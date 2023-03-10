Криптоновини свідчать, що загальний ринок перебуває в застої, та інвестори все одно скуповують Metacade

На початку 2023 року з’явилися нові позитивні ознаки покращення для крипторинків, яким більшу частину 2022 року довелося пережити тривалий період червоних свічок. Поява на графіках зеленого кольору викликала позитивні настрої в усій галузі, хоча, судячи з деяких коливань цін та новин про криптовалюту останніх кількох тижнів, ринок зараз має ознаки плато.

Хоча ринки можуть змінюватися швидше, ніж криптовалютні новини, та є одна річ, з якою погоджуються всі сайти криптоновин: потік шаленого інтересу, який активно спрямований на передпродаж нового проривного проєкту під назвою Metacade .

Цей проєкт привернув увагу всього криптопростору значною мірою завдяки революційним планам, що викладені в його технічній документації , яку нещодавно оприлюднили. Завдяки класній стратегії Metacade може статися так, що проєкт відіграє провідну роль у вибуховому розвитку GameFi-сектору, який, за прогнозами, має відбутися протягом наступних кількох років, і забезпечить величезні прибутки власникам його службового токена MCADE.

Metacade — це потенційно одна з кращих криптовалют, в які можна зараз інвестувати

Досвідчені інвестори розуміють, що найкращий час для того, щоб долучитися до проєкту та отримати величезні прибутки, про які всі так мріють, — це ранні етапи передпродажу. Якщо придбати токени якомога раніше, інвестори зможуть заробити на значному зростанні проєкту, і очевидно, що такі можливості можуть перетворитися на колосальні прибутки.

Надзвичайно рідко випадає можливість інвестувати на ранньому етапі в проєкт із таким високим потенціалом, та Metacade, безперечно, є проєктом, який потрапляє до цієї категорії. Безсумнівно, це пояснює, чому передпродаж цього проєкту викликав такий ажіотаж, лише за перші 15 тижнів вдалося зібрати безпрецедентні 9,4 млн доларів, і зараз відбувається шостий етап передпродажу.

Завдяки тому, що GameFi надає ігровому ринку, який оцінюється в 200 млрд доларів, всі переваги децентралізованих фінансів (DeFi), загальний адресний ринок (TAM) Metacade може досягти 3 млрд геймерів по всьому світу — це та кількість цільових клієнтів, про яку більшість проєктів можуть лише мріяти.

Чи зможе MCADE досягти 5 доларів у 2025 році?

Ураховуючи дивовижний потенціал цього проєкту, багато людей спостерігають, як високо може піднятися MCADE. Оскільки багато проєктів в секторі GameFi вже продемонстрували потужні результати, вони можуть показати нам, якою може бути мінімальна ціна MCADE в майбутньому.

Якщо поглянути на ціни криптовалют, які були на піку бичачого ринку в 2021 році, ринкова капіталізація GameFi-проєкту Axie Infinity досягла десь 10 млрд доларів. Схоже, Metacade значно перевершить продуктивність екосистеми Axie Infinity, а оскільки загальна пропозиція MCADE становить лише 2 млрд токенів, це зіграє на користь і сприятиме росту ціни MCADE до 5 доларів.

Звичайно, MCADE може піти ще далі, та оскільки ціна MCADE в 5 доларів перевищує кінцеву передпродажну ціну у 250 разів, це все одно може принести неймовірні прибутки тим інвесторам, які зметикують та долучаться до проєкту якомога раніше.

Що таке Metacade?

Metacade — це новий вражаючий проєкт, який позиціонує себе як лідер революції в GameFi-секторі. Команда Metacade окреслила свої плани створити найбільшу у своєму роді аркаду Рlay-to-Еarn, яка може серйозно вплинути на спосіб гри людей.

Проєкт має надійну систему винагород, яка винагороджує гравців за те, що ті насолоджуються іграми всіх типів, незалежно від того, якому стилю гри вони віддають перевагу: звичайному чи більш змагальному. Ця платформа також використовує низку розумних рішень, зокрема винагороди сплачують і за неігрову активність, яка приносить користь всій екосистемі. Багато хто вважає, що завдяки створенню таких систем кількість користувачів Metacade з часом буде зростати.

У проєкті використовується службовий токен під назвою MCADE, який живить свою екосистему, причому токен діє як валюта у всіх обмінах цінностями на платформі, а також має низку практичних випадків використання.

Metacade може стати неймовірною інвестиційною можливістю

Ймовірно, найближчі кілька років будуть тим тривалим періодом, коли Metacade почне лідирувати на ринку криптовалют і буде активно обговорюватися у криптоновинах. За прогнозами, у нього буде величезна база користувачів, і коли ця платформа запрацює дещо пізніше цього року, виникне значний попит, що підвищить ціну токена. Все це разом у поєднанні зі зручною для інвесторів токеномікою та опціями стейкінгу означає, що Metacade має напрочуд гарні можливості капіталізувати своє бачення.

На тих користувачів, які зможуть здобути собі MCADE під час його шаленого передпродажу (наразі вже залишилося лише 3 етапи), ймовірно, чекає захоплюючий рік, якщо мова йде про ціни на криптовалюту. З огляду на те, що все більше інвесторів усвідомлюють неймовірний потенціал цієї платформи, майже гарантовано, що передпродаж завершиться значно раніше, ніж заплановано.