Провідна криптовалютна біржа Kucoin оголосила про партнерство з додатком Chingari, за допомогою якого користувачі можуть ділитися короткими відео. Також вони повідомили про проведення конкурсу Chingari Star Contest, в результаті якого користувачі додатку Chingari отримають в якості винагороди токени GARI на суму 20 мільйонів індійських рупій.

Chingari Star Contest, який стартував 15 лютого 2022 року, триватиме цілий місяць, і його найкращі учасники отримають величезні призи.

Стимул створювати контент на Chingari

Таке партнерство між Kucoin і Chingari має стимулювати створення контенту на платформі Chingari і допоможе виявити майбутні таланти в найвіддаленіших куточках Індії. Chingari надає платформу, де кожен може прорекламувати себе та свої унікальні навички, охоплюючи при цьому широку аудиторію.

Взяти участь у конкурсі Chingari Star Contest можуть всі бажаючі, нові та вже існуючі користувачі Chingari.

Завдяки партнерству з Kucoin цей конкурс отримає доступ до більш широкої аудиторії та ринкової бази, яка включає користувачів Kucoin.

Команда, яка стоїть за додатком Chіngari, сподівається, що конкурс замотивує авторів докладати максимальних зусиль при створенні свіжого контенту, а також більше людей дізнаються про цей додаток та будуть створювати відео на платформі.

Суміт Гош, генеральний директор і співзасновник Chingari, так прокоментував запуск Chingari Star Contest:

«З огляду на ті приголомшливі відгуки, які ми отримали від творців, 15 лютого варто було лише розпочати конкурс», – додав Гош. «Нові користувачі можуть скористатися додатковим часом, щоб створити власний профіль у додатку Chingari і отримати справедливий шанс виграти цей конкурс у творців, які вже популярні в додатку».

Враховуючи це партнерство Kucoin з Chіngari, криптобіржа стала одним із перших інвесторів у Chіngari після того, як в січні провели раунд фінансування, в результаті якого зібрали 35 мільйонів доларів. Окрім звичайних партнерських відносин, біржа також допомагає прискорити впровадження GARI, нативного токена Chіngari, адже на початку цього місяця вона внесла його до своїх списків.

Після підписання партнерської угоди генеральний директор KuCoin Джонні Лю заявив:

«KuCoin є учасником криптогалузі і виступає її прискорювачем, тому ми раді об’єднати наші зусилля з Chingari і запустити цей конкурс, завдяки якому більше людей зможуть дізнатися про криптопростір, розібратися в ньому, а також долучитися до нього».

Як взяти участь у конкурсі Chingari Star Contest

Щоб взяти участь у цьому конкурсі, учасники мають заповнити свої профілі на платформі Chingari (доступно на iOS і Android через додаток Chіngari), завантажити відео в додаток, а потім подати заявку, щоб напевно стати зіркою Chіngari.