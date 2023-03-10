Криптоновини сьогодні: за 15 тижнів передпродаж Web3-аркади Metacade приніс колосальні 9,6 млн доларів США

Передпродаж криптовалюти Metacade користується величезним успіхом, а проєкт лише стартує. Сьогоднішні криптоновини дозволяють глибоко розглянути цю багатообіцяючу GameFi-платформу та проаналізувати, наскільки далеко можуть зайти криптоінвестиції в Metacade (MCADE).

Криптоновини сьогодні: чи може передпродаж криптовалюти Metacade стати найкращою криптоінвестицією року?

У криптопросторі зараз активно обговорюють Metacade — абсолютно нову GameFi-платформу, яка викликає багато ажіотажу серед блокчейн-спільноти. Передпродаж криптовалюти Metacade швидко залучив 9,6 млн доларів інвестицій, тому що, мабуть, їй судилося стати однією з найбільш універсальних платформ блокчейн-ігор.

Сьогоднішні криптоновини підкреслюють, що кожен попередній раунд передпродажу Metacade вдалося повністю розпродати. Це означає, що від початкової бета-фази ціна MCADE зросла з 0,008 до 0,017 долара.

У рамках передпродажу Metacade буде доступно 70% його загальної пропозиції токенів, що дає спільноті широкі можливості долучитися до проєкту, доки передпродаж не завершився. Враховуючи такий високий рівень криптовалютних інвестицій, які вже вливаються в MCADE, токен зараз готується до серйозної цінової дії в довгостроковій перспективі.

Чи зможе MCADE досягти 5 доларів у 2025 році?

Сьогодні експерти, які аналізують криптоновини, припускають, що MCADE може вибухнути у 2023 році та надалі. Передпродаж криптовалюти MCADE свідчить про те, що на нього чекає велике майбутнє, адже проєкт постійно залучає значні інвестиції.

Завдяки передпродажу MCADE має різко піднятися, коли він з’явиться на біржах цифрових активів. Таким чином, експерти припускають, що до кінця 2023 року вартість токена MCADE може досягти 1 долара завдяки такому вибуху інвестиційних можливостей.

Платформа Metacade запрацює в 2023 році, а вся низка функцій проєкту буде доступна в 2024 році. Надаючи новаторську добірку механізмів для криптозаробітку та значні переваги для спільноти, Metacade очікує залучити значну кількість користувачів протягом цього часу.

У 2024 та 2025 роках Metacade може досягти значного успіху. Протягом наступного бичачого ринку MCADE може залучити колосальні криптовалютні інвестиції, а через дефляційну токеноміку проєкту ціну токена MCADE може піднятися до 7 доларів. Тобто кінцева передпродажна ціна зросте в неймовірні 350 разів, і таке зростання дозволить конкурувати Metacade з найуспішнішими GameFi-проєктами в Web3.

Що таке Metacade?

Metacade — найбільша блокчейн-аркада. Це означає, що проєкт пропонує найбільшу колекцію ігор Рlay-to-Еarn ( P2E ), які тільки можна знайти в блокчейні, причому кожна гра має вбудований механізм фінансових винагород для гравців.

Окрім того, Metacade стане центральним осередком для всіх користувачів Web3. Він відображатиме останні тенденції в блокчейн-іграх та об’єднає учасників своєї спільноти новими цікавими способами.

Також Metacade пропонує величезний потенціал для заробітку користувачам за межами аркади метавсесвіту. Сюди входять Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn і Work2Earn, адже завдяки блокчейн-технології Metacade надає універсальне рішення GameFi.

Як працює MCADE?

Ця аркада метавсесвіту матиме звичайний та змагальний геймплей, користувачі зможуть грати наодинці чи змагатися один з одним в рейтингових турнірах. У платних турнірах переможці зможуть отримати значні призи в криптовалюті, і конкурентоспроможні гравці зможуть випробувати свої вміння та здобути собі славу.

Цей осередок спільноти в Web3 буде надавати свіжі новини про криптовалюту та найкращі нові блокчейн-ігри в просторі. Також завдяки функції Create2Earn творці контенту отримуватимуть винагороди, адже користувачам надаватимуть фінансові стимули, коли ті публікуватимуть огляди на ігри, ділитимуться альфа-версією ігор та взаємодіятимуть з іншими учасниками спільноти.

Функція Work2Earn від Metacade дозволить криптоентузіастам отримати нову роботу, і будь-хто зможе почати свою кар’єру в блокчейні. Work2Earn дозволить знайти одноразові підробітки, роботу для фрілансерів та штатні посади в найпопулярніших Web3-компаніях — це надзвичайно цінна пропозиція, якої немає на жодній іншій GameFi -платформі.

MCADE виводить блокчейн-ігри на новий рівень

Сьогоднішня новина про те, що за 15 тижнів Metacade залучив 9,6 млн доларів, не стала несподіванкою. Metacade справді змінює правила гри та фінансуватиме безпосередньо наступну хвилю ігрових розробок.

Програма Metagrants надаватиме інвестиції на ранньому етапі розробникам ігор, коли ті створюватимуть нові P2E-ігри для користувачів блокчейну. Буде проводитися голосування, під час якого спільнота Metacade вирішить, які нові ігри є найкращими, і це означає, що найпопулярніші P2E-ігри можуть будуть доступні для спільноти в аркаді метавсесвіту.

Чи варто купувати MCADE?

Передпродаж криптовалюти MCADE може виявитися найприбутковішою можливістю цього року. Завдяки величезному потенціалу заробітку, який має ця платформа, та захмарним ціновим прогнозам, які випливають із сьогоднішніх криптоновин, очевидно, Metacade варто додати до свого портфелю криптоінвестицій. Можна очікувати, що ажіотаж буде лише зростати, коли в березні передпродаж завершиться.

Metacade є яскравим прикладом потужних криптовалютних інвестицій під час коливань ринку, адже його довгостроковий потенціал з моменту завершення передпродажу криптовалюти є величезним.