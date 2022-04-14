KuCoin розпочинає IGO із запуску нової NFT-платформи

KuCoin, провідна світова біржа криптовалют , запустила свою NFT-платформу KuCoin IGO . Pikaster — це перший проєкт, який з’явився на платформі. Перший раунд продажів розпочався 11 квітня о 15:00 за Києвом.

Проєкт сприяє розвитку ігрової галузі, метавсесвіту, Web3

KuCoin прагне сприяти розвитку ігрової галузі, метавсесвіту та Web3, тому фокусується на гейміфікації та NFT, які відіграватимуть ключову роль у майбутніх віртуальних світах. Зараз компанія збирається провести первинну пропозицію ігрових токенів (IGO).

Ексклюзивний доступ до ігрових ресурсів

KuCoin IGO надасть користувачам біржі по всьому світу ексклюзивний доступ до внутрішньоігрових NFT, і вони зможуть з легкістю купувати та виводити NFT, а також інвестувати в них. Користувачі KuCoin IGO матимуть змогу керувати своїми NFT на біржі, при чому і неспеціалісти, і досвідчені NFT-ентузіасти зможуть працювати з цією платформою.

Творці контенту та розробники ігор зможуть запускати свої твори одним із багатьох способів, зокрема за допомогою аукціонів, продажів за фіксованою ціною та таємничих скриньок.

Генеральний директор KuCoin Джонні Лю заявив:

Метавсесвіт є однією з найцікавіших тем на сьогодні і стане абсолютно новим способом життя в найближчому майбутньому. Якщо такі гіганти, як Meta, Amazon і Tencent, а також солідні інвестори, наприклад, Ілон Маск, вкладають багато коштів, таланту і технологій у метавсесвіт, то, напевно, це буде історична тенденція, яка надасть справді унікальний досвід. Сектори GameFi і NFT найчастіше використовуватимуть для входу в метавсесвіт, і саме тому KuCoin запустив платформу IGO. Сподіваємося, що зможемо за допомогою IGO KuCoin сприяти розробці Web 3.0, розробити більше класних проєктів у секторах GameFi і NFT, а також допомогти розвитку всієї галузі.

Pikaster використовує економічну модель з трьома токенами

Pikaster (перший підтверджений проєкт на IGO) є так званим проєктом «грай по-справжньому» та «заробляй по-справжньому» (Truly-Play, Truly-Earn) у секторі GameFi. Гравцям надають фінансові стимули, і вони можуть отримати доступ до інноваційних функцій продукту, що гарантує їм першокласний ігровий досвід.

Окрім того, Pikaster має внутрішньоігровий гаманець і систему розподілу прибутку, а також декілька режимів гри. У грі використовується блокчейн спільноти KuCoin. У березні цього року KuCoin зробив стратегічні інвестиції в Pikaster через KuCoin Ventures.

Луффі, комерційний директор Pikaster, стверджує:

Компанія KuCoin завжди мала величезні амбіції, і вони завжди шукають, що можна змінити у майбутньому. Водночас KuCoin високо цінує спільноту та користувачів. Це повністю відповідає нашій філософії. Ми в Pikaster впевнені, що зможемо внести в галузь інновації, як з точки зору ігрового досвіду, так і з точки зору отримання прибутку. Саме тому ми називаємо себе «Truly-Play» та «Truly-Earn».