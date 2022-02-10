У криптопросторі несподіванки не є чимось новим. Оскільки крипторинки дуже нестабільні, ми щодня отримуємо якісь нові події. Окрім того, передбачити ринок криптовалют досить важко. Проте є деякі монети, які, на нашу думку, стануть величезним сюрпризом, виходячи з того, як вони працюють. Ось чому:

У цих монет вже були випадки, коли ціна рухалася незвичайним чином, і вони й раніше часто йшли проти тенденцій.

На нашу думку, ці токени відносно недооцінені, або ж ринок неправильно розуміє їх.

Більшість таких сюрпризів наприкінці року будуть або приємними, або неприємними, але однозначно галасу нароблять.

Якщо вас таке приваблює, нижче вкажемо найкращі монети, які нас здивують до кінця 2022 року і чому.

The Sandbox (SAND)

Це один із основних токенів метавсесвіту, і ведеться багато розмов про те, що Sandbox (SAND) сягне неймовірних висот у 2022 році. Дійсно, деякі потоки інституційного капіталу направились до нього.

Джерело даних: Tradingview

Проте SAND зіштовхується з величезними негативними ризиками, особливо через посилення конкуренції в просторі метавсесвіту. Можливо, у токена не буде астрономічних прибутків, на які розраховує більшість людей.

Dogelon Mars (ELON)

Загальний апетит до мем-монет наразі зменшився. Протягом останніх кількох днів спостерігається деякий попит на них, але якщо настрої на загальному ринку погіршаться, першими зазнають удару мем-монети.