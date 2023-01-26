Основні тези

Компанія Circle випускає стейблкоїн USDC, п’яту за розміром криптовалюту в світі з ринковою капіталізацією в 44 млрд доларів

У липні 2021 року Circle оголосила про плани вийти на біржу, на той момент компанія оцінювалася в 4,5 млрд доларів

У лютому минулого року її вартість подвоїлася до 9 млрд доларів, але в грудні угоду було скасовано

Наш аналітик Ден Ешмор заявляє, що для встановлення легітимності криптопростір потребує більше публічних компаній

Circle стверджує, що в довгостроковій перспективі планує вийти на біржу, та Ешмор пише, що це залежить від певних факторів

У 2021 році в світі криптовалют все було райдужно.

У квітні того року біржа під назвою Coinbase стала публічною, її вартість оцінювалася в 86 млрд доларів. Це була перша велика криптокомпанія, яка стала публічною. На Волл-стріт її одразу назвали фінансовим гігантом, її ринкова капіталізація була більша, ніж у фондових бірж, на яких вона торгувала. Ринкова капіталізація Nasdaq на той момент становила 26 млрд доларів, а ICE (материнська компанія NYSE) оцінювалася в 67 млрд доларів.

Саме на цьому тлі Circle, емітент USD Coin, п’ятої за розміром криптовалюти в світі та другого за величиною стейблкоїну, оголосив про свої плани стати публічною компанією. Тоді ця компанія оцінювалася в 4,5 млрд доларів, і планувалося, що до кінця року вона буде торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером CRCL.

Тоді ж Circle почала виборюватися собі частку ринку за допомогою своєї монети USD, яка була конкурентом Tether, а ціни на криптовалюту продовжували стрімко зростати. До лютого 2021 року її вартість подвоїлася до 9 млрд доларів. Та потім все змінилося.

Ведмежий ринок руйнує надії вийти на біржу

Світ перейшов до жорсткої монетарної політики, відсоткові ставки підвищилися у відповідь на інфляційну кризу, а ціна ризикових активів різко впала. Найбільше постраждала криптовалюта, цей ринок був повністю зруйнований.

Це зірвало плани Circle вийти на біржу, і компанія зрештою скасувала їх у грудні. Гарний спосіб оцінити, наскільки невдалим був той час для виходу Circle на біржу, це подивитися на ціну акцій Coinbase ( тут я детально описав тяжке становище Coinbase).

Хоча на початку року вона і зросла на 45%, та ринкова капіталізація досі становить 13 млрд доларів, а це на 85% нижче від тієї вартості в 86 млрд доларів, що була на момент виходу на біржу. Зважаючи на це, неважко зрозуміти, чому Circle вирішила скасувати цю угоду.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

Криптопростір потребує публічних компаній

Найбільші втрати за нинішніх умов має криптовалюта. Я багато писав про те, що, на мою думку, було найбільшою проблемою минулого року, а саме якого удару зазнала репутація всієї криптогалузі.

Шкоди завдає не лише це, але й постійний брак прозорості навколо багатьох централізованих компаній у просторі. Ці компанії занадто довго працювали в умовах дикого заходу, без жодного регулювання та управління.

Гарним прикладом тут є Binance. Після краху FTX вона опублікувала звіти про підтвердження своїх резервів, однак Mazars, партнер з аудиту, який випускав ці резерви, раптово скасував свої відносини та відмовився надавати такі звіти усім криптокомпаніям.

Це сталося на тлі триваючого непорозуміння стосовно того, про що свідчать ці звіти. Зокрема, багато компаній у криптогалузі заявляли про перевірки, але насправді вони навіть близько не були перевірками. Не було жодних згадок про зобов’язання, жодних деталей, які необхідні, що дати інвесторам впевненість.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Падіння такої кількості централізованих гравців, зокрема Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX тощо, завдало неймовірної шкоди всій галузі.

Якби кількість публічних компаній збільшилася, це б допомогло протидіяти репутаційному удару, якого зазнала криптовалюта. Хоча Coinbase приносить інвесторам слабкі результати, та її присутність на фондовому ринку надає галузі присмаку легітимності, а це так зараз потрібно.

Компанія Circle стверджує, що планує в майбутньому стати публічною, якщо настане відповідний момент. Весь криптопростір має сподіватися, що це буде правдою, адже галузь продовжує боротися, щоб стати законним гравцем на великій сцені.