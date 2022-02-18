Криптообвал через загострення напруженості між Україною та Росією
Напруженість між Росією та Україною сягнула максимуму, тому ціни на біткоїн та альткоїни різко впали. На додаток до падіння фондового ринку, обвал цін на біткоїн та альткоїни спровокували коментарі президента США Джо Байдена про те, що за кілька днів може відбутися вторгнення в Україну.
Наслідки сьогоднішнього обвалу криптовалют
За останні 24 години біткоїн втратив майже 10% своєї вартості і впав до 40 000 доларів. Ethereum, BNB, Cardano, Solana і XRP також демонструють подібну картину. За минулий тиждень зникли майже 200 мільярдів доларів із загальної вартості крипторинку в 1,9 трильйона доларів.
Найбільші втрати серед монет у топ-20 має Terra, вона знизилася на 8%. Окрім тенденцій, які впливають на загальний ринок, збитків їй додала новина про те, що SEC подає до суду на свого генерального директора.
Чи варто скористатися цим падінням? Спробуємо відповісти на це питання у цій статті, а також розкажемо читачам усе, що їм варто знати про ті місця, де найкраще купувати основні активи під час нинішнього обвалу цін.
Де зараз найкраще купувати біткоїн
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Де зараз найкраще купувати Ethereum
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Де зараз найкраще купувати Binance Coin
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Де зараз найкраще купувати Terra
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Чи варто скористатися сьогоднішнім обвалом і придбати криптовалюти?
Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.
Криптовалюти в соціальних мережах
Triple Bottom.
You know the rest.
LFG!!! 🚀🚀🚀#SaitamaWolfPack#cryptocurrency #Bitcoin #Ethereum pic.twitter.com/hBhd7FnWsD
— Dervish (@cellieres) February 17, 2022