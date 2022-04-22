Не дуже просто створити криптопортфель, маючи невеликий капітал. Однак це не означає, що цього не можна зробити. Важливо визначити гарні активи та інвестувати в них якомога більше свого капіталу. Нижче зазначимо декілька порад, яких варто дотримуватися, якщо у вас невеликий бюджет на криптовалюту:

Фокусуйтеся на криптоактивах, які розвиваються швидкими темпами, наприклад, на NFT.

Також вам можуть допомогти створити капітал нові, більш перспективні монети.

Постійно торгуйте активами під час їхніх падінь, щоб розширити свій інвестиційний портфель.

Отож, якщо ви маєте лише 1000 доларів, пропонуємо вам три монети, які можуть допомогти вам створити солідний портфель активів.

Shiba Inu (SHIB)

Мем-монети славляться величезною волатильністю. Однак такі монети можуть колосально зростати і в кінцевому підсумку можуть принести вам багато грошей на ваш рахунок.

Джерело даних: Tradingview

Ви можете розглянути 3-4 мем-монети, але, безперечно, Shiba Inu (SHIB) є найкращим. Він має солідну історію високих прибутків. Хоча останніми роками SHIB знизився, однак він має певний потенціал для непоганих прибутків цьогоріч.

Apecoin (APE)

Ми всі знаємо, що сектор NFT буде величезним. Apecoin (APE) — це одна з монет, що може дозволити вам скористатися перевагами майбутнього розквіту NFT. Є багато китів, які тримають цей токен, а це означає, що існує ризик великого розпродажу. Однак, незважаючи на це, Apecoin є досить новим активом і в майбутньому може зрости в 10 разів.

The Sandbox (SAND)