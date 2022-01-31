Сьогодні вранці криптовалютні ринки були в мінусі, більшість криптовалют зі списку топ-10 зазнали збитків за останні 24 години.

Минулого тижня ринок США різко похитнувся, оскільки інвестори перетравлювали попередження про підвищення ставок та можливу війну між Росією та Україною. Для відомих технологічних компаній це був неоднозначний тиждень: Apple (+4,88%) і Microsoft (+4,13%) завершили минулий тиждень у плюсі.

Минулого тижня індекс UK100 знизився на 0,68%, оскільки з початку року ринки продовжують коливатися.

Кращі криптовалюти

Біткоїн впав приблизно на 3% і торгувався вище 37 000 доларів на момент написання статті. Ethereum також втратив десь 3%, а Cardano і XRP зареєстрували втрати приблизно в 4% і 5% відповідно. Solana і Polkadot знизилися приблизно на 6%. Avalanche втратив 8% за останні 24 години.

Terra продовжує падати. Цей токен сьогодні втратив 10% своєї вартості, а за останні 7 днів його втрати становлять 26%.

Кращі гравці

Більшість криптовалют зі списку 100 найкращих монет сьогодні втратили від 4% до 7%. Fantom знизився на 9%, а Harmony (ONE) втратив близько 8% своєї вартості. Тим не менш, цього тижня варто спостерігати за ONE. Він торгується в діпазоні між 0,16 і 0,36 долара.

Ціна відскочила від рівня підтримки, і тепер «бики» спробують підштовхнути торгову пару ONE/USDT вище позначки 0,19 долара. ONE наразі торгується за 0,17 долара, але до кінця тижня може зрости до 0,28 долара.

Kusama і Secret впали на 9%. Монета Convex Finance, яка показала колосальне зростання минулого тижня, сьогодні втратила 8%. Kadena втратила 10% за останні 24 години. Waves і IoTeX втратили 11% своєї вартості.

RenderToken (RNDR), розподілена мережа рендерингу GPU на базі блокчейну Ethereum, сьогодні виділяється. Ця платформа прагне поєднати митці та студії, які потребують обчислювальної потужності GPU, з партнерами з майнінгу, які хочуть здати в оренду свої можливості GPU.

Цей токен посідає 100-у сходинку і є одним із найбільших аутсайдерів на сьогодні, адже втратив 9%. Однак за останні сім днів він зріс на 61%, і саме тому він став найбільшим переможцем тижня.

Сьогодні криптовалюта OMG Network зросла на 4%. Раніше вона називалася OmiseGo. OMG — це рішення для масштабування рівня 2, яке створили для блокчейну Ethereum, і де не можна зберігати токени. За останні 7 днів ця монета має одні з кращих здобутків, адже за цей час вона здорожчала на 27%.

Maker (MKR), токен управління MakerDAO і протоколу Maker, також є однією з небагатьох криптовалют, які сьогодні торгувалися в зеленому. За останні 24 години вона зросла майже на 4%. Монета Arweave додала 2% до своєї вартості.

У тренді

CryptoTycoon — це ігрова платформа на базі BSC (Binance Smart Chain). Гравці можуть витрачатиу грі BNB, BUSD та інші токени на основі BSC, щоб мати змогу долучитися до вирощування врожаю.

Ця ігрова система має чудовий механізм дефляції токенів і бонусну модель у вигляді дивідендів, це і вплинуло на те, що її ціна зросла на 231% протягом останніх 24 годин.