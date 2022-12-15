Криптозима може завершитися ще не скоро

Основні тези

Криптопростір вже рік переживає жорстокий ведмежий ринок

Окрім того, це перший раз, коли криптовалюта стала свідком ведмежого ринку в загальній економіці

Зараз діє багато негативних макроекономічних факторів, епоха нульових процентних ставок закінчилася, тому здається наївним вважати, що криптовалюта може значно зрости найближчим часом

Кожен, хто робить ставку на швидке відновлення крипторинків, може змінити власну думку.

Якщо ви читали мої аналітичні статті, ви знаєте, що деякий час я був налаштований негативно. В основному це було викликано макроекономічними факторами, адже зараз в економіці діє нова парадигма високих процентних ставок.

Криптовалюта є одним із найбільш ризикованих класів активів, а отже, вона завжди стикалася з труднощами, як тільки втрачала необхідну підтримку. Саме це зараз й відбувається, і Джером Павелл та Федеральна резервна система безжально вибивають під нею основу.

Враховуючи нинішній стан макроекономіки, є певна стеля, вище якої не можна піднятися. Криптовалюта не буде рости, доки не вдасться подолати інфляцію, а процентні ставки не досягнуть свого максимуму. Наразі ОВДП торгуються за ставкою в 4%, але, ймовірно, на початку 2023 року вона підніметься до 5%.

Люди досі побоюються, що інфляція, яка вже, здається, досягла свого піку, ще триватиме деякий час. Ринок праці ще не відчуває реальної напруженості, хоча попит зменшився, але незначною мірою.

Більше поганих новин

Через таку загальну картину я був змушений заявити, що криптовалюту від краху, можливо, відділяє лише одна подія. Біткоїн занадто довго гарцював на позначці 20 000 доларів, не зміг подолати її, проте його стримували ведмежі настрої на загальних ринках.

Однак я не очікував, що ця подія буде настільки потужною. Крах FTX став переломним моментом для криптовалюти. Я вважаю, що він завдасть ще більшої шкоди, ніж прогнозує більшість експертів.

Ми бачили, що кредитна агенція Moody’s переглядає облігації Coinbase, щоб, можливо, знизити їхній рейтинг, натякаючи таким чином на тяжкі наслідки, які може викликати неплатоспроможність цієї біржі. Я написав статтю, в якій проаналізував відтік біткоїнів з бірж та показав, що довіра втрачена, і зараз вона просто мінімальна.

Так, дійсно, рекордні 200 000 біткоїнів вивели з бірж менше ніж за місяць після краху FTX. І навіть Кеті Вуд попереджає про зниження інституційного впровадження.

Кажуть: «Будь жадібним, коли інші бояться», але я не впевнений, що ця фраза тут підходить. Криптовалюта зараз знаходиться на розвилці. Ще ніколи раніше вона не переживала падіння загальної економіки – пам’ятайте, біткоїн запустили у 2009 році, а отже, він існував лише в період колосального росту фінансових активів.

Зараз все по-іншому. Криптоінфекція знову вирує, репутація криптовалюти підірвана, а грошовий станок не перекриває всі дірки. Настали важкі часи.

Попередні криптозими

У цьому контексті нинішнє середовище є безпрецедентним для криптовалюти. Ось чому я вважаю наївним переносити минулі цикли на поточні умови. Відновитися набагато легше, коли відсоткові ставки становлять 0%, а решта економіки процвітає. Мало того, масштаби руйнування капіталу цього разу набагато більші, адже криптовалюта колосально зросла в роки пандемії.

І попри все, настане час, коли інфляцію вдасться подолати. Прийде час, коли відсоткові ставки більше не підніматимуться. Ми живемо у циклічному світі, а отже, ризикові активи знову зростуть.

Просто гадаю, що цього разу криптозима може тривати трохи довше, ніж багато хто очікує. А якщо подивитися на попередні цикли, бачимо, що тоді зими також тривали довго. На графіку нижче зображено курс біткоїну починаючи з 2014 року і до нині, картина досить яскрава.

У грудні 2017 року біткоїн сягнув свого максимуму близько 20 000 доларів США, і він знову подолав цю позначку лише в четвертому кварталі 2020 року, в розпал пандемії. Тобто майже 3 роки нічого не відбувалося, й інвестори не отримували значних прибутків у криптосвіті.

Ми вже рік живемо в цьому ведмежому ринку, який позначився як на криптовалюті, так і на фінансових активах загалом. Прогнози майбутнього криптовалюти закінчиться тим, що ти будеш виглядати дурнем, але я все одно спробую. Я був би здивований, якби ми вже подолали середину цього ведмежого ринку.

Зима сильно вдарила по Європі, люди змушені дорого платити за енергоносії, війна в Україні триває, інфляція продовжує вперто тримати свої позиції, тому було б наївно думати, що криптовалюта зможе піднятися найближчим часом.

Звичайно, в теорії ситуація може змінитися за мить. Позитивні новини з України можуть миттєво підняти ринки, однак це неможливо передбачити. На мою думку, основний сценарій буде такий: попереду нас очікує ще більш тривалий період болю, довший, ніж люди собі уявляють.