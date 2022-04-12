Криптовалюти, які цьогоріч збільшать ваші статки в 5 разів

У світі не існує іншого класу активів, що міг би принести такі прибутки, які пропонує криптовалюта. Люди з легкістю збільшують свої капітали в сотні разів, а деякі монети, як-от SHIB, приносять просто шалені прибутки. Нижче розглянемо, чому ж криптовалюта пропонує найкращу можливість швидко збільшити свої кошти:

За останні два десятиліття на ринку спостерігаються історії про колосальні прибутки.

Крипторинок має велику ліквідність, саме тому тут легко купувати та продавати активи.

Попит на криптовалюти зростає з кожним днем, і постійно з’являються нові проєкти.

Щоб ж робити, якщо ви хочете цього року збільшити свої статки в 5 разів? Нижче зазначимо3 проєкти, які можуть запропонувати таку можливість.

Waves (WAVES)

Протокол Waves (WAVES) був одним із найпопулярніших криптоактивів на ринку протягом останнього місяця. Менше ніж за два-три тижні монета зросла більше ніж у 2 рази.

Джерело даних: Tradingview

Хоча певна частина цих прибутків зникла після невеликої корекції, цілком ймовірно, що WAVES буде зростати до кінця року. Ця монета дійсно має потенціал до 2023 року збільшитися у 5 разів або навіть і більше.

Biconomy (BICO)

Окрім того, що Biconomy (BICO) має низьку ринкову капіталізацію, він також підтримується чудовими базовими показниками. Цей проєкт розробляли як багатоланцюговий протокол передачі, що допоможе підвищити швидкість транзакцій і надійність DAPP. На даний момент у ЗМІ схвально відгукуються про BICO, і цілком імовірно, що цього року токен зможе зробити 5-кратний стрибок.

Guild of Gordians (GOG)