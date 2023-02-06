Криптомільярдери втрачають на крипторинках мільярди. Експерти прогнозують Metacade стрімке зростання

Криптомільярдери є одними з тих, хто постраждав найбільше від криптокраху 2022 року, під час якого вартість їхніх інвестицій знизилася на мільярди доларів. У той час, як ринки похитнулися через низку банкрутств солідних гравців у криптопросторі, як-от Luna та FTX, а глобальні економіки боролися з різноманітними проблемами, криптомільярдери з жахом дивилися на те, як вартість їхніх активів обвалилася майже миттєво.

Ці події похитнули довіру інвесторів, однак є одна гарна новина для криптомільярдерів та тих, хто бажає зробити перші кроки в криптоінвестиціях: деякі проєкти досі можуть запропонувати значний потенціал прибутків. Одним з таких є нова ігрова платформа на блокчейні Metacade.

Що таке Metacade?

Metacade — це перша в світі віртуальна онлайн-ігрова аркада, що використовує блокчейн-технологію та надає геймерам широкий спектр P2E-ігор, які з’являються в метавсесвіті. Цей проєкт прагне об’єднати любителів ігор на одній центральній платформі, побудувати спільноту однодумців, а також дати можливість геймерам і шанувальникам GameFi-сектору визначити майбутній напрямок розвитку платформи.

На функцію P2E роблять основну ставку, щоб привабити та залучити любителів ігор до цього хабу. Багато інших ігрових платформ метавсесвіту покладаються на одну гру, яка має привабити геймерів, а от в універсальній бібліотеці ігор від Metacade кожен геймер знайде щось на свій смак. Як і звичайні гравці, які просто бажають побороти своїх друзів у традиційній файтинг-дуелі «beat-em-up», так і серйозні гравці, що беруть участь у турнірах, будь-який учасник може заробити тут криптовалютні винагороди.

Як працює Metacade?

MCADE — це валюта, що забезпечує роботу платформи Metacade. Вона лежить в основі кожного аспекту цього проєкту, забезпечує фінансування, що надходить у гаманці гравців, а також дає поштовх позиціонувати Metacade лідером революції в ігровому секторі метавсесвіту.

Прибутки генеруються через декілька каналів: є ті, що від спільноти, інші — із зовнішніх джерел. Завдяки стейкінгу учасники Metacade можуть інвестувати токени MCADE, щоб взяти участь в онлайн-турнірах та розіграшах призів, щоб мати шанс позмагатися за прибутковий призовий фонд в рамках схеми Compete2Earn, а також можуть грати в ігри Рay-to-Рlay так, як вони робили б це в реальних відео-аркадах.

Зовнішнє фінансування надходить за рахунок розміщення реклами в цьому хабі, через продаж місця іншим розробникам ігор для запуску ігор в Metacade через його програму launchpad, а з першого кварталу 2024 року у рамках інноваційної ініціативи Work2Earn компанії Web3-простору зможуть публікувати на дошці вакансій тут класні вакансії, які дозволять вам знайти можливості для кар’єрного розвитку.

Більше того, окрім основного механізму P2E, спільнота може отримати додаткові потоки заробітку. Наприклад, це можна буде зробити, якщо перемогти в турнірах Compete2Earn, або ж це дозволяє зробити Create2Earn-платформа, де користувачі отримують винагороду в криптовалюті за соціальну взаємодію з хабом. Чим більше контенту вони створюють, тим більше вони заробляють, сюди входять огляди на ігри, обмін знаннями та спілкування в чатах.

Metacade стимулює інновації в GameFi

Однією з найновіших ідей, що розпалює цікавість до Metacade, є їхня новаторська схема Metagrants, завдяки якій платформа, схоже, сягне нових висот та забезпечить підтримку всього сектору Web3 шляхом просування нових ідей та інвестицій.

Розробників заохочують надсилати свої ідеї щодо нових ексклюзивних ігор, а потім власники токенів MCADE зможуть проголосувати за них. Найпопулярніші пропозиції отримають фінансування зі скарбниці платформи, що дозволить втілити ідеї розробників у реальність. Цю програму запустять у третьому кварталі 2023 року, а першу гру випустять в першому кварталі 2024 року.

Програма Metagrants дасть спільноті Metacade більшу автономію визначати напрямок розвитку цього осередку та відкриє доступ до найкращих і найцікавіших нових ігор у Web3-просторі, а в аркаді платформи будуть з’являтися ігри, що отримали повне схвалення від спільноти.

Чи може MCADE досягти 1 долара у 2023 році?

Завдяки ажіотажу, який викликав передпродаж Metacade, лише за 10 тижнів вдалося зібрати вражаючі 5,4 млн доларів. Ця цифра продовжує зростати, адже інвестори скуповують MCADE, а це сприяє тому, що він може стати однією з кращих криптовалютних інвестицій року.

Ціна MCADE наразі становить 0,013 долара, а на момент завершення передпродажу зросте до 0,02 долара. Прогнозують, що як тільки MCADE потрапить на біржі, інтерес до нього може різко зрости. Оскільки інвестори, які зайшли під час передпродажу, тримають свої запаси токенів, щоб побачити, скільки на них можна заробити, а нові інвестори намагаються заволодіти залишками пропозиції, цілком реальними є прогнози, згідно з якими MCADE у 2023 році подолає бар’єр в 1 долар.

Купуйте MCADE зараз: це найкраща інвестиція в GameFi у 2023 році

Зараз MCADE коштує 0,013 долара, і він виглядає недооціненим навіть в поточних ведмежих умовах ринку. Його надзвичайно популярна та добре продумана дорожня карта, а також величезний довгостроковий потенціал Metacade означають, що він може принести чудову інвестиційну можливість у 2023 році.

Хоча інвестиції в MCADE не зможуть швидко замінити втрачені мільярди криптомільярдерів, та це чудова інвестиція в криптовалюту для будь-якого криптоінвестора.