Криптовалюти, які цьогоріч збільшать ваші статки в 5 разів
У світі не існує іншого класу активів, що міг би принести такі прибутки, які пропонує криптовалюта. Люди з легкістю збільшують свої капітали в сотні разів, а деякі монети, як-от SHIB, приносять просто шалені прибутки. Нижче розглянемо, чому ж криптовалюта пропонує найкращу можливість швидко збільшити свої кошти:
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За останні два десятиліття на ринку спостерігаються історії про колосальні прибутки.
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Крипторинок має велику ліквідність, саме тому тут легко купувати та продавати активи.
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Попит на криптовалюти зростає з кожним днем, і постійно з’являються нові проєкти.
Щоб ж робити, якщо ви хочете цього року збільшити свої статки в 5 разів? Нижче зазначимо3 проєкти, які можуть запропонувати таку можливість.
Waves (WAVES)
Протокол Waves (WAVES) був одним із найпопулярніших криптоактивів на ринку протягом останнього місяця. Менше ніж за два-три тижні монета зросла більше ніж у 2 рази.
Джерело даних: Tradingview
Хоча певна частина цих прибутків зникла після невеликої корекції, цілком ймовірно, що WAVES буде зростати до кінця року. Ця монета дійсно має потенціал до 2023 року збільшитися у 5 разів або навіть і більше.
Biconomy (BICO)
Окрім того, що Biconomy (BICO) має низьку ринкову капіталізацію, він також підтримується чудовими базовими показниками. Цей проєкт розробляли як багатоланцюговий протокол передачі, що допоможе підвищити швидкість транзакцій і надійність DAPP. На даний момент у ЗМІ схвально відгукуються про BICO, і цілком імовірно, що цього року токен зможе зробити 5-кратний стрибок.
Guild of Gordians (GOG)
За прогнозами, ігри для заробітку будуть лідирувати в криптогалузі протягом багатьох років. Ми бачили, що такі проєкти, як Axie, досягли величезного успіху в 2021 році. Guild of Gordians (GOG) також сподівається на такі результати, і цей проєкт може дійсно вибухнути. Ринкова капіталізація монети становить близько 16 мільйонів доларів.