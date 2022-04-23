Метавсесвіт вважають наступним кордоном людської взаємодії. Однак метавсесвіт працює в тандемі з віртуальною реальністю, саме тому більшість проєктів намагаються поєднати обидва ці аспекти. Чому метавсесвіт і віртуальна реальність активно набирають обертів:

Вони викликають величезний інтерес з боку інституційних інвесторів, у тому числі великих технологічних компаній.

Нарешті настав час метавсесвіту та віртуальної взаємодії.

Ми вже маємо допоміжні технології, які допоможуть втілити все в реальність.

Отож, якщо ви намагаєтеся знайти креативні криптопроєкти, які розкриють весь потенціал метавсесвіту і віртуальної реальності, пропонуємо вам кілька варіантів:

Solana (SOL)

Solana (SOL) — це більшою мірою блокчейн-інфраструктура, а не конкретний метавсесвіт чи проєкт віртуальної реальності. Однак інфраструктура має вирішальне значення для розвитку віртуальної реальності, і немає кращого варіанту, аніж Solana.

Джерело даних: Tradingview

Дійсно протягом останніх кількох місяців ця мережа залучила величезну кількість ігрових проєктів та проєктів віртуальної реальності. Solana славиться своєю високою масштабованістю, швидкістю та низькою платою за газ, тому вона є чудовим варіантом для розробників у ніші віртуальної реальності.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) хоче принести музику та живі виступи в метавсесвіт. Цей проєкт інвестував серйозні суми у створення власних VR-окулярів, щоб користувачі отримали найкращий досвід.

На даний момент всесвіт CEEK складається з концертних залів та інших віртуальних майданчиків. Цей проєкт також підтримують найбільші світові музичні суперзірки, зокрема Леді Гага та інші.

JEDSTAR (KRED)

JEDSTAR (KRED) розробили, щоб поєднати децентралізовані фінанси і GameFi. Зараз проєкт створює власний всесвіт віртуальної реальності, а також його вже повністю інтегрували з NFT-маркетплейсом.

Також JEDSTAR надасть геймерам, розробникам та митцям інструменти, необхідні для створення контенту для метавсесвіту. Це відносно новий проєкт, тому на нього варто звернути увагу.