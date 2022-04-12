Криптовалюти з низькою капіталізацією, які мають величезний потенціал
Одним з найкращих способів заробляти на криптовалюті — це обрати монети з низькою капіталізацією. Проте це не означає, що всі проєкти з низькою капіталізацією зростуть до величезних масштабів. Але зазвичай, якщо ви хочете збільшити свій капітал швидкими темпами, саме такі монети допоможуть вам це зробити. І ось чому:
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Часто монета з низьким капіталом має відносно низьку вартість, яка може збільшитися.
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Більшість монет з низькою капіталізацією, як правило, мало висвітлюються в ЗМІ, й інвестори не звертають на них увагу.
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Майже всі монети, які збільшилися в 10 разів або й більше, були активами з низькою капіталізацією.
Кожен інвестор має пам’ятати про ці фактори і самостійно шукати перспективні монети з низькою капіталізацією, щоб потім їх придбати. Нижче зазначимо 3 варіанти, які можна розглянути прямо зараз:
Base Protocol (BASE)
Загалом, Base Protocol (BASE) — це криптоактив, вартість якого прив’язана до ринкової капіталізації всієї криптогалузі. По суті, цінова дія таких монет залежить від того, як змінюється загальна ринкова капіталізація криптогалузі.
Джерело даних: Tradingview
BASE створили, щоб інвестори мали змогу робити ставки на весь ринок криптовалют без необхідності купувати конкретні монети. Це дуже цікавий проєкт, і якщо врахувати, що його ринкова капіталізація наразі становить близько 1,1 мільйона доларів, він має величезний потенціал для зростання.
Fetch.AI (FET)
Fetch.AI (FET) — це проєкт, що надихається NFT-простором і прагне створити надійну культуру обміну інформацією в соціальних мережах. Цей проєкт відносно невеликий, його ринкова капіталізація становить близько 250 мільйонів доларів. Оскільки NFT-сектор дійсно набирає обертів, цілком ймовірно, що в середньостроковій перспективі FET буде зростати.
Augur (REP)
Augur (REP) — це агрегатор ринків прогнозів, що прагне створити повністю децентралізовану спільноту ринку прогнозів. Він має потужну екосистему та зіркову команду експертів, які її підтримують. На даний момент ринкова капіталізація цього проєкту становить близько 140 мільйонів доларів.