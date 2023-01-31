Крипторинки зростають, та збитки досі серйозні

Основні тези

Біткоїн піднявся вже майже на 50% від свого мінімуму, але досі торгується нижче на понад дві третини від свого історичного максимуму

Деякі мережеві дані показують, наскільки нинішнє ралі слабке порівняно з попереднім падінням

У криптогалузі зараз дуже мало позитивних новин, бо ринок готується до нової політики відсоткових ставок, яку оприлюднять на засіданні FOMC у середу

Почнемо із загадки. Скільки прибутків/збитків ви отримали, якщо актив, яким ви володієте, зріс на 47%, а до цього він попередньо впав на 77%?

Відповідь буде така: жахливі 67% збитків.

Саме в таке скрутне становище потрапили інвестори в біткоїн, які придбали його на максимумах наприкінці 2021 року. Ринки розпочали цей рік блискуче, однак важливо не втрачати перспективу.

Та в людей коротка пам’ять. Хоча після обвалу FTX біткоїн зріс майже на 50% від своїх мінімумів, та криптовалютні ринки знову відчувають легке запаморочення. Дивина, що робить надія з людьми, правда? Під надією я маю на увазі надію, що відсоткові ставки знову знизяться.

Федеральна резервна система контролює курс біткоїну

Минулого тижня я написав статтю про те, як це нещодавнє ралі (якщо воно про щось і свідчить) просто раз і назавжди доводить, що біткоїн торгується як надзвичайно ризиковий актив.

Минулого року біткоїн обвалився, бо центральні банки в усьому світі вперше за часів існування біткоїну звернулися до жорсткої монетарної політики. Оскільки дешеві гроші останнього десятиліття більше не доступні, а інші інвестиції, як-от державні облігації, мають високу прибутковість, високоризикові активи впали.

Технологічний сектор, який також, як відомо, чутливий до відсоткових ставок, звільняє персонал направо і наліво, наприклад: Meta, Salesforce, Twitter, Google і цей список можна ще продовжити.

Нещодавнє ралі виникло, бо інфляція починає знижуватися, і в людей з’явилася надія, що біль від задушливої монетарної політики одного дня закінчиться.

Ринок залишається спустошеним

Хоча картина, безперечно, виглядає більш райдужною, ніж два місяці тому, криптовалютний ринок досі відчуває біль.

Компанії продовжують банкрутувати (дивіться заяву про банкрутство, яку Genesis подала минулого тижня), хоча є безліч інших потенційних каталізаторів зниження, адже ринок все ще бореться з наслідками хаосу, який спричинив Сем Бенкман-Фрід: наприклад, досі не зрозуміла ситуація з DCG.

Ціни зростають, та немає особливо гарних новин, якими б можна було пояснити це зростання. Як я вже сказав, все залежить від макроекономіки, а інвестори не відводять погляд від Федеральної резервної системи.

Кілька графіків яскраво передають ту біль, що досі переживають ринки. Попри нещодавній підйом індикатор чистого реалізованого прибутку, який є мережевим показником, що розраховується шляхом порівняння ціни нещодавно переміщених монет із ціною, за якою вони рухалися раніше, показує, наскільки слабке це нещодавнє ралі порівняно з масштабом минулорічного падіння.

Чесно кажучи, не треба ускладнювати. Незважаючи на галасливі історії про те, що біткоїн є «інструментом хеджування» та «некорельованою інвестицією», які ширилися за часів пандемії COVID, видно, як божий день, що біткоїн зараз торгується залежно від очікувань відсоткової ставки.

Наведений нижче графік, мабуть, є найважливішим у всьому криптопросторі за останні кілька років.

Той невеликий підйом в кінці графіка може дуже швидко змінитися залежно від того, як складеться ситуація на майбутньому засіданні ФРС. Також лінія може піти в протилежному напрямку, якщо в кінцевому підсумку вирішать вдатися до більш жорсткої політики, ніж зараз очікують на ринку.

У будь-якому випадку нам зрозуміло, що саме рухає ринки в даний момент.