Одним з найкращих способів заробляти на криптовалюті — це обрати монети з низькою капіталізацією. Проте це не означає, що всі проєкти з низькою капіталізацією зростуть до величезних масштабів. Але зазвичай, якщо ви хочете збільшити свій капітал швидкими темпами, саме такі монети допоможуть вам це зробити. І ось чому:

Часто монета з низьким капіталом має відносно низьку вартість, яка може збільшитися.

Більшість монет з низькою капіталізацією, як правило, мало висвітлюються в ЗМІ, й інвестори не звертають на них увагу.

Майже всі монети, які збільшилися в 10 разів або й більше, були активами з низькою капіталізацією.

Кожен інвестор має пам’ятати про ці фактори і самостійно шукати перспективні монети з низькою капіталізацією, щоб потім їх придбати. Нижче зазначимо 3 варіанти, які можна розглянути прямо зараз:

Base Protocol (BASE)

Загалом, Base Protocol (BASE) — це криптоактив, вартість якого прив’язана до ринкової капіталізації всієї криптогалузі. По суті, цінова дія таких монет залежить від того, як змінюється загальна ринкова капіталізація криптогалузі.

Джерело даних: Tradingview

BASE створили, щоб інвестори мали змогу робити ставки на весь ринок криптовалют без необхідності купувати конкретні монети. Це дуже цікавий проєкт, і якщо врахувати, що його ринкова капіталізація наразі становить близько 1,1 мільйона доларів, він має величезний потенціал для зростання.

Fetch.AI (FET)

Fetch.AI (FET) — це проєкт, що надихається NFT-простором і прагне створити надійну культуру обміну інформацією в соціальних мережах. Цей проєкт відносно невеликий, його ринкова капіталізація становить близько 250 мільйонів доларів. Оскільки NFT-сектор дійсно набирає обертів, цілком ймовірно, що в середньостроковій перспективі FET буде зростати.

Augur (REP)