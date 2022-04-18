Біткоїн знову опустився нижче 40 тисяч доларів, оскільки ринок переживає буремні часи.

Протягом останніх кількох днів ринок криптовалют переживає проблеми, і ведмежий тренд може продовжитися в найближчі дні. За останні 24 години ринок втратив понад 4% своєї вартості.

На даний момент загальна ринкова капіталізація криптопростору впала до 1,8 трильйона доларів. Якщо ця ведмежа тенденція збережеться, до кінця тижня загальна ринкова капіталізація може впасти до 1,7 трильйона доларів.

Біткоїн, найбільша криптовалюта світу за ринковою капіталізацією, сьогодні вже втратив понад 3% своєї вартості. На момент виходу статті BTC торгувався десь за 38 900 доларів за монету. За останні сім днів біткоїн втратив понад 8% своєї вартості.

Через нещодавню ведмежу тенденцію біткоїн ще більше опустився від свого історичного максимуму в 69 044 долари, яки він встановив у листопаді 2021 року.

Після того, як BTC впав нижче психологічно важливої позначки в 40 тисяч доларів, бикам доведеться захищати зону підтримки в 35 тисяч доларів, щоб біткоїн знову міг піднятися до 45 тисяч доларів у короткостроковій перспективі.

Ключові рівні, за якими варто стежити

На даний момент 4-годинний графік BTC/USD є ведмежим, оскільки ведмеді контролюють ринок. Технічні показники свідчать про слабкість BTC не працює і про те, що незабаром він може знизитися.

Лінія MACD знаходиться нижче нейтральної зони, а це говорить про те, що зараз діє ведмежий імпульс. 14-денний RSI на рівні 30 показує, що біткоїн зараз знаходиться в зоні перепроданості і найближчим часом може зіштовхнутися з подальшим тиском продажів.

Якщо ведмежа тенденція збережеться, протягом наступних кількох годин біткоїн може опуститися нижче важливої зони підтримки на рівні 37 527 доларів. Якщо ведмежий забіг триватиме певний час, BTC доведеться захищати основну зону підтримки на рівні 35 000 доларів.