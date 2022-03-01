Криптовалюти зростають на тлі впровадження санкцій

За повідомленням BBC, війна в Україні стала поворотним моментом у зміні світового порядку в багатьох аспектах, одними з яких стало демонстрування сили та використання цифрових валют.

Біткоїн здорожчав на 14%, Ethereum — на 11%

За останні 24 години біткоїн (BTC/USD) зріс на 14% і на момент написання статті торгувався за 43 000 доларів США. Його здобутки за останні 7 днів складають трохи менше 18%. Ethereum (ETH/USD), друга за величиною криптовалюта, здорожчав на 11% за 24 години. Його тижневий приріст становить близько 15%.

Binance Coin (BNB/USD), четверта за величиною криптовалюта і нативний токен Binance, найбільшої криптобіржі за обсягом торгів, зросла сьогодні на 9%, а прибутки за останні 7 днів становлять 12%.

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Binance не буде блокувати облікові записи російських користувачів, незважаючи на прохання українського уряду зробити це. Криптобіржа Kraken також відмовилася це зробити.

Росія використовуватиме криптовалюту, щоб обійти санкції

У неділю міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі великі криптобіржі блокувати російських користувачів. Він написав у Твіттері:

Важливо заморозити не лише адреси, пов’язані з російськими та білоруськими політиками, але й адреси звичайних користувачів.

Український уряд стурбований тим, що Росія, втративши доступ до світової фінансової системи, буде використовувати криптовалюту, щоб обійти західні санкції.

Донори пожертвували мільйони біткоїнів

За повідомленням світових ЗМІ, наразі анонімні особи пожертвували понад 11 мільйонів доларів у біткоїнах на військові дії в Україні. Український уряд, волонтерські групи та громадські організації збирають кошти, поширюючи свої адреси біткоїн-гаманців в Інтернеті. Вже здійснили тисячі пожертвувань.

У суботу вдень український уряд зробив допис у Twitter із закликом збирати кошти:

Підтримайте народ України. Зараз приймаємо пожертвування криптовалюти. Bitcoin, Ethereum і USDT.

Хоча провідні діячі у криптопросторі, наприклад, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, не займають радикальних позицій, за вісім годин на адреси двох опублікованих криптовалютних гаманців надійшло понад 5 мільйонів доларів.

За словами інсайдерів, криптовалюта стала потужною альтернативою, адже деякі краудфандингові та платіжні компанії не дозволяють збирати пожертвування групам, які підтримують українських військових.