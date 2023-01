Криптопростір потребує більше публічних компаній

У 2021 році в світі криптовалют все було райдужно.

У квітні того року біржа під назвою Coinbase стала публічною, її вартість оцінювалася в 86 млрд доларів. Це була перша велика криптокомпанія, яка стала публічною. На Волл-стріт її одразу назвали фінансовим гігантом, її ринкова капіталізація була більша, ніж у фондових бірж, на яких вона торгувала. Ринкова капіталізація Nasdaq на той момент становила 26 млрд доларів, а ICE (материнська компанія NYSE) оцінювалася в 67 млрд доларів.

Саме на цьому тлі Circle, емітент USD Coin, п’ятої за розміром криптовалюти в світі та другого за величиною стейблкоїну, оголосив про свої плани стати публічною компанією. Тоді ця компанія оцінювалася в 4,5 млрд доларів, і планувалося, що до кінця року вона буде торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером CRCL.

Тоді ж Circle почала виборюватися собі частку ринку за допомогою своєї монети USD, яка була конкурентом Tether, а ціни на криптовалюту продовжували стрімко зростати. До лютого 2021 року її вартість подвоїлася до 9 млрд доларів. Та потім все змінилося.

Світ перейшов до жорсткої монетарної політики, відсоткові ставки підвищилися у відповідь на інфляційну кризу, а ціна ризикових активів різко впала. Найбільше постраждала криптовалюта, цей ринок був повністю зруйнований.

Це зірвало плани Circle вийти на біржу, і компанія зрештою скасувала їх у грудні. Гарний спосіб оцінити, наскільки невдалим був той час для виходу Circle на біржу, це подивитися на ціну акцій Coinbase ( тут я детально описав тяжке становище Coinbase).

Хоча на початку року вона і зросла на 45%, та ринкова капіталізація досі становить 13 млрд доларів, а це на 85% нижче від тієї вартості в 86 млрд доларів, що була на момент виходу на біржу. Зважаючи на це, неважко зрозуміти, чому Circle вирішила скасувати цю угоду.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54

— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022