Кращі платформи криптостейкінгу, де можна отримати пасивний дохід у 2023 році

Криптоінвестори можуть скористатися передовими фінансовими послугами через децентралізовані додатки та блокчейн-мережі. Криптовалюти дають не лише вигідну інвестиційну можливість, окрім цього, користувачі ще можуть робити ставки, щоб отримати пасивний дохід. Це може підвищити загальну віддачу від інвестицій і принести пасивний дохід будь-кому в будь-якій точці світу.

Нижче зазначимо найкращі платформи криптостейкінгу, доступні прямо зараз:

Metacade (MCADE)

Polygon (MATIC)

Aave (AAVE)

Polkadot (DOT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Cosmos (ATOM)

Algorand (ALGO)

Cardano (ADA)

Ethereum (ETH)

1. Metacade (MCADE)

У майбутньому Metacade може стати найкращою платформою криптостейкінгу. Цей проєкт підтримує багато різних Р2Е-криптоігор, і, схоже, йому судилося стати провідним проєктом у GameFi-секторі.

Завдяки кільком ключовим функціям користувачі мають величезний потенціал заробітку, та, окрім того, Metacade пропонує стейкінг власникам токенів MCADE. Стейкери можуть отримати пасивний дохід від прибуткових довгострокових інвестицій, саме тому стейкінг MCADE є привабливим методом отримання пасивного доходу.

Завдяки механізму Play2Earn користувачі зможуть заробляти токени, проходячи рівень за рівнем у своїх улюблених іграх, отримати заробіток за допомогою унікальної функції Create2Earn, якщо поділяться порадами та підказками, і навіть взяти участь в бета-тестуванні нових ігор, які пропонуються на платформі, за допомогою функції Work2Earn від Metacade. Окрім бета-тестування в якості пропозиції Work2Earn, у 2024 році запустять дошку криптовакансій, й учасники спільноти Metacade отримають можливість подати заявку на низку позицій у Web3-просторі.

Токен MCADE може принести надзвичайно високу віддачу від інвестицій, а також є низка інших способів, якими користувачі Metacade можуть заробляти кошти, тому Metacade, безсумнівно, є однією з найкращих платформ криптостейкінгу для довгострокового пасивного доходу.

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2. Polygon (MATIC)

Polygon може виявитися однією з кращих платформ криптостейкінгу для отримання пасивного доходу завдяки його щедрим винагородам та популярності серед розробників програмного забезпечення. Це рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum, яке захищає його мережу, дозволяючи вузлам-валідаторам стейкати токени MATIC. Це забезпечує швидку обробку транзакцій та вищу пропускну здатність порівняно з платформами рівня 1 для Ethereum.

За стейкінг токенів MATIC вузлам-валідаторам пропонують 10-14% винагороди. Це зароблено як пасивний дохід в обмін на підтримку блокчейн-інфраструктури. Можливо, це чудовий спосіб для довгострокових інвесторів згенерувати більше токенів MATIC у мережі Polygon.

Мережа пропонує корисний набір інструментів для розробників і може підтримувати високопродуктивні децентралізовані додатки (dApps), що робить її однією з найкращих платформ криптостейкінгу для отримання пасивного доходу.

3. Aave (AAVE)

Можливо, Aave є кращою платформою для криптостейкінгу, що підтримує цифрові позики. Це провідна платформа децентралізованого фінансування (DeFi), яка підтримує кредити та позики цифрових активів. Користувачі можуть застейкати різноманітні криптовалюти на Aave за допомогою простого та зручного інтерфейсу, а також позичати цифрові активи під заставу, яку вони надають.

Polygon підтримує Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum та інші блокчейни. Щоб отримати пасивний дохід, користувачі можуть застейкати активи будь-якої з цих мереж. Окрім цього, Aave дозволяє використовувати індивідуальну систему кредитування, і користувачі можуть взяти позику до 97% вартості своєї застави.

Оскільки Aave — це протокол кредитування із надмірною заставою, він має надзвичайну надійність за різних ринкових умов. Aave надає комплексні послуги для тих користувачів, які хочуть повною мірою скористатися перевагами DeFi. З цієї причини це одна з найкращих платформ криптостейкінгу.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot може стати кращою платформою для криптостейкінгу для тих інвесторідв, які хочуть підтримати рішення сумісності для проєктів Web3-простору. Це блокчейн-рішення рівня 0, яке допомагає зробити блокчейни рівня 1 повністю сумісними. Для цього Polkadot використовує парачейни та безпечне рішення для з’єднання, яке може прокласти доріжку в справжній Web3.

Розвиток Web3 гальмував через труднощі поєднання активів з незалежних блокчейн-мереж, бо ланцюги рівня 1, як-от Avalanche, Ethereum і Bitcoin, зазвичай не призначені для взаємодії. Polkadot вирішує цю проблему та допомагає розробникам розгорнути dApps у будь-якому блокчейні віртуальної машини Ethereum (EVM).

Стейкінг токенів DOT може принести до 14% APY, що робить його однією з найприбутковіших платформ криптостейкінгу. Це серйозний гравець, коли мова заходить про сумісність у майбутньому, а пасивний дохід, який забезпечує платформа криптостейкінгу Polkadot, робить її одним із найкращих варіантів у Web3-просторі.

5. Avalanche (AVAX)

Avalanche — це провідний блокчейн рівня 1 і одна з кращих платформ криптостейкінгу для інвесторів, які терпляче тримають свої токени тривалий час. Ця мережа використовує унікальний механізм консенсусу, який допомагає забезпечувати велику пропускну здатність транзакцій та низькі комісії для своїх користувачів.

Також Avalanche може підтримувати розробку dApps, адже він сумісний з EVM. Він використовує мову програмування Solidity і той вид смарт-контрактів, що й інші основні блокчейни рівня 1, тобто він добре підходить для майбутньої сумісності блокчейнів.

Стейкінг AVAX може принести понад 10% прибутку. Можливо, це чудовий спосіб для довгострокових інвесторів AVAX максимізувати їхній потенціал прибутку. Саме з цієї причини AVAX є однією з найкращих платформ криптостейкінгу для отримання пасивного доходу.

6. Tezos (XTZ)

Tezos може стати найкращою платформою для криптостейкінгу, адже дозволяє інвесторам отримувати пасивний дохід і підтримує розробку dApps. Це блокчейн рівня 1, який використовує механізм консенсусу proof-of-stake , тобто учасники блокчейну Tezos допомагають безпосередньо підтримувати його інфраструктуру.

Стейкаючи XTZ, користувачі стають вузлами-валідаторами, які перевіряють транзакції блокчейну. Для валідатора цей процес є автоматичним, простим і безкоштовним, окрім тих токенів, які блокуються. В обмін за ті послуги, які надаються блокчейну, стейкери можуть отримати пасивний дохід десь у 5-6% від їх загальної ставки.

XTZ — це основний блокчейн рівня 1, який безпечно, швидко та дешево обробляє транзакції. Він також може підтримувати розробку dApps, саме тому він є однією з найкращих доступних платформ криптостейкінгу, що дозволяє отримати пасивний дохід.

7. Cosmos (ATOM)

Cosmos — ось ще одна з кращих платформ криптостейкінгу, що існує зараз на ринку. За ринковою капіталізацією цей проєкт входить до топ-50 криптовалют та може підтримувати розробку dApps. Транзакції з використанням токенів ATOM здійснюються швидко, оскільки екосистема Cosmos — це блокчейн-рішення з високою масштабованістю.

Стейкінг ATOM захищає транзакції в мережі, а валідатори можуть отримати від своїх токенів 10% прибутку. Це може допомогти довгостроковим інвесторам ATOM максимізувати свої прибутки. Cosmos може отримати високі прибутки в майбутньому, а це означає, що стейкінг може принести значний пасивний дохід, адже поєднується річна прибутковість токенів і прибуток від інвестицій у фіаті.

Cosmos — це багатоланцюговий блокчейн, а це означає, що розробники можуть створювати в мережі власні бічні ланцюги. Разом зі здатністю підтримувати dApps це може збільшити загальний попит на ATOM у найближчі роки. Загалом, ATOM — це прибуткова можливість отримати пасивний дохід, а також одна з найкращих доступних наразі платформ криптостейкінгу.

8. Algorand (ALGO)

Algorand користується популярністю серед інвесторів, які підтримують чистоту екології, і це робить його однією з кращих доступних на сьогодні платформ для криптостейкінгу. Це блокчейн нового покоління, що підтримує величезну кількість користувачів, бо мережа може обробляти криптовалютні транзакції з високою швидкістю та за низькою ціною.

Окрім того, Algorand є одним із найбільш екологічних блокчейнів у Web3-просторі та може похвалитися вуглецевою нейтральністю. Його висока пропускна здатність означає, що dApps на Algorand можуть обслуговувати значну кількість користувачів без втрати продуктивності, і це робить його привабливим варіантом для блокчейн-розробників.

Стейкінг ALGO може принести 5-6% прибутку. Оскільки цей блокчейн має високий потенціал для майбутніх цінових дій, він може допомогти інвесторам отримати значний пасивний дохід. З цієї причини Algorand є однією з кращих платформ для криптовалютних ставок на даний момент.

9. Cardano (ADA)

Cardano вважається однією з найкращих платформ криптостейкінгу для отримання пасивного доходу, бо має високу ринкову капіталізацію та швидкість транзакцій. Цей блокчейн працює на механізмі proof-of-stake, що дозволяє валідаторам блоків отримати винагороду в криптовалюті; це прибутковий проєкт серед платформ для криптовалютних ставок.

Екосистема Cardano стає домом для все більшої кількості dApps. Зараз ADA входить до топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією завдяки високопродуктивним можливостям самого блокчейну. Незабаром мережу оновлять за допомогою Hydra , рішення рівня 2 для масштабування, що збільшить кількість транзакцій за секунду, які обробляє Cardano, до 1 мільйона.

Стейкери ADA можуть заробляти 4-8% прибутку, також тут відсутній період блокування. Це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати пасивний дохід, адже, щоб максимізувати довгострокову віддачу від інвестицій, можна поєднати цей дохід з прибутком від інвестицій.

10. Ethereum (ETH)

Ethereum, один із гігантів криптогалузі, також є однією з кращих платформ криптостейкінгу. Після злиття Ethereum став блокчейном proof-of-stake, а це означає, що транзакції тепер перевіряються стейкерами. Щоб приєднатися до екосистеми Ethereum, потрібно застейкати 32 ETH, і можна почати отримувати винагороди щодня.

Платформа криптостейкінгу Ethereum приносить валідаторам блоків 4-10% прибутку. За розміром ринкової капіталізації ETH посідає другу сходинку серед криптовалют, і це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати пасивний дохід.

Ethereum залишається найбільшою екосистемою в Web3, яка підтримує понад 2000 незалежних блокчейн-проєктів. Це був перший повний за Т’юрінгом блокчейн і перший блокчейн, який підтримував розробку dApps, тому він має величезну цінність у Web3-просторі.

Metacade є кращою платформою для криптостейкінгу?

Платформа Metacade незабаром запрацює та запропонує Web3-спільноті найбільший вибір аркадних Р2Е-ігор. Наразі MCADE знаходиться на етапі передпродажу, тому інвестори мають чудову можливість придбати токени за низькою ціною.

Спочатку MCADE коштував лише 0,008 долара за токен, але під час передпродажу його ціна вже піднялася до 0,02 долара. Поспішайте придбати MCADE, доки не пізно, оскільки цей GameFi-проєкт має величезний потенціал прибутків на майбутнє та є однією з найкращих платформ криптостейкінгу в Web3 на даний момент.