохід.

Окрім того, це ще не все: стартапи, які шукають фрілансерів, можуть знайти тут тих, хто задовольняє їхні потреби та має потрібні навички, адже тут є ринок вакансій; а користувачі, які інвестують, отримають відчутні переваги, зокрема зможуть голосувати за керівні посади чи за допомогою AVO придбати товари або послуги в доступних компаніях. Ну, що може бути краще?

Що стосується безпеки, Avoteo вже пройшов аудит Certik, його підтримують багато провідних криптокомпаній, зокрема Coinzilla та Blockchain Army.

Наразі відбувається другий етап передпродажу цього проєкту, інвестори можуть придбати токени AVO через вебсайт проєкту. Запуск планується на вересень, і протягом року всі очі будуть прикуті до прогресу Avoteo.

6. WeSendit (WSI)

Досвід роботи в бізнесі WeSendit складає вже 10 років, він став надійною платформою для зручного обміну файлами, і ним користується більше ніж 3,5 млн користувачів у 150 країнах світу.

Зараз ця швейцарська компанія робить ще один крок вперед і заходить у Web 3.0 зі своєю децентралізованою версією, яка використовуватиме блокчейн-технологію, щоб гарантувати безпеку та конфіденційність даних під час здійснення транзакцій.

WeSendit революціонізує цифровий простір завдяки своїй новій платформі та пропонує користувачам два способи доступу до їхніх послуг.

Обидва ці варіанти забезпечують безпечний досвід: можна зареєструватися та оплатити через PayPal, або ж анонімно переказати свої кошти за допомогою токенів WESENDIT та отримати при цьому знижку аж в 60%.

Більше того, після старту передпродажу власники цих токенів отримають додаткові винагороди. Будьте готові до такого інноваційного способу глобального переказу коштів вже сьогодні.

7. Toon Finance (TFT)

Запуск Toon Finance відбувся відносно нещодавно, але вже за цей період він піднявся на вершину криптовалютного рейтингу! За цим успіхом стоїть величезна команда розробників і митців.

Завдяки їхнім спритності та бурхливій креативності вони зробили революцію у проведенні транзакцій; тут в одному місці поєднують блокчейни, дозволяють торгувати криптовалютами та приваблюють нас захоплюючими NFT.

Toon Finance Coin швидко став найпопулярнішою мем-монетою на ринку, яка привертає до себе багато уваги з боку не лише інвесторів; вона вабить і своєю революційною DEX-платформою.

Їхній нативний службовий токен TFT можна використати, щоб придбати NFT, які дозволять збагатити ігровий досвід, а також підходять для голосування в іграх спільноти за допомогою Cross Chain.

Така дивовижна нова технологія може зробити революцію в торгівлі криптовалютою, адже вона додає авторитету та довіри акціям на кшталт Toon Finance, навіть після того, як вона почала існувати виключно в мемах!

Користувачі TFT Coin зможуть здійснювати безпечні та економічно вигідні обміни без залучення третьої сторони. Ця однорангова мережа дозволяє трейдерам обходити звичайні торгові протоколи та дозволяє їм здійснювати торгівлю напряму і робить це простим та ефективним способом.

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact – це амбітний проєкт, який поєднує в собі високоякісну графіку та захоплюючий геймплей сучасної гри з відкритим світом, а також революційні функції Play-and-Earn (P2E).

Artyfact використовує блокчейн-технологію Binance Smart Chain і можливості Unreal Engine 5 та може стати першим ігровим метавсесвітом, який по-справжньому в одному місці поєднує елементи P2P і P2E, а це дозволить геймерам насолоджуватися грою та ще й отримувати за це винагороди.

На початку цього місяця стало відомо про демо-версію цього проєкту, і геймери з усього світу вже з нетерпінням чекають, щоб долучитися до Artyfact та побачити захоплюючий світ Web3!

9. Metropoly (METRO)

Metropoly робить революцію в галузі інвестицій в нерухомість, адже дає користувачам у будь-якому куточку світу можливість отримати фінансову вигоду від нерухомості, яка приносить прибутки по всьому світу.

Люди можуть скористатися цим простим і доступним способом інвестування, тут немає жодних бар’єрів чи прихованих комісій. Щоб долучитися, необхідно мати лише 100 доларів.

Досвідчена команда ретельно відбирає кожну нерухомість, спираючись на звіти про перевірку, щоб клієнти розуміли, на що вони йдуть, перш ніж інвестувати свої кошти! Платформа пропонує інвесторам як довгострокову оренду, так будинки для відпочинку на короткий період; це дозволяє інвесторам досягти їхніх цілей швидше, ніж будь-коли раніше.

Metropoly змінює криптопростір завдяки обмеженій пропозиції свого ERC-20 токена METRO. Його створили на основі блокчейну Ethereum, загальна пропозиція становить 1 млрд токенів. Цей службовий токен можна використати, щоб здійснити платежі або отримати винагороди в інноваційній екосистемі Metropoly.

А зараз ранні пташки мають ексклюзивний шанс долучитися до цього проєкту у рамках майбутнього передпродажу!

Тут є п’ять рівнів (від Student до Tycoon), кожен із них пропонує спеціальні заохочення, як-от NFT, кешбек інвестицій та бонусні токени для використання на платформі, – будь-хто може приєднатися до всього того, що пропонує Metropoly. Не проґавте свій шанс – станьте частиною історії вже сьогодні!

10. Bet2ken (BTK)

Завдяки Bet2ken ви можете взяти участь у головних спортивних подіям по всьому світу. І коли ми говоримо «участь», ми саме це маємо на увазі: ця провідна онлайн-платформа пропонує не лише традиційні (і безпечні) ставки з використанням криптовалют, але також ігри Play-to-Earn та ринок прогнозів.

Можна навіть заробляти гроші за допомогою однорангових ставок по біржовому курсу. Усі результати гравців забезпечуються смарт-контрактами, тобто кожен отримає справедливу винагороду за свої ставки.

Крім того, як додатковий бонус, тут пропонують ексклюзивний доступ до нативного токена екосистеми, тож незалежно від того, робити ви ставки на спорт чи граєте в інші ігри, Bet2ken дає гравцям багато можливостей виграти солідні гроші.

Запуск революційного токена Bet2ken збігається в часі з Чемпіонатом світу з футболу, який проходить в Катарі, тому інвестори мають доступ до незрівнянних винагород та управління.

Щомісяця між гравцями, що зробили програшні ставки, перерозподіляється 25% прибутку, тому тут навіть програші дають можливість виграти. Більше того, цю звичайну криптовалюту на етапі передпродажу можна застейкати безпосередньо на вебсайті Bet2ken, тож не проґавте свій шанс та долучіться до цієї історичної події.

Що таке попередній продаж криптовалюти?

Попередні продажі криптовалюти дають інвесторам унікальну можливість – можливість отримати величезний прибуток від цифрових активів, які були придбані за зниженими цінами.

До первинної пропозиції монет (ICO) ці токени можна придбати безпосередньо на вебсайті платформи або через інші канали для інвесторів, а потім, після лістингу на біржах, перепродати їх з прибутком.

Звичайно, кожен сам обирає власний підхід, який значною мірою залежить від індивідуальної схильності до ризику, а також від того, наскільки сильним виглядає проєкт з точки зору його загальної життєздатності.

Попередні продажі криптовалют – це вигідна можливість для інвесторів, адже деякі проєкти пропонують першим учасникам винагороди, а це приваблює ще більше.

У той час як деякі платформи вимагають попередньої реєстрації, інші, зокрема Metacade, дозволяють будь-кому взяти участь у цьому процесі без жодних умов!

Як знайти кращі передпродажі криптовалют для інвестицій

Ринок криптовалют вже більше не є маргінальною галуззю, адже цифрові активи зараз мають потенціал стати основним бізнес-мейнстримом.

Незважаючи на ведмежі настрої багатьох інвесторів цієї криптозими, досі існують токени, які демонструють надзвичайну стійкість і пропонують чудові можливості для тих кмітливих покупців, які помічають нові проєкти.

Щомісяця з’являється все більше нових криптовалют, тому, перш ніж робити розумні інвестиції, важливо ретельно проаналізувати такі проєкти.

Не потрібно сліпо шукати найприбутковіші передпродажі криптовалют, вам на допомогу прийдуть ключові показники. Враховуючи ці важливі фактори, можна приймати зважені рішення та купувати активи, які можуть принести непогані результати.

Шукайте в правильних місцях

Якщо ви шукаєте майбутні запуски криптовалют, потрібно провести дослідження, перш ніж інвестувати.

Криптоагрегатори, зокрема Coinmarketcap і Coingecko, є важливими інструментами, але не забувайте про популярні соцмережі та онлайн-форуми, наприклад, Twitter або Reddit, які можуть надати вам цінну інформацію про те, які нові цифрові токени можуть незабаром з’явитися.

Оскільки попередні продажі відбуваються ще до проведення на біржах ICO або IDO, там, напевно, буде багато інформації. Будьте уважними.

Ретельно проаналізуйте проєкт

Інвестиції в новий криптопроєкт можуть стати складним завданням, адже зараз є безліч шахрайств, і важко визначити, які з проєктів є законними.

Саме тому, якщо ви хочете зробити розумні інвестиції, просто необхідно провести дослідження. Складіть список потенційних проєктів, ознайомтесь із їхніми технічними документами, навіть подумайте про те, щоб більш ретельно вивчити їхню дорожню карту – це дозволить вам зрозуміти, коли вони планують досягти кожної віхи, а також продемонструє їхні успіхи.

Зрештою, усі ці елементи створять об’ємну картину та дозволять вам зрозуміти, чи потрібно інвестувати в цей конкретний проєкт, і чи принести він з часом прибутки.

Якщо якийсь криптопроєкт не має технічної документації чи дорожньої карти, це червоний прапорець, який інвестори не повинні ігнорувати.

Однак не кожен проєкт із документацією може стати гарним вибором. Інвесторам варто розглянути, в чому полягає унікальна ціннісна пропозиція проєкту, та чому потрібно зробити ставку на нього.

Ознайомтеся з командою розробників

Першокласний криптопроєкт є продуктом досвідченої команди, яка розуміє та приймає цю галузь.

Щоб стати успішними, проєкти повинні мати підтримку експертів, які розуміються на блокчейн-технології, а також бути пов’язаними з іншими концепціями, наприклад, з ігровою моделлю Рlay-to-Еarn. Таким чином можна досягти довгострокової довговічності будь-якого конкретного проєкту.

Перегляньте та зрозумійте «токеноміку» проєкту

Передпродажі криптовалют пропонують унікальну можливість отримати ранній доступ до найновіших і найперспективніших токенів у блокчейн-просторі.

Для забезпечення успіху інвестори мають переглянути токеноміку – скільки всього монет було випущено, чи будуть вони «спалюватися» після запуску, – адже все це може серйозно вплинути на довгостроковий ціновий потенціал.

Наш посібник із попередньої купівлі криптовалюти містить подробиці для всіх бажаючих, щоб ті мали все необхідне для успішних інвестицій, які різко виділяються!

Використовуйте соціальні мережі

Цифрові монети досягли великого успіху завдяки соцмережам, найсвіжішим прикладом є Dogecoin.

Твіти Ілона Маска та обговорення на Reddit підняли його ціну вище, і це яскраво демонструє, яку владу має колектив над фінансовими ринками.

Таким чином, соціальні форуми можуть стати потужним інструментом для інвесторів, які хочуть відкрити нові потенційні криптовалюти, але перш ніж щось робити, потрібно виконати базові кроки, наприклад, провести базовий аналіз.

Чи гарна ідея інвестувати в передпродажі криптовалют?

Попередні продажі криптовалют дають інвесторам змогу скористатися зниженими цінами та потенціалом майбутнього прибутку, адже перш ніж токени потраплять на біржі, їх можна придбати за найнижчою ціною.

Високий ціновий потенціал

Завдяки низькій ціні входу та широким можливостям для росту кмітливі криптоінвестори можуть отримати вигоду, купуючи більші обсяги, і це може виявитися дуже прибутковим, якщо ці монети з часом зростуть в ціні.

Можливість отримати пасивний дохід

Криптопроєкти дають інвесторам не лише можливість на ранньому етапі отримати новаторські нові технології, але й потенціал отримати пасивний дохід.

Токени на кшталт Avoteo розподіляють між власниками податки, отримані від транзакцій, – до 3% від кожної транзакції.

Для додаткового прибутку багато криптопроєктів мають функцію стейкінгу, яка дозволяє заблокувати ваші інвестиції та отримати за це винагороду.

Якщо ви шукаєте, в який попередній продаж варто інвестувати ваш час та гроші, обов’язково ознайомтеся з усіма перевагами, які вони пропонують; це може принести більше прибутків, аніж просто ріст ціни.

Бонуси для перших інвесторів

Інвестування в передпродажі криптопроєктів дозволяє інвесторам на ранніх етапах долучитися до інноваційної концепції та забезпечує можливість отримати високі прибутки на роки вперед.

Окрім того, це чудовий шанс поспілкуватися з іншими криптоентузіастами та обізнаними членами спільноти.

Dogecoin є, мабуть, одним із найкращих прикладів: він виник як мем-монета, однак відтоді його перші користувачі отримали щедру винагороду за те, що зайшли в цей проєкт на ранньому етапі.

Ризики передпродажу криптовалюти

Інвестиції в передпродаж криптовалюти можуть стати цікавим способом запустити ваш портфель цифрової валюти, але потенційні інвестори повинні пам’ятати один важливий момент: ризик.

Проєкт може не спрацювати так, як очікувалося, і в вас залишаться копійчані токени; або, якщо ринкові умови раптово зміняться після його ICO, будь-які можливості отримати прибуток можуть піти на дно.

Такі небезпеки потрібно зважувати всім, хто сподівається втілити свої криптовалютні мрії.

Кращі попередні продажі криптовалют. Заключні думки

Завдяки обіцянкам отримати додаткові винагороди та токени зі знижкою участь у передпродажі може стати привабливим варіантом для інвесторів, які прагнуть бути попереду.

Однак зараз щомісяця запускають десятки нових проєктів, тому важко знайти ті, в які справді варто інвестувати. Так було дотепер!

Зараз у проєкта Metacade відбувається останній етап передпродажу його токена MCADE. Він дає інвесторам доступ до всього, що їм потрібно, щоб досягти успіху на цьому зростаючому ринку, а також знижки, яких немає більше ніде. Придбайте собі ці токени, доки ще є час, і почніть користуватися всим тим, що пропонує криптовалюта.