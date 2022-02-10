Криптовалюти, які принесуть інвесторам сюрпризи до кінця 2022 року
У криптопросторі несподіванки не є чимось новим. Оскільки крипторинки дуже нестабільні, ми щодня отримуємо якісь нові події. Окрім того, передбачити ринок криптовалют досить важко. Проте є деякі монети, які, на нашу думку, стануть величезним сюрпризом, виходячи з того, як вони працюють. Ось чому:
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У цих монет вже були випадки, коли ціна рухалася незвичайним чином, і вони й раніше часто йшли проти тенденцій.
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На нашу думку, ці токени відносно недооцінені, або ж ринок неправильно розуміє їх.
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Більшість таких сюрпризів наприкінці року будуть або приємними, або неприємними, але однозначно галасу нароблять.
Якщо вас таке приваблює, нижче вкажемо найкращі монети, які нас здивують до кінця 2022 року і чому.
The Sandbox (SAND)
Це один із основних токенів метавсесвіту, і ведеться багато розмов про те, що Sandbox (SAND) сягне неймовірних висот у 2022 році. Дійсно, деякі потоки інституційного капіталу направились до нього.
Джерело даних: Tradingview
Проте SAND зіштовхується з величезними негативними ризиками, особливо через посилення конкуренції в просторі метавсесвіту. Можливо, у токена не буде астрономічних прибутків, на які розраховує більшість людей.
Dogelon Mars (ELON)
Загальний апетит до мем-монет наразі зменшився. Протягом останніх кількох днів спостерігається деякий попит на них, але якщо настрої на загальному ринку погіршаться, першими зазнають удару мем-монети.
Тому цілком зрозуміло, що багато інвесторів намагаються по мінімуму вкладати в мем-монети, наприклад, Dogelon Mars (ELON). Однак варто очікувати, що мем-монети і, зокрема ELON, цього року різко зростуть. Так, дійсно, можливо, не буде зростання в стилі Shiba Inu, та, схоже, ELON має достатній потенціал для майбутнього розвитку.