Криптовалюти стають все більш популярними в Африці, і експерти вважають, що цей континент може зіграти вирішальну роль у прийнятті криптовалют.

Джеймс Мвангі, генеральний директор компанії Equity Group Holdings, вважає, що впровадження криптовалют може покращити транзакції мобільних грошей в Африці.

За словами Мвангі, операції з мобільними грошима вже перевищили фізичні операції з готівкою в Кенії. Він додав, що це свідчить про те, що африканська економіка зростає. Він заявив:

«Африка отримає значну користь, якщо приєднається до четвертої промислової (технологічної) революції, частиною якої є криптовалюта. Криптовалюта також може доповнити гаманець мобільних грошей, але, по суті, нам потрібно обговорити все з регуляторами».

Кенія є однією з провідних африканських країн з точки зору впровадження криптовалюти. Разом з Нігерією та Південною Африкою Кенія є лідером по поширенню криптовалют в Африці.

Нігерія взагалі є унікальним випадком, адже в даний час вона має найвищий відсоток у використанні криптовалют в Африці і один з найвищих показників у світі.

Оскільки останні кілька років рівень інфляції в Нігерії зростає, це призвело до того, що громадяни Нігерії почали використовувати криптовалюти для зберігання та збереження свого багатства.

Як і деякі інші центральні банки світу, рік тому Центральний банк Нігерії (CBN) заборонив фінансовим установам здійснювати операції, пов’язані з криптовалютою. Однак нігерійці почали використовувати однорангові платформи, зокрема Binance, LocalBitcoins і Paxful, щоб здійснювати криптовалютні транзакції.

Деякі експерти вважають, що Африка буде одним з лідерів за темпами впровадження криптовалют.

Великий відсоток африканців не мають доступу до традиційних фінансових послуг. Проте очікується, що криптовалюти будуть надавати фінансові послуги небанківським регіонам Африки та інших частин світу.

Протягом останніх місяців ринок криптовалют демонстрував низькі результати. Загальна ринкова капіталізація криптовалюти опустилася від історичного максимуму в 3 трлн доларів, який зафіксували у листопаді, і зараз становить близько 1,3 трлн доларів.