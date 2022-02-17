Після двох днів зростання сьогодні вранці майже всі криптовалюти зі списку топ-20 були в мінусі і демонстрували незначні втрати. Хоча свого часу Уоррен Баффет назвав криптовалюту «отрутою для щурів», та нещодавно його компанія Berkshire Hathaway інвестувала 1 мільярд доларів у Nubank, бразильський криптовалютний банк.

Протягом останніх 24 годин нафта дещо коливалася: піднялася до 93 доларів, потім впала нижче 89, а потім знову піднялася вище 91 долара.

За даними протоколів січневого засідання FOMC, чиновники готові посилити монетарну політику найближчим часом у відповідь на стрімку інфляцію. Інвестори очікують, що підвищення ставки відбудеться в березні, ймовірно, вона збільшиться на 0,5%.

Кращі криптовалюти

Усі криптовалюти зі списку топ-20, за винятком Shiba Inu та деяких стейблкойнів, торгувалися в мінусі. Найбільші втрати має Solana, вона впала майже на 3%, потім Ethereum з -2%, а XRP, Cardano і BNB впали на 1-2% за останні 24 години. На момент написання статті біткоїн торгувався на рівні 43 166 доларів.

Кращі гравці

Більшість монет з топ-100 сьогодні втратили 2-5% своєї вартості. У списку невдах лідирує Arweave з -8%. Gala і IoTeX впали на 7%. Axie Infinity і The Sandbox втратили близько 6%.

На сьогоднішній день переможцями стали: Cosmos і Nexo (обидва з +5%) і Dash (+6%).

Тривалий час ціна Dash зовсім не рухалася. Ця криптовалюта займається швидкими і дешевими глобальними платежами на базі децентралізованої мережі. Dash прагне покращити біткоїн, забезпечуючи більш надійну конфіденційність і швидші транзакції.

Після того, як вчора Rally демонстрував вражаюче зростання, сьогодні він впав на 16%. Однак його прибутки за останні 7 днів міцно утримують його на зеленому рівні: за тиждень він має +28%.

У тренді

Серед менш відомих токенів найбільші прибутки має Shoppi Coin. Це токен мережі Shoppi, яка, як заявляють її розробники, «змінює туристичну галузь, адже дозволяє робити покупки в будь-якому місті простіше, ніж це робилося раніше». Ця монета сьогодні здорожчала на 282%.

Tornado Cash торгується трохи нижче 50 доларів і за останні 24 години зріс на 51%. Mirror Protocol, протокол синтетичних активів, що працює на блокчейні Terra, сьогодні здорожчав майже на п’яту частину своєї вартості.